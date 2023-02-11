عربي
https://sputnikarabic.ae/20230211/عباس-يبحث-مع-وزير-الخارجية-الجزائري-تطورات-القضية-الفلسطينية-1073394307.html
عباس يبحث مع وزير الخارجية الجزائري تطورات القضية الفلسطينية
عباس يبحث مع وزير الخارجية الجزائري تطورات القضية الفلسطينية
أجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مباحثات، اليوم السبت، مع وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، حول تطورات القضية الفلسطينية. 11.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-11T19:27+0000
2023-02-11T19:27+0000
أخبار فلسطين اليوم
الأخبار
العالم العربي
الجزائر
القضية الفلسطينية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/02/04/1048003410_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c1940b81685ebaf84d373742de621323.jpg
جاء ذلك خلال لقاء بين الجانبين في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم السبت، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".وأشاد الرئيس الفلسطيني بمواقف الجزائر الداعمة لقضية بلاده في المحافل الدولية، ودورها في المصالحة الفلسطينية.وبحث الرئيس الفلسطيني مع وزير الخارجية الجزائري آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.وأكد عباس على أهمية عقد مؤتمر دعم القدس الذي سيعقد في القاهرة يوم الأحد، في ظل الاستهداف الممنهج للمدينة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.من جانبه، قال الوزير الجزائري إن لقاء عباس كان مهما، مشيرا إلى أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يحرص دائما على التواصل والتنسيق مع الرئيس عباس.وأوضح أنه قدم إلى القاهرة للمشاركة في مؤتمر دعم القدس ممثلا عن الرئيس تبون، معربا عن أمله في أن تكون مخرجات المؤتمر إيجابية.
https://sputnikarabic.ae/20230201/تقرير-أممي-يتحدث-عن-خليفة-محمود-عباس-ويحذر-من-انهيار-السلطة-الفلسطينية-1072947908.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/02/04/1048003410_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9be7c521134dbb5f7fe25ea801ee0d57.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, الأخبار, العالم العربي, الجزائر, القضية الفلسطينية
أخبار فلسطين اليوم, الأخبار, العالم العربي, الجزائر, القضية الفلسطينية

عباس يبحث مع وزير الخارجية الجزائري تطورات القضية الفلسطينية

19:27 GMT 11.02.2023
© AP Photo / Seth Wenigرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، حركة "فتح"، نييورك، فبراير 2020
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، حركة فتح، نييورك، فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2023
© AP Photo / Seth Wenig
تابعنا عبرTelegram
أجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مباحثات، اليوم السبت، مع وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، حول تطورات القضية الفلسطينية.
جاء ذلك خلال لقاء بين الجانبين في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم السبت، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2023
تقرير أممي يتحدث عن خليفة محمود عباس ويحذر من انهيار السلطة الفلسطينية
1 فبراير, 09:40 GMT
وأشاد الرئيس الفلسطيني بمواقف الجزائر الداعمة لقضية بلاده في المحافل الدولية، ودورها في المصالحة الفلسطينية.
وبحث الرئيس الفلسطيني مع وزير الخارجية الجزائري آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
وأكد عباس على أهمية عقد مؤتمر دعم القدس الذي سيعقد في القاهرة يوم الأحد، في ظل الاستهداف الممنهج للمدينة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.
من جانبه، قال الوزير الجزائري إن لقاء عباس كان مهما، مشيرا إلى أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يحرص دائما على التواصل والتنسيق مع الرئيس عباس.
وأوضح أنه قدم إلى القاهرة للمشاركة في مؤتمر دعم القدس ممثلا عن الرئيس تبون، معربا عن أمله في أن تكون مخرجات المؤتمر إيجابية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала