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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230211/سلطات-زابوروجيه-المجموعات-التخريبية-الأوكرانية-تكثف-نشاطها-في-المقاطعة-1073371649.html
سلطات زابوروجيه: المجموعات التخريبية الأوكرانية تكثف نشاطها في المقاطعة
سلطات زابوروجيه: المجموعات التخريبية الأوكرانية تكثف نشاطها في المقاطعة
أكد عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في زابوروجيه، فلاديمير روغوف، اليوم السبت، أن عناصر تخريب تابعة للقوات الأوكرانية تحاول التسلل إلى المناطق الخاضعة... 11.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-11T07:58+0000
2023-02-11T07:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": الجانب الأوكراني كثف أنشطته التخريبية في مقاطعة زابوروجيه على مختلف الجبهات".وتابع روغوف: "يحاول المخربون التسلل إلى العمق ويقومون أيضا بعمليات استطلاع بالقوة".ووفقا له، فإن سلطات كييف تسعى إلى تقويض الحياة السلمية في المنطقة بأي وسيلة.
https://sputnikarabic.ae/20230211/السلطات-مقتل-شخص-في-قصف-للقوات-الأوكرانية-على-ميليتوبول-1073369466.html
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سلطات زابوروجيه: المجموعات التخريبية الأوكرانية تكثف نشاطها في المقاطعة

07:58 GMT 11.02.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمقاتل روسي من كتيبة بافل سودوبلاتوف في ساحة تدريب للمتطوعين في منطقة زابوروجيه، العملية العسكرية الخاصة، روسيا
مقاتل روسي من كتيبة بافل سودوبلاتوف في ساحة تدريب للمتطوعين في منطقة زابوروجيه، العملية العسكرية الخاصة، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2023
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أكد عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في زابوروجيه، فلاديمير روغوف، اليوم السبت، أن عناصر تخريب تابعة للقوات الأوكرانية تحاول التسلل إلى المناطق الخاضعة لسيطرة روسيا في مقاطعة زابوروجيه.
وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": الجانب الأوكراني كثف أنشطته التخريبية في مقاطعة زابوروجيه على مختلف الجبهات".
نتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلطات زابوروجيه: مقتل شخص في قصف للقوات الأوكرانية على ميليتوبول
01:10 GMT
وتابع روغوف: "يحاول المخربون التسلل إلى العمق ويقومون أيضا بعمليات استطلاع بالقوة".
ووفقا له، فإن سلطات كييف تسعى إلى تقويض الحياة السلمية في المنطقة بأي وسيلة.
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Бойцы НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:12 GMT
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