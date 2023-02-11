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https://sputnikarabic.ae/20230211/زلزال-بقوة-23-درجة-يضرب-وسط-كوريا-الجنوبية-1073375460.html
زلزال بقوة 2.3 درجة يضرب وسط كوريا الجنوبية
زلزال بقوة 2.3 درجة يضرب وسط كوريا الجنوبية
تعرضت منطقة وسط كوريا الجنوية، اليوم السبت، لزلزال قوته 2.3 درجة بمقياس "ريختر".‏ 11.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-11T12:01+0000
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وأفادت السلطات في سيئول، بأن الزلزال وقع بالقرب من محافظة بيون بوسط البلاد، ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.وأشارت إدارة الأرصاد الجوية في كوريا الجنوبية، إلى أن الزلزال ضرب 11 كيلومترا شرقي المحافظة في مقاطعة تشونغتشونغ الشمالية، على بعد 180 كيلومترا جنوب سيئول، في حوالي الساعة 8:22 صباحا بالتوقيت المحلي.وأضافت أن مركز الزلزال يقع على خط عرض 36.52 درجة شمالا، وخط طول 127.85 درجة شرقا، على عمق 13 كيلومترا.وأفاد المسؤولون بأنه لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار، لكن حكومة كوريا الجنوبية أرسلت إشعارا إلى السكان بشأن الحالة لتقييم الأضرار المحتملة.يشار إلى أن الزلزال الذي وقع اليوم السبت، هو رقم 44 الذي يضرب الإقليم منذ عام 1978، عندما بدأت إدارة الأرصاد الجوية بكوريا الجنوبية في مراقبة نشاط الزلازل.
https://sputnikarabic.ae/20171116/حدث-نادر-زلزال-في-كوريا-الجنوبية-60-جريحا-1027569313.html
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زلزال, كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
زلزال, كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

زلزال بقوة 2.3 درجة يضرب وسط كوريا الجنوبية

12:01 GMT 11.02.2023
© Sputnik . Maria Plotnikova / الانتقال إلى بنك الصورسيئول، كوريا الجنوبية
سيئول، كوريا الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2023
سيئول، كوريا الجنوبية
© Sputnik . Maria Plotnikova
/
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تعرضت منطقة وسط كوريا الجنوية، اليوم السبت، لزلزال قوته 2.3 درجة بمقياس "ريختر".‏
وأفادت السلطات في سيئول، بأن الزلزال وقع بالقرب من محافظة بيون بوسط البلاد، ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.
وأشارت إدارة الأرصاد الجوية في كوريا الجنوبية، إلى أن الزلزال ضرب 11 كيلومترا شرقي المحافظة في مقاطعة تشونغتشونغ الشمالية، على بعد 180 كيلومترا جنوب سيئول، في حوالي الساعة 8:22 صباحا بالتوقيت المحلي.
وأضافت أن مركز الزلزال يقع على خط عرض 36.52 درجة شمالا، وخط طول 127.85 درجة شرقا، على عمق 13 كيلومترا.
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وأفاد المسؤولون بأنه لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار، لكن حكومة كوريا الجنوبية أرسلت إشعارا إلى السكان بشأن الحالة لتقييم الأضرار المحتملة.
يشار إلى أن الزلزال الذي وقع اليوم السبت، هو رقم 44 الذي يضرب الإقليم منذ عام 1978، عندما بدأت إدارة الأرصاد الجوية بكوريا الجنوبية في مراقبة نشاط الزلازل.
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