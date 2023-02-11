https://sputnikarabic.ae/20230211/رئيس-وزراء-كندا-يقول-إنه-تم-إسقاط-الجسم-المجهول-فوق-شمال-البلاد-1073400703.html
رئيس وزراء كندا يقول إنه تم إسقاط الجسم المجهول فوق شمال البلاد
رئيس وزراء كندا يقول إنه تم إسقاط الجسم المجهول فوق شمال البلاد
قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، ليل السبت/الأحد، إن الجسم المجهول الذي كان يحلق فوق شمال كندا قد تم إسقاطه وسيتم تحليل الحطام للحصول على مزيد من... 11.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-11T22:20+0000
2023-02-11T22:20+0000
2023-02-11T22:33+0000
العالم
ترودو
أخبار كندا
الولايات المتحدة الأمريكية
جسم طائر
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وقالت قيادة الدفاع الجوي في أمريكا الشمالية (نوراد) يوم السبت في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إنها كانت تتعقب "جسما محمولا جوا على ارتفاعات عالية فوق شمال كندا".وفي تغريدة أخرى، قال رئيس الوزراء الكندي، إنه ناقش الوضع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد ظهر اليوم. مشيرا إلى أن القوات الكندية ستقوم بتحليل حطام الجسم.يأتي ذلك بعد أقل من يوم على إعلان وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" إسقاط جسم مجهول الهوية فوق المياه المتجمدة حول ألاسكا، بأمر من الرئيس الأمريكي، جو بايدن.وسقط الجسم فوق المحيط المتجمد الشمالي بالقرب من الحدود الشمالية الشرقية لألاسكا وكندا، وكان قد عبر الأرض في ألاسكا قبل أن تسقطه الطائرات المقاتلة.هذا وأسقطت واشنطن الأسبوع الماضي منطادا صينيا قبالة سواحلها الأطلسية كان قد حلّق فوق مواقع عسكرية حساسة. غير أن بكين أكدت أنه "منطاد مدني يُستخدم لأغراض بحثية، خصوصا في مجال الأرصاد الجوية".وتعتقد الولايات المتحدة أن الجيش الصيني كان يوجه المنطاد، وكان جزءا من أسطول مناطيد أرسلته بكين فوق أكثر من 40 دولة في خمس قارات لأغراض التجسس.
https://sputnikarabic.ae/20230211/البيت-الأبيض-واشنطن-لا-تخطط-للتواصل-مع-بكين-بشأن-الجسم-الطائر-فوق-ألاسكا-1073370429.html
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سبوتنيك عربي
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العالم, ترودو, أخبار كندا, الولايات المتحدة الأمريكية, جسم طائر
العالم, ترودو, أخبار كندا, الولايات المتحدة الأمريكية, جسم طائر
رئيس وزراء كندا يقول إنه تم إسقاط الجسم المجهول فوق شمال البلاد
22:20 GMT 11.02.2023 (تم التحديث: 22:33 GMT 11.02.2023) تابعنا عبر
قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، ليل السبت/الأحد، إن الجسم المجهول الذي كان يحلق فوق شمال كندا قد تم إسقاطه وسيتم تحليل الحطام للحصول على مزيد من المعلومات.
وقالت قيادة الدفاع الجوي في أمريكا الشمالية (نوراد) يوم السبت في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إنها كانت تتعقب "جسما محمولا جوا
على ارتفاعات عالية فوق شمال كندا".
وقال ترودو على تويتر في وقت لاحق، "أمرت بإسقاط جسم مجهول انتهك المجال الجوي الكندي. أسقطت قيادة نوراد هذا الجسم فوق يوكون. هاجمت الطائرات الكندية والأمريكية الجسم، ونجحت طائرة أمريكية من طراز إف 22 في إسقاطه".
وفي تغريدة أخرى، قال رئيس الوزراء الكندي، إنه ناقش الوضع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد ظهر اليوم. مشيرا إلى أن القوات الكندية ستقوم بتحليل حطام الجسم.
يأتي ذلك بعد أقل من يوم على إعلان وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" إسقاط جسم مجهول الهوية
فوق المياه المتجمدة حول ألاسكا، بأمر من الرئيس الأمريكي، جو بايدن.
وسقط الجسم فوق المحيط المتجمد الشمالي بالقرب من الحدود الشمالية الشرقية لألاسكا وكندا، وكان قد عبر الأرض في ألاسكا قبل أن تسقطه الطائرات المقاتلة.
هذا وأسقطت واشنطن الأسبوع الماضي منطادا صينيا قبالة سواحلها الأطلسية كان قد حلّق فوق مواقع عسكرية حساسة. غير أن بكين أكدت أنه "منطاد مدني يُستخدم لأغراض بحثية، خصوصا في مجال الأرصاد الجوية".
وتعتقد الولايات المتحدة أن الجيش الصيني كان يوجه المنطاد، وكان جزءا من أسطول مناطيد أرسلته بكين فوق أكثر من 40 دولة في خمس قارات لأغراض التجسس.