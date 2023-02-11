https://sputnikarabic.ae/20230211/صفارات-الإنذار-تدوي-في-عدة-مناطق-بأوكرانيا-1073401387.html

صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق بأوكرانيا

صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق بأوكرانيا

دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية، في وقت متأخر من ليل السبت، في عدة مناطق بأوكرانيا. 11.02.2023, سبوتنيك عربي

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العملية العسكرية الروسية الخاصة

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وبحسب خريطة التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، دوت صفارات الإنذار في مقاطعات، بولتافا، سومي، خاركوف، كيروفوغراد، ودنيبروبتروفسك.وقال وزير الطاقة الأوكراني جيرمان غالوشينكو، إن المنشآت الحرارية والكهرومائية، وكذلك البنية التحتية عالية الجهد تضررت في ست مناطق أوكرانية يوم الجمعة.نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر 2022 (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).كان رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال قال في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إن حوالي 50% من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا قد تضررت.وفي ذات الصدد، أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إنه من المستحيل استعادة البنية التحتية للطاقة في البلاد لكامل طاقتها بنسبة 100%. مشيرا إلى أن هذا هو سبب أن انقطاع التيار الكهربائي المجدول لا يزال ساري المفعول في معظم مدن ومقاطعات أوكرانيا.

https://sputnikarabic.ae/20230211/القوات-المسلحة-الروسية-تستهدف-رتلا-لوجستيا-أوكرانيا-بهجوم-صاروخي--1073379155.html

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أخبار أوكرانيا, صفارات الإنذار, أخبار كييف, روسيا, زيلينسكي