https://sputnikarabic.ae/20230211/غروسي-يشيد-باجتماعات-موسكو-بشأن-منطقة-آمنة-حول-زابوروجيه-وواشنطن-مستعدة-للحوار-حول-معاهدة-ستارت-1073384081.html

غروسي يشيد باجتماعات موسكو بشأن "منطقة آمنة" حول زابوروجيه.. وواشنطن مستعدة للحوار حول معاهدة ستارت

غروسي يشيد باجتماعات موسكو بشأن "منطقة آمنة" حول زابوروجيه.. وواشنطن مستعدة للحوار حول معاهدة ستارت

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إن الاجتماعات التي عقدت في موسكو كانت مهمة لإعلان منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه الكهروذرية. 11.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-11T13:32+0000

2023-02-11T13:32+0000

2023-02-11T13:32+0000

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غروسي يشيد باجتماعات موسكو بشأن "منطقة آمنة" حول زابوروجيه.. وواشنطن تزعم استعدادها للحوار حول معاهدة ستارت غروسي يشيد باجتماعات موسكو بشأن "منطقة آمنة" حول زابوروجيه.. وواشنطن تزعم استعدادها للحوار حول معاهدة ستارت

وأكد غروسي أن العمل الدبلوماسي المتواصل لإنشاء منطقة آمنة، يسمح ببحث خطة تفصيلية مع ممثلين رفيعي المستوى للحكومة الروسية.كما شدد على ضرورة تأجيل تناوب مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بسبب الوضع الحالي في المنطقة التي سجلت فيها عدة انفجارات.وأكدت أن روسيا منعت وصول أي ضرابات أوكرانية، وبالتالي فالجانب الروسي لا يثق أبدا في الجانب الأوروأطلسي والأمريكي لأن أي تحرك من هذه الدول لن يكون بهدف حماية المحطة.واشنطن تزعم أنها مستعدة للحوار مع موسكو حول معاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجيةزعمت الولايات المتحدة بأنها مستعدة للحوار مع روسيا بموجب معاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية (ستارت)، ولكن دون ربطها بالوضع في أوكرانيا.وذكرت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للحد من التسلح، بوني جينكينز، أن بلادها تريد التواصل مع روسيا والحوار مجددا حول معاهدة خفص التسليح، مبينة أن تنفيذ معاهدة ستارت مهم للأمن القومي للولايات المتحدة، وتأمل واشنطن التمكن من فصل التفاوض في الملف عن الأزمة في أوكرانيا.في المقابل، قالت الخارجية الروسية إن مطالب واشنطن باستئناف عمليات التفتيش بموجب معاهدة ستارت الجديدة، تبدو ساخرة، خاصة وأن نظام كييف حاول ضرب أهداف استراتيجية، بمساعدة واشنطن العسكرية والتقنية والإعلامية الواضحة.وأضاف أنه مؤخرا تجاوز كل الأطراف الخطوط الحمراء، وفي الناحية العملية لم يتم استعمالها، لكن حرب الناتو ضد روسيا في أوكرانيا مسألة أساسية هنا، وتؤثر في عدم ضبط الأطراف الكبرى للموضوع النووي، كما أن الولايات المتحدة ليس لديها أي نوايا صافية في عرضها لإعادة سريان المعاهدة وهي بالطبع تريد أن تلهي العالم والروس في هذه القضية بينما هي تسارع في مواجهة روسيا بتحالفها مع قوى الناتو بالكامل.عملية دهس تسفر عن مقتل إسرائيليين.. وبن غفير يوجه بعملية عسكرية تبدأ يوم الأحدقُتل مستوطنان إسرائيليان اثنان وأصيب ستة آخرون في عملية دهس بمدينة القدس المحتلة، وتم قتل المنفذ، حسين قراقع من مخيم الدهيشة بمدينة بيت لحم، والبالغ من العمر 30 عاما.من جانبه، وجه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الشرطة بالاستعداد لإطلاق عملية أمنية واسعة في القدس الشرقية، اعتبارا من يوم الأحد المقبل،وقرر بن غفير لإطبلق عملية "السور الواقي 2" التي تتعامل مع ما يتم وصفه إسرائيليا "أوكار الإرهاب أو المخربين" شرقي القدس، قبل تنفيذ عمليات، لكن هذا القرار يحتاج إلى اجتماع المجلس الوزاري المصغر المسمى بالكابينيت.ولفت إلى أن بن غفير وزير الأمن القومي يطلق قرارات شن عمليات بدون تغطية من الحكومة وهو يعبر عن مواقفه التقليدية تجاه الفلسطينيين، فهو معروف بمواقفه المتطرفة من تشديد الإجراءات ضد الأسرى وهدم منازل المقاومين فضلا عن قراراته تجاه الفلسطينيين الذين يقطنون أحياء خاصة في القدس.الحكومة السورية تنهي كافة الإجراءات المتعلقة بإيصال المساعدات لمناطق الزلزال.. والأمم المتحدة تقول إن المسلحين رفضوا دخول المساعداتوافقت الحكومة السورية، على إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك المناطق التي تقع خارج اسيطرتهاوأكد محافظ إدلب، ثائر سلهب، في تصريحات لسبوتنيك، أن المحافظة أتممت كافة التحضيرات اللوجستية اللازمة لإدخال قوافل المساعدات الإنسانية إلى مناطق سيطرة المسلحين، بانتظار فتح المعبر من الجهة المقابلةيأتي هذا في وقت أفادت فيه مصادر أممية لوكالة سبوتنيك، بأن جبهة النصرة الإرهابية، رفضت دخول المساعدات الإغاثية الحكومية إلى مناطق سيطرتها، موضحة أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في حلب، راسل الجهات الحكومية المعنية في المحافظة، وطلب منها التريث في إرسال القوافل الإنسانية إلى مدينة "سرمدا" أقصى شمال غرب سوريا.وأوضح أن سوريا أعلنت قبولها مساعدات من كافة أنحاء العالم على رأسها روسيا وحينما وصلت المساعدات قامت دمشق بتجهيز قافلة مساعدات للدخول إلى المناطق خارج سيطرة الدولة، إلا أن الكثير من المجموعات الإرهابية تقف عائقا أمام ذلك وافتعلت اشتباكات للاستيلاء على المساعدات.روسيا تعلن تخفيض إنتاجها من النفط في مارس المقبل بمقدار 500 ألف برميل يومياأعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، بأن روسيا ستخفض إنتاجها للنفط بمقدار 500 ألف برميل يوميًا، بداية من شهر مارس المقبل، مبينا أن الخطوة تساهم في استعادة العلاقات مع السوق.وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال نوفاك إن الإنتاج الروسي في يناير، ظل عند مستوى 9.8 إلى 9.9 مليون برميل يوميًا، وزاد حجم إنتاج النفط في روسيا بنسبة 2 في المئة وبلغ 535 مليون طن. وذكر نوفاك، أن قرارات موسكو في الملف النفطي مبنية على وضع السوق واحتياجاته.ويرى سلامة أن تأثيرات الخطوة تنطلق من ارتفاع أسعار النفط بشكل سريع، لأن القرار الروسي يؤدي إلى زيادة نقص الإمدادات في سوق النفط ما يعني زيادة الأسعار.وأوضح أن الدول الغربية التي فرضت سقفا لسعر النفط الروسي تحتاج لدفع فاتورة أكبر حتى تستطيع شراء النفط في السوق العالمي.

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عالم سبوتنيك, زلزال, أخبار سوريا اليوم, أخبار روسيا اليوم, أخبار تركيا اليوم