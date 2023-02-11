https://sputnikarabic.ae/20230211/عشرات-الآلاف-يتظاهرون-ضد-حكومة-نتنياهو-للأسبوع-السادس-على-التوالي-1073394485.html
عشرات الآلاف يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو للأسبوع السادس على التوالي
عشرات الآلاف يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو للأسبوع السادس على التوالي
تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين، اليوم السبت، في عدة مناطق من البلاد إسرائيل، ضد حكومة بنيامين نتنياهو. 11.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-11T19:27+0000
2023-02-11T19:27+0000
2023-02-11T19:27+0000
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وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، بأن أكثر من 115 ألف متظاهر إسرائيلي خرجوا إلى المدن الرئيسية في البلاد للتظاهر ضد حكومة نتنياهو.تشير التقديرات إلى خروج أكثر من 100 ألف متظاهر في مدينة تل أبيب وحدها، وحاولي 15 ألفا آخرين في مدينة حيفا، في حين خرج المئات من الإسرائيليين للتظاهر ضد الحكومة الإسرائيلية في مدينة بئر السبع بالجنوب.في حين قدرت صحيفة هاآرتس العبرية عدد المتظاهرين الإسرائيليين ضد السياسات القضائية لحكومة نتنياهو، حوالي 75 ألف فقط.ويشار إلى الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو تتواصل للأسبوع السادس على التوالي، خاصة ضد خطة وزير العدل، ياريف ليفين، التي تهدف إلى إضعاف جهاز القضاء وتقويض المحكمة الإسرائيلية العليا في البلاد.وبدورها، أغلقت الشرطة الإسرائيلية العديد من الميادين والشوارع الرئيسية تزامنا مع إنطلاق التظاهرات الاحتجاجية ضد حكومة نتنياهو، فضلا عن مطالبة المتظاهرين باستقالة نتنياهو بسبب ملاحقته في قضايا فساد متعددة.والشهر الماضي، أعلن وزير العدل الإسرائيلي ليفين عن خطته لإصلاح القضاء والتي وصفتها المعارضة بـ "الانقلاب" فيما دافع رئيس الوزراء نتنياهو عنها بالقول إنها تهدف لإعادة التوزان بين السلطات.وتهدف الخطة المثيرة للجدل إلى سيطرة الحكومة على لجنة تعيين القضاة والحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية في إسرائيل).
https://sputnikarabic.ae/20230204/نتنياهو-التدخل-الأمريكي-بشأن-نظامنا-القضائي-غبي-وغير-ضروري-1073088552.html
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بنيامين نتنياهو, أخبار إسرائيل اليوم, حيفا, تل أبيب, العالم
بنيامين نتنياهو, أخبار إسرائيل اليوم, حيفا, تل أبيب, العالم
عشرات الآلاف يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو للأسبوع السادس على التوالي
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تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين، اليوم السبت، في عدة مناطق من البلاد إسرائيل، ضد حكومة بنيامين نتنياهو.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، بأن أكثر من 115 ألف متظاهر إسرائيلي خرجوا إلى المدن الرئيسية في البلاد للتظاهر ضد حكومة نتنياهو.
تشير التقديرات إلى خروج أكثر من 100 ألف متظاهر في مدينة تل أبيب وحدها، وحاولي 15 ألفا آخرين في مدينة حيفا، في حين خرج المئات من الإسرائيليين للتظاهر ضد الحكومة الإسرائيلية في مدينة بئر السبع بالجنوب.
في حين قدرت صحيفة هاآرتس العبرية عدد المتظاهرين الإسرائيليين
ضد السياسات القضائية لحكومة نتنياهو، حوالي 75 ألف فقط.
ويشار إلى الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو تتواصل للأسبوع السادس على التوالي، خاصة ضد خطة وزير العدل، ياريف ليفين، التي تهدف إلى إضعاف جهاز القضاء وتقويض المحكمة الإسرائيلية العليا في البلاد.
وبدورها، أغلقت الشرطة الإسرائيلية العديد من الميادين والشوارع الرئيسية تزامنا مع إنطلاق التظاهرات الاحتجاجية ضد حكومة نتنياهو، فضلا عن مطالبة المتظاهرين باستقالة نتنياهو بسبب ملاحقته في قضايا فساد متعددة.
والشهر الماضي، أعلن وزير العدل الإسرائيلي ليفين عن خطته لإصلاح القضاء
والتي وصفتها المعارضة بـ "الانقلاب" فيما دافع رئيس الوزراء نتنياهو عنها بالقول إنها تهدف لإعادة التوزان بين السلطات.
وتهدف الخطة المثيرة للجدل إلى سيطرة الحكومة على لجنة تعيين القضاة والحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية في إسرائيل).