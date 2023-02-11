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https://sputnikarabic.ae/20230211/وفد-أمريكي-يزور-قطر-والسعودية-لمناقشة-جهود-مكافحة-الإرهاب-1073371949.html
وفد أمريكي يزور قطر والسعودية لمناقشة جهود مكافحة الإرهاب
وفد أمريكي يزور قطر والسعودية لمناقشة جهود مكافحة الإرهاب
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أن وفدا حكوميا رفيع المستوى سيزور قطر والمملكة العربية السعودية لمناقشة قضايا أمنية مهمة. 11.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-11T09:00+0000
2023-02-11T09:13+0000
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وذكرت الخارجية الأمريكية في بيان، الجمعة، أن القائم بأعمال النائب الأول لمنسق مكتب مكافحة الإرهاب، كريستوفر لاندبرغ، سيسافر إلى الدوحة والرياض في الفترة من 11 إلى 16 فبراير/ شباط الجاري.وأضاف البيان، أن "لاندبرغ سيرأس في قطر وفدا أمريكيا كجزء من الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وقطر".وتابع "وفي المملكة العربية السعودية، سينضم لاندبرغ إلى وفد أمريكي رفيع المستوى للمشاركة في اجتماعات مجموعة عمل مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية".ومن المقرر أن تركز المناقشات على 3 أولويات، وهي: الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل، والأمن البحري وإيران، ومكافحة الإرهاب.ووفقا للخارجية الأمريكية، تُظهر هذه الاجتماعات الالتزام المشترك للولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي بتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.
https://sputnikarabic.ae/20230203/الإمارات-وأمريكا-تناقشان-التعاون-في-مجال-مكافحة-تمويل-الإرهاب-وغسل-الأموال-1073074458.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, قطر, السعودية, العالم, العالم العربي, الأخبار, مجلس التعاون الخليجي
الولايات المتحدة الأمريكية, قطر, السعودية, العالم, العالم العربي, الأخبار, مجلس التعاون الخليجي

وفد أمريكي يزور قطر والسعودية لمناقشة جهود مكافحة الإرهاب

09:00 GMT 11.02.2023 (تم التحديث: 09:13 GMT 11.02.2023)
© AP Photo / Luis M. Alvarezوزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن
وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2023
© AP Photo / Luis M. Alvarez
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أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أن وفدا حكوميا رفيع المستوى سيزور قطر والمملكة العربية السعودية لمناقشة قضايا أمنية مهمة.
وذكرت الخارجية الأمريكية في بيان، الجمعة، أن القائم بأعمال النائب الأول لمنسق مكتب مكافحة الإرهاب، كريستوفر لاندبرغ، سيسافر إلى الدوحة والرياض في الفترة من 11 إلى 16 فبراير/ شباط الجاري.
وأضاف البيان، أن "لاندبرغ سيرأس في قطر وفدا أمريكيا كجزء من الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وقطر".
وسيناقش لاندبرغ مع كبار المسؤولين القطريين جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في مجال إنفاذ القانون عبر مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك الحملة العالمية لهزيمة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور دوليا)، ومحاربة تمويل الإرهاب.
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وتابع "وفي المملكة العربية السعودية، سينضم لاندبرغ إلى وفد أمريكي رفيع المستوى للمشاركة في اجتماعات مجموعة عمل مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية".
ومن المقرر أن تركز المناقشات على 3 أولويات، وهي: الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل، والأمن البحري وإيران، ومكافحة الإرهاب.
ووفقا للخارجية الأمريكية، تُظهر هذه الاجتماعات الالتزام المشترك للولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي بتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.
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