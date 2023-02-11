https://sputnikarabic.ae/20230211/فرنسا-تظاهرات-تطالب-بإدراج-الحرس-الثوري-الإيراني-في-قائمة-المنظمات-الإرهابية-1073399712.html

فرنسا.. تظاهرات تطالب بإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية

فرنسا.. تظاهرات تطالب بإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية

تظاهر آلاف الإيرانيين المقيمين في أوروبا، اليوم السبت في العاصمة الفرنسية باريس، لمطالبة الاتحاد الأوروبي بإدراج الحرس الثوري الإيراني بقائمة المنظمات... 11.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-11T21:43+0000

2023-02-11T21:43+0000

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الحرس الثوري الإيراني

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وخلال الاحتجاج الذي نظم في "ساحة فوبان" في قلب باريس شدد خطباء على ضرورة إدراج الحرس الثوري بقائمة المنظمات الإرهابية، بحسب "فرانس برس".واعتبروا أن هذه الخطوة ستكون أكبر مساهمة يمكن لوزراء الاتحاد الأوروبي تقديمها في إطار دعم التظاهرات التي انطلقت في أيلول/سبتمبر.وردد المحتجون هتاف "امرأة حياة حرية"، وهو الشعار الرئيسي للتحرك الاحتجاجي في إيران.وقال عضو البرلمان السويدي علي رضا أخوندي المشارك في التظاهرة إن هدفهم الرئيس هو توصيل أصوات المحتجين لوزراء الاتحاد الأوروبي.وكان أعضاء البرلمان الأوروبي، قد صوتوا الشهر الماضي بالأغلبية لصالح تمرير قرار يدعو الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الاتحاد للمنظمات الإرهابية.وردا على القرار، حذر الحرس الثوري الإيراني من أن "الخطوات التي تقوم بها أوروبا ستجعل من قواتها العسكرية هدفا مشروعا بالنسبة للحرس الثوري حالها حال "داعش" والجيش الأمريكي المصنفان في قائمة الإرهاب الإيرانية".وشهدت مدن إيرانية عدة احتجاجات واسعة النطاق، عقب وفاة الشابة مهسا أميني داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم" من قبل شرطة الأخلاق في البلاد، في 16 سبتمبر الماضي.وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات الشرطة على مدار الفترة الماضية، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بين الأمن والمتظاهرين.وأدانت عدة دول ما سموه "أعمال القمع" التي قامت بها قوات الأمن الإيراني ضد المتظاهرين، بينما أكد قادة إيران أن هناك مؤامرة مدفوعة من الغرب لإثارة فتنة في البلاد.

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الحرس الثوري الإيراني, تظاهرة, أخبار باريس, العالم, الأخبار