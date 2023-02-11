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https://sputnikarabic.ae/20230211/شاب-ينتقم-من-أهل-حبيبته-بإلقاء-3-قنابل-على-منزلهم-لرفضهم-تزويجه-إياها-فيديو-1073373082.html
شاب ينتقم من أهل حبيبته بإلقاء 3 قنابل على منزلهم لرفضهم تزويجه إياها... فيديو
شاب ينتقم من أهل حبيبته بإلقاء 3 قنابل على منزلهم لرفضهم تزويجه إياها... فيديو
قرر شاب يحمل الجنسية اللبنانية الانتقام من أهل حبيبته، بإلقاء 3 قنابل يدوية على منزلهم، بعد أن رفضوا أن يتقدم ‏لخطبتها.‏ 11.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-11T09:37+0000
2023-02-11T09:44+0000
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وأسفر الحادث الذي وقع في بلدة راميا الجنوبية عن نشوب حريق في المنزل، فضلا عن احتراق سيارتين بالكامل، دون تسجيل إصابات بشرية، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.وباشرت فرق الدفاع المدني اللبناني عملها في إخماد الحريق، فيما أجرت القوى الأمنية تحقيقا في الحادث.ولفتت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، إلى أن الشاب سبق له وأن خطف الفتاة التي يحبها، قبل يوم من الحادث، وأعادها إلى منزل أهلها، ضمن تسوية تقضي بالتقدم رسميا للزواج منها.
https://sputnikarabic.ae/20220905/بندقية-تساعد-مخترعها-على-تحقيق-حلم-الزواج-من-حبيبته-1067290029.html
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منوعات, لبنان, أخبار لبنان, الأخبار
منوعات, لبنان, أخبار لبنان, الأخبار

شاب ينتقم من أهل حبيبته بإلقاء 3 قنابل على منزلهم لرفضهم تزويجه إياها... فيديو

09:37 GMT 11.02.2023 (تم التحديث: 09:44 GMT 11.02.2023)
© funfix.ruقنبلة يدوية
قنبلة يدوية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2023
قنبلة يدوية
© funfix.ru
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قرر شاب يحمل الجنسية اللبنانية الانتقام من أهل حبيبته، بإلقاء 3 قنابل يدوية على منزلهم، بعد أن رفضوا أن يتقدم ‏لخطبتها.‏
وأسفر الحادث الذي وقع في بلدة راميا الجنوبية عن نشوب حريق في المنزل، فضلا عن احتراق سيارتين بالكامل، دون تسجيل إصابات بشرية، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.
وباشرت فرق الدفاع المدني اللبناني عملها في إخماد الحريق، فيما أجرت القوى الأمنية تحقيقا في الحادث.
بندقية موسين - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2022
مجتمع
بندقية تساعد مخترعها على تحقيق حلم الزواج من حبيبته
5 سبتمبر 2022, 05:20 GMT
ولفتت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، إلى أن الشاب سبق له وأن خطف الفتاة التي يحبها، قبل يوم من الحادث، وأعادها إلى منزل أهلها، ضمن تسوية تقضي بالتقدم رسميا للزواج منها.
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