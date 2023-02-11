https://sputnikarabic.ae/20230211/وزير-الخارجية-القطري-يبحث-مساعدة-تركيا-وسوريا-والاتفاق-النووي-الإيراني-مع-بلينكن-1073369884.html
وزير الخارجية القطري يبحث مساعدة تركيا وسوريا والاتفاق النووي الإيراني مع بلينكن
وزير الخارجية القطري يبحث مساعدة تركيا وسوريا والاتفاق النووي الإيراني مع بلينكن
قال وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إنه اجتمع أمس الجمعة، في واشنطن مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن. 11.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-11T03:11+0000
2023-02-11T03:11+0000
2023-02-11T03:11+0000
قطر
أخبار قطر اليوم
العالم
وزير الخارجية الأمريكي
أخبار تركيا اليوم
زلزال
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/16/1070426989_0:0:2659:1495_1920x0_80_0_0_fe474a1e5614d460871750e73ff0d9a6.jpg
وذكر آل ثاني على تويتر: "ناقشت معه تطوير العلاقات الثنائية بين بلدينا، كما تطرقنا إلى محادثات الاتفاق النووي" الإيراني".وبحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا"، جرى خلال الاجتماع أيضا مناقشة سبل تنسيق الجهود الدولية لعمليات الإنقاذ والإغاثة وإيصال المساعدات لتركيا وشمال سوريا.كما تطرق الاجتماع لمستجدات محادثات الاتفاق النووي، وتطورات الأوضاع في فلسطين وأفغانستان، بالإضافة إلى عدد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.
https://sputnikarabic.ae/20230207/مساعدات-قطرية-وسعودية-هل-تفتح-كارثة-سوريا-الباب-أمام-تطبيع-خليجي-مع-دمشق؟-1073232325.html
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/16/1070426989_0:0:2363:1772_1920x0_80_0_0_6fabe7f60374d58740dd1f5827ec0c5a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
قطر, أخبار قطر اليوم, العالم, وزير الخارجية الأمريكي, أخبار تركيا اليوم, زلزال
قطر, أخبار قطر اليوم, العالم, وزير الخارجية الأمريكي, أخبار تركيا اليوم, زلزال
وزير الخارجية القطري يبحث مساعدة تركيا وسوريا والاتفاق النووي الإيراني مع بلينكن
تابعنا عبر
قال وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إنه اجتمع أمس الجمعة، في واشنطن مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.
وذكر آل ثاني على تويتر: "ناقشت معه تطوير العلاقات الثنائية بين بلدينا
، كما تطرقنا إلى محادثات الاتفاق النووي" الإيراني".
وبحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا"، جرى خلال الاجتماع أيضا مناقشة سبل تنسيق الجهود الدولية لعمليات الإنقاذ والإغاث
ة وإيصال المساعدات لتركيا وشمال سوريا.
كما تطرق الاجتماع لمستجدات محادثات الاتفاق النووي، وتطورات الأوضاع في فلسطين وأفغانستان، بالإضافة إلى عدد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.