https://sputnikarabic.ae/20230211/عباس-يبحث-مع-وزير-الخارجية-الجزائري-تطورات-القضية-الفلسطينية-1073394307.html
عباس يبحث مع وزير الخارجية الجزائري تطورات القضية الفلسطينية
عباس يبحث مع وزير الخارجية الجزائري تطورات القضية الفلسطينية
أجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مباحثات، اليوم السبت، مع وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، حول تطورات القضية الفلسطينية. 11.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-11T19:27+0000
2023-02-11T19:27+0000
2023-02-11T19:27+0000
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جاء ذلك خلال لقاء بين الجانبين في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم السبت، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".وأشاد الرئيس الفلسطيني بمواقف الجزائر الداعمة لقضية بلاده في المحافل الدولية، ودورها في المصالحة الفلسطينية.وبحث الرئيس الفلسطيني مع وزير الخارجية الجزائري آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.وأكد عباس على أهمية عقد مؤتمر دعم القدس الذي سيعقد في القاهرة يوم الأحد، في ظل الاستهداف الممنهج للمدينة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.من جانبه، قال الوزير الجزائري إن لقاء عباس كان مهما، مشيرا إلى أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يحرص دائما على التواصل والتنسيق مع الرئيس عباس.وأوضح أنه قدم إلى القاهرة للمشاركة في مؤتمر دعم القدس ممثلا عن الرئيس تبون، معربا عن أمله في أن تكون مخرجات المؤتمر إيجابية.
https://sputnikarabic.ae/20230201/تقرير-أممي-يتحدث-عن-خليفة-محمود-عباس-ويحذر-من-انهيار-السلطة-الفلسطينية-1072947908.html
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أخبار فلسطين اليوم, الأخبار, العالم العربي, الجزائر, القضية الفلسطينية
أخبار فلسطين اليوم, الأخبار, العالم العربي, الجزائر, القضية الفلسطينية
عباس يبحث مع وزير الخارجية الجزائري تطورات القضية الفلسطينية
تابعنا عبر
أجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مباحثات، اليوم السبت، مع وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، حول تطورات القضية الفلسطينية.
جاء ذلك خلال لقاء بين الجانبين في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم السبت، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية
الرسمية "وفا".
وأشاد الرئيس الفلسطيني بمواقف الجزائر الداعمة لقضية بلاده في المحافل الدولية، ودورها في المصالحة الفلسطينية.
وبحث الرئيس الفلسطيني
مع وزير الخارجية الجزائري آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
وأكد عباس على أهمية عقد مؤتمر دعم القدس الذي سيعقد في القاهرة يوم الأحد، في ظل الاستهداف الممنهج للمدينة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.
من جانبه، قال الوزير الجزائري إن لقاء عباس كان مهما، مشيرا إلى أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يحرص دائما على التواصل والتنسيق مع الرئيس عباس.
وأوضح أنه قدم إلى القاهرة للمشاركة في مؤتمر دعم القدس ممثلا عن الرئيس تبون، معربا عن أمله في أن تكون مخرجات المؤتمر إيجابية.