https://sputnikarabic.ae/20230211/نائب-لبناني-أمريكا-استلحقت-نفسها-بالرفع-الجزئي-للعقوبات-حتى-لا-تسقط-إلى-الهاوية-بشكل-نهائي-1073391404.html

نائب لبناني: أمريكا استلحقت نفسها بالرفع الجزئي للعقوبات حتى لا تسقط إلى الهاوية بشكل نهائي

نائب لبناني: أمريكا استلحقت نفسها بالرفع الجزئي للعقوبات حتى لا تسقط إلى الهاوية بشكل نهائي

اعتبر النائب في البرلمان اللبناني عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" حسن عز الدين، أن أمريكا سقطت في قيمها الإنسانية، وبالتالي العقوبات على سوريا تسقط معها. 11.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-11T17:39+0000

2023-02-11T17:39+0000

2023-02-11T17:39+0000

العالم العربي

أخبار سوريا اليوم

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زلزال

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وقال عز الدين في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" إنه "في مثل هذه الحالات الإنسانية والكوارث الطبيعية سواء كان زلزالا أو فيضانا أو ما شابه بالتأكيد هناك كارثة عالمية تعتبر لأنها الأكبر على مدى قرون، باعتبار أن أمريكا قد سقطت في قيمها الإنسانية وبالتالي العقوبات تسقط معها لأن في مثل هذه الحالات الإنسانية وهذه الحالات التي تشعل الألم والوجع والكارثة والمصائب للناس تبقى أمريكا على عجرفتها وعلى ابتعادها عن منظومة القيم الإنسانية والأخلاقية، فكما سقطت قبل ذلك في وباء كوفيد 19 أخلاقيا اليوم أيضًا زلزالًا حصل في تركيا وسوريا وأمريكا أصرت على الإبقاء على العقوبات التي تمنع المساهمة والمساعدة في تخفيف آلام وأوجاع الناس".وأضاف عز الدين أنه "للأسف الشديد هذه طبيعة الرأسمالية البشعة التي تتعاطى مع المجتمعات والبشر كأرقام اقتصادية لا أكثر ولا أقل لتبقى مهيمنة على الناس".وحول إمكانية توجه سوريا إلى الأمم المتحدة للمطالبة برفع العقوبات الأمريكية بشكل كامل عنها بعد الزلزال المدمر، قال عز الدين إنه "نتيجة هذه الكارثة الإنسانية الكثير من الدول أتصور تكون إلى جانب سوريا باعتبار أنها تواجه كارثة إنسانية عالمية ضخمة وكبيرة جدًا، وبالتالي ما لم تقم أمريكا بالضغط على الدول التي تستطيع أن تمنعها أو تمون عليها في هذا الموضوع"، مشيرًا إلى أنه "يمكن أن تذهب سوريا إلى الأمم المتحدة ولكن في نهاية المطاف حتى الأمم المتحدة ليست بعيدة عن الهيمنة التي تمارسها أمريكا".

https://sputnikarabic.ae/20230210/إعلاميون-ضد-قيصر-فعالية-تضامنية-مع-سوريا-في-بيروت-صور-1073365825.html

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