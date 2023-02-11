https://sputnikarabic.ae/20230211/مشاركة-نجلاء-بودن-في-اللجنة-الأممية-المعنية-بقضايا-المرأة-تثير-جدلا-1073392859.html

مشاركة نجلاء بودن في اللجنة الأممية المعنية بقضايا المرأة تثير جدلا

مشاركة نجلاء بودن في اللجنة الأممية المعنية بقضايا المرأة تثير جدلا

انتقدت منظمات معنية بقضايا المرأة تأخر رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن عن المشاركة في اجتماع اللجنة المعنية بالتمييز ضد المرأة "سيداو" في جنيف. 11.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-11T18:29+0000

2023-02-11T18:29+0000

2023-02-11T18:29+0000

مجتمع

العالم العربي

الأخبار

تونس

أخبار تونس اليوم

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/0c/1062160495_0:0:2309:1299_1920x0_80_0_0_e5085ccfcd87ba3aafa2dd4995b331ae.jpg

جاء ذلك تعقيبا على بيان الحكومة الذي أصدرته أمس الجمعة، بهذا الشأن، حسبما ذكرت إذاعة "شمس إف إم" التونسية.وانعقدت الدورة الـ 84 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة 'سيداو' في جنيف، أمس الجمعة، وتخلفت بودن عن المشاركة في موعدها المحدد في الجلسة الصباحية، لكنها ألقت كلمتها في جلسة مسائية.وكانت المنظمات قد أدانت تغيب بودن عن المشاركة اجتماعات اللجنة، وجددت تأكيدها على ذلك رغم بيان النفي الذي أصدرته الحكومة أمس.وذكرت المنظمات في تصريحات للإذاعة أنه كان هناك تخبط دفع رئيسة الجلسة لإيقافها، صباح أمس الجمعة، حتى تقدم رئيسة الحكومة التونسية كلمتها، لكن ذلك لم يحدث، ولم تلق نجلاء بودن كلمتها إلى في جلسة مسائية.وتتكون اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة من 23 خبيرا في مجالات حقوق المرأة من جميع أنحاء العالم، وهي لجنة أممية ترصد تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من قبل الدول الأطراف، حسبما يقول موقع الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20230205/بشيرة-بن-مراد-احتفاء-متأخر-برائدة-تحرير-المرأة-التونسية-1073145708.html

https://sputnikarabic.ae/20220902/مخاوف-بشأن-مكاسب-حقوق-المرأة-في-تونس-ما-مصير-المساواة-في-الميراث-1067206543.html

تونس

أخبار تونس اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, الأخبار, تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار العالم الآن