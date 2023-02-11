عربي
https://sputnikarabic.ae/20230211/لوكاشينكو-يعلن-اعتزامه-زيارة-إيران-في-المستقبل-القريب-1073370836.html
لوكاشينكو يعلن اعتزامه زيارة إيران في المستقبل القريب
لوكاشينكو يعلن اعتزامه زيارة إيران في المستقبل القريب
كشف الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أنه يعتزم زيارة إيران في المستقبل القريب، جاء ذلك خلال تهنئته لنظيره الإيراني إبراهيم رئيسي بمناسبة الذكرى 44 لانتصار... 11.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-11T06:28+0000
2023-02-11T06:29+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/13/1071367051_0:0:3036:1708_1920x0_80_0_0_3fb05e7222033a90fb63d39f76edbf1c.jpg
وجاء في رسالة التهنئة التي أبرقها لوكاشينكو لنظيره الإيراني "لقد أصبحت اجتماعاتنا خلال مجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون تقليدًا جيدًا وأعطت المفاوضات في سبتمبر 2022 في سمرقند دفعة قوية للتعاون البيلاروسي الإيراني في جميع المجالات".وتابع: "إنني أتطلع إلى زيارة طهران في القريب العاجل لمناقشة قضايا الساعة في جداول الأعمال الثنائية والإقليمية والدولية". وشدد لوكاشينكو في رسالته على أن "بيلاروسيا ظلت في جميع الأوقات قريبة من إيران وظلت مخلصة للصداقة والحوار المتكافئ وكانت مسؤولة عن تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها".وفي وقت سابق، قال السفير الإيراني لدى مينسك سعيد ياري إن إيران وبيلاروسيا تعملان على تنظيم زيارة لوكاشينكو إلى طهران في النصف الأول من مارس/ آذار.
https://sputnikarabic.ae/20230206/الغرب-يكثف-النشاط-الجوي-العسكري-على-حدود-بيلاروسيا-1073196219.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/13/1071367051_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_1f7707e7c15bc09687dc459ed027371a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

لوكاشينكو يعلن اعتزامه زيارة إيران في المستقبل القريب

06:28 GMT 11.02.2023 (تم التحديث: 06:29 GMT 11.02.2023)
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصورلرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو
لرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2023
© Sputnik . Pavel Bednyakov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
كشف الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أنه يعتزم زيارة إيران في المستقبل القريب، جاء ذلك خلال تهنئته لنظيره الإيراني إبراهيم رئيسي بمناسبة الذكرى 44 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران.
وجاء في رسالة التهنئة التي أبرقها لوكاشينكو لنظيره الإيراني "لقد أصبحت اجتماعاتنا خلال مجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون تقليدًا جيدًا وأعطت المفاوضات في سبتمبر 2022 في سمرقند دفعة قوية للتعاون البيلاروسي الإيراني في جميع المجالات".
تدريبات الأخوة الدائمة 2020، في إطار التدريبات العسكرية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، في حقل لوسفيدو بالقرب من مدينة فيتيبسك، قوات الجيش البيلاروسي، بيلاروسيا 16 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2023
الغرب يكثف النشاط الجوي العسكري على حدود بيلاروسيا
6 فبراير, 20:34 GMT
وتابع: "إنني أتطلع إلى زيارة طهران في القريب العاجل لمناقشة قضايا الساعة في جداول الأعمال الثنائية والإقليمية والدولية".
وشدد لوكاشينكو في رسالته على أن "بيلاروسيا ظلت في جميع الأوقات قريبة من إيران وظلت مخلصة للصداقة والحوار المتكافئ وكانت مسؤولة عن تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها".
وفي وقت سابق، قال السفير الإيراني لدى مينسك سعيد ياري إن إيران وبيلاروسيا تعملان على تنظيم زيارة لوكاشينكو إلى طهران في النصف الأول من مارس/ آذار.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала