https://sputnikarabic.ae/20230211/زيلينسكي-يدخل-وزير-الداخلية-الجديد-إلى-مجلس-الأمن-القومي-والدفاع-1073394655.html
زيلينسكي يدخل وزير الداخلية الجديد إلى مجلس الأمن القومي والدفاع
زيلينسكي يدخل وزير الداخلية الجديد إلى مجلس الأمن القومي والدفاع
جاء في بيان نشر على موقع زيلينسكي الإلكتروني، اليوم السبت ""قررت تعيين إيغور فلاديميروفيتش كليمينكو، وزيرا للشؤون الداخلية لأوكرانيا، في مجلس الأمن القومي... 11.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-11T19:43+0000
2023-02-11T19:43+0000
2023-02-11T19:43+0000
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بالإضافة إلى ذلك، أنهى المرسوم عضوية مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني لوزير الداخلية السابق دينيس موناستيرسكي، الذي توفي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في بروفاري، منطقة كييف في يناير/كانون الثاني الماضي.هذا وصوّت البرلمان الأوكراني يوم الثلاثاء، على تعيين القائم بأعمال رئيس جهاز الأمن الأوكراني فاسيلي ماليوك رئيسا لجهاز الأمن الأوكراني. شغل ماليوك منصب رئيس جهاز الأمن بالإنابة منذ يوليو 2022، وكان أيضا عضوا في مجلس الأمن القومي والدفاع منذ أغسطس.صوت البرلمان الأوكراني أيضا على تعيين القائم بأعمال رئيس الدائرة إيغور كليمينكو وزيرا للشؤون الداخلية، والذي تم تعيينه في هذا المنصب بعد وفاة دينيس موناستيرسكي.
https://sputnikarabic.ae/20230211/الرئيس-الأوكراني-يعقد-اجتماعات-لتعزيز-مؤسسات-الدولة-1073390783.html
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العالم, أخبار أوكرانيا, وزير الداخلية
العالم, أخبار أوكرانيا, وزير الداخلية
زيلينسكي يدخل وزير الداخلية الجديد إلى مجلس الأمن القومي والدفاع
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جاء في بيان نشر على موقع زيلينسكي الإلكتروني، اليوم السبت ""قررت تعيين إيغور فلاديميروفيتش كليمينكو، وزيرا للشؤون الداخلية لأوكرانيا، في مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا، والموافقة على فاسيلي فاسيليفيتش ماليوك كعضو في مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا، رئيسا لجهاز الأمن في أوكرانيا".
بالإضافة إلى ذلك، أنهى المرسوم عضوية مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني لوزير الداخلية السابق دينيس موناستيرسكي، الذي توفي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في بروفاري، منطقة كييف في يناير/كانون الثاني الماضي.
هذا وصوّت البرلمان الأوكراني يوم الثلاثاء، على تعيين القائم بأعمال رئيس جهاز الأمن الأوكراني فاسيلي ماليوك رئيسا لجهاز الأمن الأوكراني. شغل ماليوك منصب رئيس جهاز الأمن بالإنابة منذ يوليو 2022، وكان أيضا عضوا في مجلس الأمن القومي والدفاع منذ أغسطس.
صوت البرلمان الأوكراني أيضا على تعيين القائم بأعمال رئيس الدائرة إيغور كليمينكو وزيرا للشؤون الداخلية، والذي تم تعيينه في هذا المنصب بعد وفاة دينيس موناستيرسكي.