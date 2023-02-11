https://sputnikarabic.ae/20230211/قيادة-الدفاع-الجوي-في-أمريكا-الشمالية-تتعقب-جسما-جويا-مجهولا-في-سماء-شمال-كندا-1073400597.html
قيادة الدفاع الجوي في أمريكا الشمالية تتعقب جسما جويا مجهولا في سماء شمال كندا
قيادة الدفاع الجوي في أمريكا الشمالية تتعقب جسما جويا مجهولا في سماء شمال كندا
أعلنت قيادة الدفاع الجوي في أمريكا الشمالية، ليل السبت/الأحد، أنها تتعقب جسمًا جويًا مجهولًا في سماء شمال كندا. 11.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-11T22:07+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقالت قيادة الدفاع الجوي في أمريكا الشمالية، في بيان، "الطائرات العسكرية تعمل حاليًا من ألاسكا وكندا لدعم أنشطة قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية، ونؤكد أننا حددنا بشكل إيجابي جسما محمولًا على ارتفاع عالٍ فوق شمال كندا".يأتي ذلك بعد أقل من يوم على إعلان وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" إسقاط جسم مجهول الهوية فوق المياه المتجمدة حول ألاسكا، بأمر من الرئيس الأمريكي، جو بايدن.وسقط الجسم فوق المحيط المتجمد الشمالي بالقرب من الحدود الشمالية الشرقية لألاسكا وكندا، وكان قد عبر الأرض في ألاسكا قبل أن تسقطه الطائرات المقاتلة.هذا وأسقطت واشنطن الأسبوع الماضي منطادا صينيا قبالة سواحلها الأطلسية كان قد حلّق فوق مواقع عسكرية حساسة. غير أن بكين أكدت أنه "منطاد مدني يُستخدم لأغراض بحثية، خصوصا في مجال الأرصاد الجوية".وتعتقد الولايات المتحدة أن الجيش الصيني كان يوجه المنطاد، وكان جزءا من أسطول مناطيد أرسلته بكين فوق أكثر من 40 دولة في خمس قارات لأغراض التجسس.
https://sputnikarabic.ae/20230210/البنتاغون-يعلن-إسقاط-جسم-مجهول-الهوية-فوق-شمال-ألاسكا-بحجم-سيارة-صغيرة-1073367422.html
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أخبار كندا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, جسم طائر
أخبار كندا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, جسم طائر
قيادة الدفاع الجوي في أمريكا الشمالية تتعقب جسما جويا مجهولا في سماء شمال كندا
22:07 GMT 11.02.2023 (تم التحديث: 22:28 GMT 11.02.2023) تابعنا عبر
أعلنت قيادة الدفاع الجوي في أمريكا الشمالية، ليل السبت/الأحد، أنها تتعقب جسمًا جويًا مجهولًا في سماء شمال كندا.
موسكو - سبوتنيك. وقالت قيادة الدفاع الجوي في أمريكا الشمالية، في بيان، "الطائرات العسكرية تعمل حاليًا من ألاسكا وكندا
لدعم أنشطة قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية، ونؤكد أننا حددنا بشكل إيجابي جسما محمولًا على ارتفاع عالٍ فوق شمال كندا".
وأشارت إلى أنه لا يمكن مناقشة التفاصيل المتعلقة بهذا الصدد حاليا. مؤكدة أن قيادة الدفاع الجوي في أمريكا الشمالية
تجري عمليات مستدامة ومتفرقة في الدفاع عن أمريكا الشمالية من خلال واحدة أو جميع مناطقها الثلاث".
يأتي ذلك بعد أقل من يوم على إعلان وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" إسقاط جسم مجهول الهوية فوق المياه المتجمدة حول ألاسكا، بأمر من الرئيس الأمريكي، جو بايدن.
وسقط الجسم فوق المحيط المتجمد الشمالي بالقرب من الحدود الشمالية الشرقية لألاسكا وكندا، وكان قد عبر الأرض في ألاسكا قبل أن تسقطه الطائرات المقاتلة.
هذا وأسقطت واشنطن الأسبوع الماضي منطادا صينيا قبالة سواحلها الأطلسية كان قد حلّق فوق مواقع عسكرية حساسة. غير أن بكين أكدت أنه "منطاد مدني يُستخدم لأغراض بحثية، خصوصا في مجال الأرصاد الجوية".
وتعتقد الولايات المتحدة أن الجيش الصيني كان يوجه المنطاد، وكان جزءا من أسطول مناطيد أرسلته بكين فوق أكثر من 40 دولة في خمس قارات لأغراض التجسس.