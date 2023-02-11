https://sputnikarabic.ae/20230211/صفارات-الإنذار-تدوي-في-عدة-مناطق-بأوكرانيا-1073401387.html
صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق بأوكرانيا
صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق بأوكرانيا
دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية، في وقت متأخر من ليل السبت، في عدة مناطق بأوكرانيا. 11.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-11T23:02+0000
2023-02-11T23:02+0000
2023-02-11T23:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
صفارات الإنذار
أخبار كييف
روسيا
زيلينسكي
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وبحسب خريطة التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، دوت صفارات الإنذار في مقاطعات، بولتافا، سومي، خاركوف، كيروفوغراد، ودنيبروبتروفسك.وقال وزير الطاقة الأوكراني جيرمان غالوشينكو، إن المنشآت الحرارية والكهرومائية، وكذلك البنية التحتية عالية الجهد تضررت في ست مناطق أوكرانية يوم الجمعة.نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر 2022 (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).كان رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال قال في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إن حوالي 50% من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا قد تضررت.وفي ذات الصدد، أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إنه من المستحيل استعادة البنية التحتية للطاقة في البلاد لكامل طاقتها بنسبة 100%. مشيرا إلى أن هذا هو سبب أن انقطاع التيار الكهربائي المجدول لا يزال ساري المفعول في معظم مدن ومقاطعات أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230211/القوات-المسلحة-الروسية-تستهدف-رتلا-لوجستيا-أوكرانيا-بهجوم-صاروخي--1073379155.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, صفارات الإنذار, أخبار كييف, روسيا, زيلينسكي
أخبار أوكرانيا, صفارات الإنذار, أخبار كييف, روسيا, زيلينسكي
صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق بأوكرانيا
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دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية، في وقت متأخر من ليل السبت، في عدة مناطق بأوكرانيا.
وبحسب خريطة التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، دوت صفارات الإنذار في مقاطعات
، بولتافا، سومي، خاركوف، كيروفوغراد، ودنيبروبتروفسك.
وذكرت وسائل إعلام أوكرانية في وقت متأخر يوم السبت، أن موقعا للبنية التحتية تضرر في خاركوف نتيجة لهجوم صاروخي.
وقال وزير الطاقة الأوكراني جيرمان غالوشينكو، إن المنشآت الحرارية والكهرومائية، وكذلك البنية التحتية عالية الجهد تضررت في ست مناطق أوكرانية يوم الجمعة
.
نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر 2022 (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).
كان رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال قال في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إن حوالي 50% من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا قد تضررت.
وفي ذات الصدد، أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إنه من المستحيل استعادة البنية التحتية للطاقة في البلاد لكامل طاقتها بنسبة 100%. مشيرا إلى أن هذا هو سبب أن انقطاع التيار الكهربائي المجدول لا يزال ساري المفعول في معظم مدن ومقاطعات أوكرانيا.