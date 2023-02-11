https://sputnikarabic.ae/20230211/نائب-لبناني-أمريكا-استلحقت-نفسها-بالرفع-الجزئي-للعقوبات-حتى-لا-تسقط-إلى-الهاوية-بشكل-نهائي-1073391404.html
نائب لبناني: أمريكا استلحقت نفسها بالرفع الجزئي للعقوبات حتى لا تسقط إلى الهاوية بشكل نهائي
نائب لبناني: أمريكا استلحقت نفسها بالرفع الجزئي للعقوبات حتى لا تسقط إلى الهاوية بشكل نهائي
اعتبر النائب في البرلمان اللبناني عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" حسن عز الدين، أن أمريكا سقطت في قيمها الإنسانية، وبالتالي العقوبات على سوريا تسقط معها. 11.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-11T17:39+0000
2023-02-11T17:39+0000
2023-02-11T17:39+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
منظمة الأمم المتحدة
زلزال
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وقال عز الدين في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" إنه "في مثل هذه الحالات الإنسانية والكوارث الطبيعية سواء كان زلزالا أو فيضانا أو ما شابه بالتأكيد هناك كارثة عالمية تعتبر لأنها الأكبر على مدى قرون، باعتبار أن أمريكا قد سقطت في قيمها الإنسانية وبالتالي العقوبات تسقط معها لأن في مثل هذه الحالات الإنسانية وهذه الحالات التي تشعل الألم والوجع والكارثة والمصائب للناس تبقى أمريكا على عجرفتها وعلى ابتعادها عن منظومة القيم الإنسانية والأخلاقية، فكما سقطت قبل ذلك في وباء كوفيد 19 أخلاقيا اليوم أيضًا زلزالًا حصل في تركيا وسوريا وأمريكا أصرت على الإبقاء على العقوبات التي تمنع المساهمة والمساعدة في تخفيف آلام وأوجاع الناس".وأضاف عز الدين أنه "للأسف الشديد هذه طبيعة الرأسمالية البشعة التي تتعاطى مع المجتمعات والبشر كأرقام اقتصادية لا أكثر ولا أقل لتبقى مهيمنة على الناس".وحول إمكانية توجه سوريا إلى الأمم المتحدة للمطالبة برفع العقوبات الأمريكية بشكل كامل عنها بعد الزلزال المدمر، قال عز الدين إنه "نتيجة هذه الكارثة الإنسانية الكثير من الدول أتصور تكون إلى جانب سوريا باعتبار أنها تواجه كارثة إنسانية عالمية ضخمة وكبيرة جدًا، وبالتالي ما لم تقم أمريكا بالضغط على الدول التي تستطيع أن تمنعها أو تمون عليها في هذا الموضوع"، مشيرًا إلى أنه "يمكن أن تذهب سوريا إلى الأمم المتحدة ولكن في نهاية المطاف حتى الأمم المتحدة ليست بعيدة عن الهيمنة التي تمارسها أمريكا".
https://sputnikarabic.ae/20230210/إعلاميون-ضد-قيصر-فعالية-تضامنية-مع-سوريا-في-بيروت-صور-1073365825.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, منظمة الأمم المتحدة, زلزال
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, منظمة الأمم المتحدة, زلزال
نائب لبناني: أمريكا استلحقت نفسها بالرفع الجزئي للعقوبات حتى لا تسقط إلى الهاوية بشكل نهائي
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اعتبر النائب في البرلمان اللبناني عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" حسن عز الدين، أن أمريكا سقطت في قيمها الإنسانية، وبالتالي العقوبات على سوريا تسقط معها.
وقال عز الدين في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" إنه "في مثل هذه الحالات الإنسانية والكوارث الطبيعية سواء كان زلزالا أو فيضانا أو ما شابه بالتأكيد هناك كارثة عالمية تعتبر لأنها الأكبر على مدى قرون، باعتبار أن أمريكا قد سقطت في قيمها الإنسانية وبالتالي العقوبات تسقط معها لأن في مثل هذه الحالات الإنسانية وهذه الحالات التي تشعل الألم والوجع والكارثة والمصائب للناس تبقى أمريكا على عجرفتها وعلى ابتعادها عن منظومة القيم الإنسانية والأخلاقية، فكما سقطت قبل ذلك في وباء كوفيد 19 أخلاقيا اليوم أيضًا زلزالًا حصل في تركيا وسوريا وأمريكا أصرت على الإبقاء على العقوبات التي تمنع المساهمة والمساعدة في تخفيف آلام وأوجاع الناس".
ولفت إلى أن "أمريكا استلحقت نفسها بالرفع الجزئي للعقوبات حتى لا تسقط إلى الهاوية بشكل نهائي، بعد أن حاولت أن تقدم صورة وهمية عن التعاطف بالسماح لبعض المواد التي يحتاجها الشعب السوري أو غيره، لأن الدول والشعوب والمبادرات الأهلية أحرجت الكثير من الأنظمة مما دفعها أن تتجاوز هذه العقوبات وعندما شعرت أمريكا أن قانون قيصر بات بلا قيمة استلحقت نفسها وقامت برفع العقوبات الجزئية بالسماح لبعض المواد بالدخول إلى سوريا".
وأضاف عز الدين أنه "للأسف الشديد هذه طبيعة الرأسمالية البشعة التي تتعاطى مع المجتمعات والبشر كأرقام اقتصادية لا أكثر ولا أقل لتبقى مهيمنة على الناس".
ورأى أن "أي عقوبة تتعلق بمادة ضرورية لعملية رفع الأنقاض تكون شريكة في الجرائم وفي إبادة الناس لأنه إذا توفرت الآليات ولم تتوفر لها المحروقات بالتالي تكون شريكة في تعميق الأزمة الإنسانية".
وحول إمكانية توجه سوريا إلى الأمم المتحدة للمطالبة برفع العقوبات الأمريكية بشكل كامل عنها بعد الزلزال المدمر، قال عز الدين إنه "نتيجة هذه الكارثة الإنسانية الكثير من الدول أتصور تكون إلى جانب سوريا باعتبار أنها تواجه كارثة إنسانية عالمية ضخمة وكبيرة جدًا، وبالتالي ما لم تقم أمريكا بالضغط على الدول التي تستطيع أن تمنعها أو تمون عليها في هذا الموضوع"، مشيرًا إلى أنه "يمكن أن تذهب سوريا إلى الأمم المتحدة ولكن في نهاية المطاف حتى الأمم المتحدة ليست بعيدة عن الهيمنة التي تمارسها أمريكا".