https://sputnikarabic.ae/20230211/مشاركة-نجلاء-بودن-في-اللجنة-الأممية-المعنية-بقضايا-المرأة-تثير-جدلا-1073392859.html
مشاركة نجلاء بودن في اللجنة الأممية المعنية بقضايا المرأة تثير جدلا
مشاركة نجلاء بودن في اللجنة الأممية المعنية بقضايا المرأة تثير جدلا
انتقدت منظمات معنية بقضايا المرأة تأخر رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن عن المشاركة في اجتماع اللجنة المعنية بالتمييز ضد المرأة "سيداو" في جنيف. 11.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-11T18:29+0000
2023-02-11T18:29+0000
2023-02-11T18:29+0000
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جاء ذلك تعقيبا على بيان الحكومة الذي أصدرته أمس الجمعة، بهذا الشأن، حسبما ذكرت إذاعة "شمس إف إم" التونسية.وانعقدت الدورة الـ 84 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة 'سيداو' في جنيف، أمس الجمعة، وتخلفت بودن عن المشاركة في موعدها المحدد في الجلسة الصباحية، لكنها ألقت كلمتها في جلسة مسائية.وكانت المنظمات قد أدانت تغيب بودن عن المشاركة اجتماعات اللجنة، وجددت تأكيدها على ذلك رغم بيان النفي الذي أصدرته الحكومة أمس.وذكرت المنظمات في تصريحات للإذاعة أنه كان هناك تخبط دفع رئيسة الجلسة لإيقافها، صباح أمس الجمعة، حتى تقدم رئيسة الحكومة التونسية كلمتها، لكن ذلك لم يحدث، ولم تلق نجلاء بودن كلمتها إلى في جلسة مسائية.وتتكون اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة من 23 خبيرا في مجالات حقوق المرأة من جميع أنحاء العالم، وهي لجنة أممية ترصد تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من قبل الدول الأطراف، حسبما يقول موقع الأمم المتحدة.
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العالم العربي, الأخبار, تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار العالم الآن
العالم العربي, الأخبار, تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار العالم الآن
مشاركة نجلاء بودن في اللجنة الأممية المعنية بقضايا المرأة تثير جدلا
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انتقدت منظمات معنية بقضايا المرأة تأخر رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن عن المشاركة في اجتماع اللجنة المعنية بالتمييز ضد المرأة "سيداو" في جنيف.
جاء ذلك تعقيبا على بيان الحكومة الذي أصدرته أمس الجمعة، بهذا الشأن، حسبما ذكرت
إذاعة "شمس إف إم" التونسية.
وانعقدت الدورة الـ 84 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
'سيداو' في جنيف، أمس الجمعة، وتخلفت بودن عن المشاركة في موعدها المحدد في الجلسة الصباحية، لكنها ألقت كلمتها في جلسة مسائية.
وكانت المنظمات قد أدانت تغيب بودن عن المشاركة اجتماعات اللجنة، وجددت تأكيدها على ذلك رغم بيان النفي الذي أصدرته الحكومة أمس.
وذكرت المنظمات في تصريحات للإذاعة أنه كان هناك تخبط دفع رئيسة الجلسة لإيقافها، صباح أمس الجمعة، حتى تقدم رئيسة الحكومة التونسية
كلمتها، لكن ذلك لم يحدث، ولم تلق نجلاء بودن كلمتها إلى في جلسة مسائية.
وتتكون اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة من 23 خبيرا في مجالات حقوق المرأة من جميع أنحاء العالم، وهي لجنة أممية ترصد تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من قبل الدول الأطراف، حسبما يقول
موقع الأمم المتحدة.