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https://sputnikarabic.ae/20230211/وزير-الخارجية-القطري-يبحث-مساعدة-تركيا-وسوريا-والاتفاق-النووي-الإيراني-مع-بلينكن-1073369884.html
وزير الخارجية القطري يبحث مساعدة تركيا وسوريا والاتفاق النووي الإيراني مع بلينكن
وزير الخارجية القطري يبحث مساعدة تركيا وسوريا والاتفاق النووي الإيراني مع بلينكن
قال وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إنه اجتمع أمس الجمعة، في واشنطن مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن. 11.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-11T03:11+0000
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وذكر آل ثاني على تويتر: "ناقشت معه تطوير العلاقات الثنائية بين بلدينا، كما تطرقنا إلى محادثات الاتفاق النووي" الإيراني".وبحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا"، جرى خلال الاجتماع أيضا مناقشة سبل تنسيق الجهود الدولية لعمليات الإنقاذ والإغاثة وإيصال المساعدات لتركيا وشمال سوريا.كما تطرق الاجتماع لمستجدات محادثات الاتفاق النووي، وتطورات الأوضاع في فلسطين وأفغانستان، بالإضافة إلى عدد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.
https://sputnikarabic.ae/20230207/مساعدات-قطرية-وسعودية-هل-تفتح-كارثة-سوريا-الباب-أمام-تطبيع-خليجي-مع-دمشق؟-1073232325.html
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قطر, أخبار قطر اليوم, العالم, وزير الخارجية الأمريكي, أخبار تركيا اليوم, زلزال
قطر, أخبار قطر اليوم, العالم, وزير الخارجية الأمريكي, أخبار تركيا اليوم, زلزال

وزير الخارجية القطري يبحث مساعدة تركيا وسوريا والاتفاق النووي الإيراني مع بلينكن

03:11 GMT 11.02.2023
© AFP 2023 / KARIM JAAFARوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، مع نظيره القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مؤتمر صحفي بمناسبة افتتاح الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي الخامس، الدوحة، قطر، 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022
وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، مع نظيره القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مؤتمر صحفي بمناسبة افتتاح الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي الخامس، الدوحة، قطر، 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2023
© AFP 2023 / KARIM JAAFAR
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قال وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إنه اجتمع أمس الجمعة، في واشنطن مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.
وذكر آل ثاني على تويتر: "ناقشت معه تطوير العلاقات الثنائية بين بلدينا، كما تطرقنا إلى محادثات الاتفاق النووي" الإيراني".
وبحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا"، جرى خلال الاجتماع أيضا مناقشة سبل تنسيق الجهود الدولية لعمليات الإنقاذ والإغاثة وإيصال المساعدات لتركيا وشمال سوريا.
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كما تطرق الاجتماع لمستجدات محادثات الاتفاق النووي، وتطورات الأوضاع في فلسطين وأفغانستان، بالإضافة إلى عدد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.
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