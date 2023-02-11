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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230211/زيلينسكي-يدخل-وزير-الداخلية-الجديد-إلى-مجلس-الأمن-القومي-والدفاع-1073394655.html
زيلينسكي يدخل وزير الداخلية الجديد إلى مجلس الأمن القومي والدفاع
زيلينسكي يدخل وزير الداخلية الجديد إلى مجلس الأمن القومي والدفاع
جاء في بيان نشر على موقع زيلينسكي الإلكتروني، اليوم السبت ""قررت تعيين إيغور فلاديميروفيتش كليمينكو، وزيرا للشؤون الداخلية لأوكرانيا، في مجلس الأمن القومي... 11.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-11T19:43+0000
2023-02-11T19:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
أخبار أوكرانيا
وزير الداخلية
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بالإضافة إلى ذلك، أنهى المرسوم عضوية مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني لوزير الداخلية السابق دينيس موناستيرسكي، الذي توفي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في بروفاري، منطقة كييف في يناير/كانون الثاني الماضي.هذا وصوّت البرلمان الأوكراني يوم الثلاثاء، على تعيين القائم بأعمال رئيس جهاز الأمن الأوكراني فاسيلي ماليوك رئيسا لجهاز الأمن الأوكراني. شغل ماليوك منصب رئيس جهاز الأمن بالإنابة منذ يوليو 2022، وكان أيضا عضوا في مجلس الأمن القومي والدفاع منذ أغسطس.صوت البرلمان الأوكراني أيضا على تعيين القائم بأعمال رئيس الدائرة إيغور كليمينكو وزيرا للشؤون الداخلية، والذي تم تعيينه في هذا المنصب بعد وفاة دينيس موناستيرسكي.
https://sputnikarabic.ae/20230211/الرئيس-الأوكراني-يعقد-اجتماعات-لتعزيز-مؤسسات-الدولة-1073390783.html
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العالم, أخبار أوكرانيا, وزير الداخلية
العالم, أخبار أوكرانيا, وزير الداخلية

زيلينسكي يدخل وزير الداخلية الجديد إلى مجلس الأمن القومي والدفاع

19:43 GMT 11.02.2023
© Photo / Ukrainian Presidential press serviceالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2023
© Photo / Ukrainian Presidential press service
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جاء في بيان نشر على موقع زيلينسكي الإلكتروني، اليوم السبت ""قررت تعيين إيغور فلاديميروفيتش كليمينكو، وزيرا للشؤون الداخلية لأوكرانيا، في مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا، والموافقة على فاسيلي فاسيليفيتش ماليوك كعضو في مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا، رئيسا لجهاز الأمن في أوكرانيا".
بالإضافة إلى ذلك، أنهى المرسوم عضوية مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني لوزير الداخلية السابق دينيس موناستيرسكي، الذي توفي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في بروفاري، منطقة كييف في يناير/كانون الثاني الماضي.
هذا وصوّت البرلمان الأوكراني يوم الثلاثاء، على تعيين القائم بأعمال رئيس جهاز الأمن الأوكراني فاسيلي ماليوك رئيسا لجهاز الأمن الأوكراني. شغل ماليوك منصب رئيس جهاز الأمن بالإنابة منذ يوليو 2022، وكان أيضا عضوا في مجلس الأمن القومي والدفاع منذ أغسطس.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الرئيس الأوكراني يعقد اجتماعات لتعزيز مؤسسات الدولة
16:55 GMT
صوت البرلمان الأوكراني أيضا على تعيين القائم بأعمال رئيس الدائرة إيغور كليمينكو وزيرا للشؤون الداخلية، والذي تم تعيينه في هذا المنصب بعد وفاة دينيس موناستيرسكي.
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