https://sputnikarabic.ae/20230211/سلطات-زابوروجيه-المجموعات-التخريبية-الأوكرانية-تكثف-نشاطها-في-المقاطعة-1073371649.html
سلطات زابوروجيه: المجموعات التخريبية الأوكرانية تكثف نشاطها في المقاطعة
سلطات زابوروجيه: المجموعات التخريبية الأوكرانية تكثف نشاطها في المقاطعة
أكد عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في زابوروجيه، فلاديمير روغوف، اليوم السبت، أن عناصر تخريب تابعة للقوات الأوكرانية تحاول التسلل إلى المناطق الخاضعة... 11.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-11T07:58+0000
2023-02-11T07:58+0000
2023-02-11T07:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": الجانب الأوكراني كثف أنشطته التخريبية في مقاطعة زابوروجيه على مختلف الجبهات".وتابع روغوف: "يحاول المخربون التسلل إلى العمق ويقومون أيضا بعمليات استطلاع بالقوة".ووفقا له، فإن سلطات كييف تسعى إلى تقويض الحياة السلمية في المنطقة بأي وسيلة.
https://sputnikarabic.ae/20230211/السلطات-مقتل-شخص-في-قصف-للقوات-الأوكرانية-على-ميليتوبول-1073369466.html
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روسيا
سلطات زابوروجيه: المجموعات التخريبية الأوكرانية تكثف نشاطها في المقاطعة
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أكد عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في زابوروجيه، فلاديمير روغوف، اليوم السبت، أن عناصر تخريب تابعة للقوات الأوكرانية تحاول التسلل إلى المناطق الخاضعة لسيطرة روسيا في مقاطعة زابوروجيه.
وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": الجانب الأوكراني كثف أنشطته التخريبية في مقاطعة زابوروجيه على مختلف الجبهات".
وتابع روغوف: "يحاول المخربون التسلل إلى العمق ويقومون أيضا بعمليات استطلاع بالقوة".
ووفقا له، فإن سلطات كييف تسعى إلى تقويض الحياة السلمية في المنطقة بأي وسيلة.