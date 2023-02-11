عربي
https://sputnikarabic.ae/20230211/رئيس-وزراء-كندا-يقول-إنه-تم-إسقاط-الجسم-المجهول-فوق-شمال-البلاد-1073400703.html
رئيس وزراء كندا يقول إنه تم إسقاط الجسم المجهول فوق شمال البلاد
رئيس وزراء كندا يقول إنه تم إسقاط الجسم المجهول فوق شمال البلاد
قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، ليل السبت/الأحد، إن الجسم المجهول الذي كان يحلق فوق شمال كندا قد تم إسقاطه وسيتم تحليل الحطام للحصول على مزيد من... 11.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-11T22:20+0000
2023-02-11T22:33+0000
العالم
ترودو
أخبار كندا
الولايات المتحدة الأمريكية
جسم طائر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/0b/1073401092_0:270:3072:1998_1920x0_80_0_0_16e381eff9a980a81f92f24af24c5c06.jpg
وقالت قيادة الدفاع الجوي في أمريكا الشمالية (نوراد) يوم السبت في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إنها كانت تتعقب "جسما محمولا جوا على ارتفاعات عالية فوق شمال كندا".وفي تغريدة أخرى، قال رئيس الوزراء الكندي، إنه ناقش الوضع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد ظهر اليوم. مشيرا إلى أن القوات الكندية ستقوم بتحليل حطام الجسم.يأتي ذلك بعد أقل من يوم على إعلان وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" إسقاط جسم مجهول الهوية فوق المياه المتجمدة حول ألاسكا، بأمر من ‏الرئيس الأمريكي، جو بايدن.‏وسقط الجسم فوق المحيط المتجمد الشمالي بالقرب من الحدود الشمالية الشرقية لألاسكا وكندا، وكان قد عبر الأرض في ألاسكا قبل أن تسقطه الطائرات المقاتلة.هذا وأسقطت واشنطن الأسبوع الماضي منطادا صينيا قبالة سواحلها الأطلسية كان قد حلّق فوق مواقع عسكرية حساسة. غير أن بكين أكدت أنه "منطاد مدني يُستخدم لأغراض بحثية، خصوصا في مجال الأرصاد الجوية".وتعتقد الولايات المتحدة أن الجيش الصيني كان يوجه المنطاد، وكان جزءا من أسطول مناطيد أرسلته بكين فوق أكثر من 40 دولة في خمس قارات لأغراض التجسس.
https://sputnikarabic.ae/20230211/البيت-الأبيض-واشنطن-لا-تخطط-للتواصل-مع-بكين-بشأن-الجسم-الطائر-فوق-ألاسكا-1073370429.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/0b/1073401092_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a6b31911bbc962eafa5bd8f4c637326a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, ترودو, أخبار كندا, الولايات المتحدة الأمريكية, جسم طائر
العالم, ترودو, أخبار كندا, الولايات المتحدة الأمريكية, جسم طائر

رئيس وزراء كندا يقول إنه تم إسقاط الجسم المجهول فوق شمال البلاد

22:20 GMT 11.02.2023 (تم التحديث: 22:33 GMT 11.02.2023)
© AFP 2023 / JIM WATSONرئيس وزراء كندا جاستن ترودو
رئيس وزراء كندا جاستن ترودو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2023
© AFP 2023 / JIM WATSON
تابعنا عبرTelegram
قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، ليل السبت/الأحد، إن الجسم المجهول الذي كان يحلق فوق شمال كندا قد تم إسقاطه وسيتم تحليل الحطام للحصول على مزيد من المعلومات.
وقالت قيادة الدفاع الجوي في أمريكا الشمالية (نوراد) يوم السبت في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إنها كانت تتعقب "جسما محمولا جوا على ارتفاعات عالية فوق شمال كندا".
وقال ترودو على تويتر في وقت لاحق، "أمرت بإسقاط جسم مجهول انتهك المجال الجوي الكندي. أسقطت قيادة نوراد هذا الجسم فوق يوكون. هاجمت الطائرات الكندية والأمريكية الجسم، ونجحت طائرة أمريكية من طراز إف 22 في إسقاطه".
وفي تغريدة أخرى، قال رئيس الوزراء الكندي، إنه ناقش الوضع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد ظهر اليوم. مشيرا إلى أن القوات الكندية ستقوم بتحليل حطام الجسم.
يأتي ذلك بعد أقل من يوم على إعلان وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" إسقاط جسم مجهول الهوية فوق المياه المتجمدة حول ألاسكا، بأمر من ‏الرئيس الأمريكي، جو بايدن.‏
وسقط الجسم فوق المحيط المتجمد الشمالي بالقرب من الحدود الشمالية الشرقية لألاسكا وكندا، وكان قد عبر الأرض في ألاسكا قبل أن تسقطه الطائرات المقاتلة.
جون كيربي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2023
البيت الأبيض: واشنطن لا تخطط للتواصل مع بكين بشأن الجسم الطائر فوق ألاسكا
05:32 GMT
هذا وأسقطت واشنطن الأسبوع الماضي منطادا صينيا قبالة سواحلها الأطلسية كان قد حلّق فوق مواقع عسكرية حساسة. غير أن بكين أكدت أنه "منطاد مدني يُستخدم لأغراض بحثية، خصوصا في مجال الأرصاد الجوية".
وتعتقد الولايات المتحدة أن الجيش الصيني كان يوجه المنطاد، وكان جزءا من أسطول مناطيد أرسلته بكين فوق أكثر من 40 دولة في خمس قارات لأغراض التجسس.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала