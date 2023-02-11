https://sputnikarabic.ae/20230211/لوكاشينكو-يعلن-اعتزامه-زيارة-إيران-في-المستقبل-القريب-1073370836.html
لوكاشينكو يعلن اعتزامه زيارة إيران في المستقبل القريب
لوكاشينكو يعلن اعتزامه زيارة إيران في المستقبل القريب
كشف الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أنه يعتزم زيارة إيران في المستقبل القريب، جاء ذلك خلال تهنئته لنظيره الإيراني إبراهيم رئيسي بمناسبة الذكرى 44 لانتصار... 11.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-11T06:28+0000
2023-02-11T06:28+0000
2023-02-11T06:29+0000
العالم
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وجاء في رسالة التهنئة التي أبرقها لوكاشينكو لنظيره الإيراني "لقد أصبحت اجتماعاتنا خلال مجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون تقليدًا جيدًا وأعطت المفاوضات في سبتمبر 2022 في سمرقند دفعة قوية للتعاون البيلاروسي الإيراني في جميع المجالات".وتابع: "إنني أتطلع إلى زيارة طهران في القريب العاجل لمناقشة قضايا الساعة في جداول الأعمال الثنائية والإقليمية والدولية". وشدد لوكاشينكو في رسالته على أن "بيلاروسيا ظلت في جميع الأوقات قريبة من إيران وظلت مخلصة للصداقة والحوار المتكافئ وكانت مسؤولة عن تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها".وفي وقت سابق، قال السفير الإيراني لدى مينسك سعيد ياري إن إيران وبيلاروسيا تعملان على تنظيم زيارة لوكاشينكو إلى طهران في النصف الأول من مارس/ آذار.
https://sputnikarabic.ae/20230206/الغرب-يكثف-النشاط-الجوي-العسكري-على-حدود-بيلاروسيا-1073196219.html
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العالم
لوكاشينكو يعلن اعتزامه زيارة إيران في المستقبل القريب
06:28 GMT 11.02.2023 (تم التحديث: 06:29 GMT 11.02.2023) تابعنا عبر
كشف الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أنه يعتزم زيارة إيران في المستقبل القريب، جاء ذلك خلال تهنئته لنظيره الإيراني إبراهيم رئيسي بمناسبة الذكرى 44 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران.
وجاء في رسالة التهنئة التي أبرقها لوكاشينكو لنظيره الإيراني "لقد أصبحت اجتماعاتنا خلال مجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون تقليدًا جيدًا وأعطت المفاوضات في سبتمبر 2022 في سمرقند دفعة قوية للتعاون البيلاروسي الإيراني في جميع المجالات".
وتابع: "إنني أتطلع إلى زيارة طهران في القريب العاجل لمناقشة قضايا الساعة في جداول الأعمال الثنائية والإقليمية والدولية".
وشدد لوكاشينكو في رسالته على أن "بيلاروسيا ظلت في جميع الأوقات قريبة من إيران وظلت مخلصة للصداقة والحوار المتكافئ وكانت مسؤولة عن تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها".
وفي وقت سابق، قال السفير الإيراني لدى مينسك سعيد ياري إن إيران وبيلاروسيا تعملان على تنظيم زيارة لوكاشينكو إلى طهران في النصف الأول من مارس/ آذار.