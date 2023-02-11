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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230211/صفارات-الإنذار-تدوي-في-عدة-مناطق-بأوكرانيا-1073401387.html
صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق بأوكرانيا
صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق بأوكرانيا
دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية، في وقت متأخر من ليل السبت، في عدة مناطق بأوكرانيا. 11.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-11T23:02+0000
2023-02-11T23:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
صفارات الإنذار
أخبار كييف
روسيا
زيلينسكي
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وبحسب خريطة التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، دوت صفارات الإنذار في مقاطعات، بولتافا، سومي، خاركوف، كيروفوغراد، ودنيبروبتروفسك.وقال وزير الطاقة الأوكراني جيرمان غالوشينكو، إن المنشآت الحرارية والكهرومائية، وكذلك البنية التحتية عالية الجهد تضررت في ست مناطق أوكرانية يوم الجمعة.نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر 2022 (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).كان رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال قال في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إن حوالي 50% من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا قد تضررت.وفي ذات الصدد، أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إنه من المستحيل استعادة البنية التحتية للطاقة في البلاد لكامل طاقتها بنسبة 100%. مشيرا إلى أن هذا هو سبب أن انقطاع التيار الكهربائي المجدول لا يزال ساري المفعول في معظم مدن ومقاطعات أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230211/القوات-المسلحة-الروسية-تستهدف-رتلا-لوجستيا-أوكرانيا-بهجوم-صاروخي--1073379155.html
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أخبار أوكرانيا, صفارات الإنذار, أخبار كييف, روسيا, زيلينسكي
أخبار أوكرانيا, صفارات الإنذار, أخبار كييف, روسيا, زيلينسكي

صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق بأوكرانيا

23:02 GMT 11.02.2023
© AFP 2023 / BULENT KILICامرأة تسير في أحد شوارع كييف في 23 نوفمبر 2022
امرأة تسير في أحد شوارع كييف في 23 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2023
© AFP 2023 / BULENT KILIC
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دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية، في وقت متأخر من ليل السبت، في عدة مناطق بأوكرانيا.
وبحسب خريطة التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، دوت صفارات الإنذار في مقاطعات، بولتافا، سومي، خاركوف، كيروفوغراد، ودنيبروبتروفسك.
وذكرت وسائل إعلام أوكرانية في وقت متأخر يوم السبت، أن موقعا للبنية التحتية تضرر في خاركوف نتيجة لهجوم صاروخي.
وقال وزير الطاقة الأوكراني جيرمان غالوشينكو، إن المنشآت الحرارية والكهرومائية، وكذلك البنية التحتية عالية الجهد تضررت في ست مناطق أوكرانية يوم الجمعة.
نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر 2022 (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).
جنود من القوات المسلحة الروسية يجهزون طائرة مسيرة أورلان-10أو للعمل في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تستهدف رتلا لوجستيا أوكرانيا بهجوم صاروخي
12:58 GMT
كان رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال قال في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إن حوالي 50% من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا قد تضررت.
وفي ذات الصدد، أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إنه من المستحيل استعادة البنية التحتية للطاقة في البلاد لكامل طاقتها بنسبة 100%. مشيرا إلى أن هذا هو سبب أن انقطاع التيار الكهربائي المجدول لا يزال ساري المفعول في معظم مدن ومقاطعات أوكرانيا.
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Бойцы НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16:10 GMT
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