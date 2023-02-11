https://sputnikarabic.ae/20230211/ريال-مدريد-يتوج-بكأس-العالم-للأندية-على-حساب-الهلال-السعودي-1073400095.html
ريال مدريد يتوج بكأس العالم للأندية على حساب الهلال السعودي
ريال مدريد يتوج بكأس العالم للأندية على حساب الهلال السعودي
توَّج نادي ريال مدريد الإسباني بطلا لكأس العالم للأندية للعام 2022، بعد تغلبه على نظيره الهلال السعودي بنتيجة 5-3 في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما، مساء... 11.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-11T21:45+0000
2023-02-11T21:45+0000
2023-02-11T21:45+0000
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وبعد غياب لثلاث نسخ كاملة من بطولة كأس العالم للأندية، عاد الفريق الملكي إلى عرشه ليتوج بالبطولة الخامسة في تاريخه، بعد أعوام 2014، و2016، و2017، و2018، ليعزز رقمه القياسي كأكثر فريق تتويجا باللقب.تمكن ريال مدريد من تحقيق خماسية عن طريق فينيسيوس جونيور (هدفان)، وفالفيردي (هدفان)، وكريم بنزيما هدفا واحدا، في الدقائق 13، و18، و54، و58، و69 من عمر المباراة.في وقت أحرز ثلاثية الهلال السعودي موسى ماريجا، ولوسيانو فييتو (هدفان) في الدقائق 26، و63، و79 من عمر المباراة، التي شهدت أكثر نهائي في تاريخ البطولة تسجيلا.ويشار إلى أن نادي ريال مدريد قد صعد إلى المباراة النهائية بعد تغلبه على النادي الأهلي المصري (4-1) في المباراة التي أقيمت بينهما الأربعاء الماضي، في الدور نصف النهائي للبطولة.في وقت تمكن نادي الهلال السعودي من التغلب على فريق فلامنجو البرازيلي بنتيجة (3-2) في المباراة التي أقيمت بينهما الثلاثاء الماضي، في الدور نفسه، ليصعد لملاقاة الفريق الملكي في نهائي بطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه.
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أخبار نادي ريال مدريد, أخبار نادي الهلال السعودي, ماتش الأهلي اليوم, نادي الأهلي, أخبار المغرب اليوم
أخبار نادي ريال مدريد, أخبار نادي الهلال السعودي, ماتش الأهلي اليوم, نادي الأهلي, أخبار المغرب اليوم
ريال مدريد يتوج بكأس العالم للأندية على حساب الهلال السعودي
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توَّج نادي ريال مدريد الإسباني بطلا لكأس العالم للأندية للعام 2022، بعد تغلبه على نظيره الهلال السعودي بنتيجة 5-3 في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما، مساء اليوم السبت، على ملعب "الأمير مولاي عبدالله" بمدينة الرباط المغربية.
وبعد غياب لثلاث نسخ كاملة من بطولة كأس العالم للأندية، عاد الفريق الملكي
إلى عرشه ليتوج بالبطولة الخامسة في تاريخه، بعد أعوام 2014، و2016، و2017، و2018، ليعزز رقمه القياسي كأكثر فريق تتويجا باللقب.
تمكن ريال مدريد من تحقيق خماسية عن طريق فينيسيوس جونيور (هدفان)، وفالفيردي (هدفان)، وكريم بنزيما هدفا واحدا، في الدقائق 13، و18، و54، و58، و69 من عمر المباراة.
في وقت أحرز ثلاثية الهلال السعودي موسى ماريجا، ولوسيانو فييتو (هدفان) في الدقائق 26، و63، و79 من عمر المباراة، التي شهدت أكثر نهائي في تاريخ البطولة تسجيلا.
ويشار إلى أن نادي ريال مدريد قد صعد إلى المباراة النهائية بعد تغلبه على النادي الأهلي المصري
(4-1) في المباراة التي أقيمت بينهما الأربعاء الماضي، في الدور نصف النهائي للبطولة.
في وقت تمكن نادي الهلال السعودي من التغلب على فريق فلامنجو البرازيلي بنتيجة (3-2) في المباراة التي أقيمت بينهما الثلاثاء الماضي، في الدور نفسه، ليصعد لملاقاة الفريق الملكي في نهائي بطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه.