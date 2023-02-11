https://sputnikarabic.ae/20230211/روسكوسموس-تكشف-سبب-تسرب-الضغط-في-مركبة-بروغريس-إم-إس-22-1073392998.html
"روسكوسموس" تكشف سبب تسرب الضغط في مركبة "بروغريس إم إس-22"
"روسكوسموس" تكشف سبب تسرب الضغط في مركبة "بروغريس إم إس-22"
كشفت شركة "روسكوسموس" حدوث تسرب لسائل التبريد في مركبة "بروغريس إم إس-21"، مثل الذي حدث على متن مركبة "سيوز إم إس-22" في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، مشيرا... 11.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-11T18:28+0000
2023-02-11T18:28+0000
2023-02-11T18:30+0000
روسيا
روسكوسموس
محطة الفضاء الروسية
مركبة
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وقال سيرغي كريكاليف، المدير التنفيذي لبرامج الفضاء المأهولة في "روسكوزموس" اليوم السبت، "على متن سفينة بضائع التحمت بالمحطة منذ عدة أشهر، حدث تسرب لمبرد من نظام التحكم الحراري. الوضع مشابه إلى حد ما لما حدث مع سفينتنا في منتصف ديسمبر".وأضاف كريكاليف "أهم شيء بالنسبة لنا الآن هو التأكد من أن هذا ليس خطأ منهجيا، لأنه قد يؤثر على نفس المشكلة على السفن التالية".في وقت سابق، ذكرت روسكوزموس أن انخفاض الضغط حدث في دائرة المبرد لسفينة الشحن "بروغريس إم إس-21".يذكر أنه في الـ 15 ديسمبر حدث تسرب الضغط من نظام التبريد "سيوز إم إس-22". ثم خرج كل المبرد دائرة التبريد، وأدرك الخبراء أن النظام غير صالح للعمل.بدأت السفينة في الإحماء، ولكن بعد ذلك استقرت درجة الحرارة. قال الرئيس التنفيذي لشركة "روسكوسموس"، يوري بوريسوف، إن حجم الثقب في نظام التبريد يبلغ حوالي 0.8 ملم، وقد اخترقها نيزك متقطع.
https://sputnikarabic.ae/20230203/روسكوسموس-تعلن-تصحيح-مدار-محطة-الفضاء-الدولية-قبل-هبوط-سايوز-22-إم-إس-1073077207.html
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روسيا, روسكوسموس, محطة الفضاء الروسية, مركبة
روسيا, روسكوسموس, محطة الفضاء الروسية, مركبة
"روسكوسموس" تكشف سبب تسرب الضغط في مركبة "بروغريس إم إس-22"
18:28 GMT 11.02.2023 (تم التحديث: 18:30 GMT 11.02.2023) تابعنا عبر
كشفت شركة "روسكوسموس" حدوث تسرب لسائل التبريد في مركبة "بروغريس إم إس-21"، مثل الذي حدث على متن مركبة "سيوز إم إس-22" في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، مشيرا إلى أنها ستقوم بتحليل الحادث.
وقال سيرغي كريكاليف، المدير التنفيذي لبرامج الفضاء المأهولة في "روسكوزموس" اليوم السبت، "على متن سفينة بضائع التحمت بالمحطة منذ عدة أشهر، حدث تسرب لمبرد من نظام التحكم الحراري. الوضع مشابه إلى حد ما لما حدث مع سفينتنا في منتصف ديسمبر".
وتابع "تماما كما هو الحال مع مركبة الفضاء "سيوز إم إس-22"، ستحلل الشركة السبب المحتمل لخفض الضغط".
وأضاف كريكاليف "أهم شيء بالنسبة لنا الآن هو التأكد من أن هذا ليس خطأ منهجيا، لأنه قد يؤثر على نفس المشكلة على السفن التالية".
في وقت سابق، ذكرت روسكوزموس أن انخفاض الضغط حدث في دائرة المبرد لسفينة الشحن "بروغريس إم إس-21".
يذكر أنه في الـ 15 ديسمبر حدث تسرب الضغط من نظام التبريد "سيوز إم إس-22". ثم خرج كل المبرد دائرة التبريد، وأدرك الخبراء أن النظام غير صالح للعمل.
بدأت السفينة في الإحماء، ولكن بعد ذلك استقرت درجة الحرارة. قال الرئيس التنفيذي لشركة "روسكوسموس"، يوري بوريسوف، إن حجم الثقب في نظام التبريد يبلغ حوالي 0.8 ملم، وقد اخترقها نيزك متقطع.