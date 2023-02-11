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https://sputnikarabic.ae/20230211/10-علاجات-طبيعية-لالتهابات-اللثة-داخل-المنزل-منها-الثوم-والصبار-1073384386.html
10 علاجات طبيعية لالتهابات اللثة داخل المنزل... منها الثوم والصبار
10 علاجات طبيعية لالتهابات اللثة داخل المنزل... منها الثوم والصبار
قد يكون التهاب اللثة أمرا مقلقا للغاية، خاصة إذا كنت تلاحظه للمرة الأولى، لكن لحسن الحظ، هناك ‏علاجات طبيعية يمكنك تجربتها، خاصة إذا كنت تعاني من التهاب خفيف.‏ 11.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-11T13:40+0000
2023-02-11T13:40+0000
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1) الشطف بالماء المالحتعد المياه المالحة أداة طبيعية رائعة لاستخدامها كغسول للفم، ولها فوائد محتملة كعامل مضاد للجراثيم ويمكن أن تساعد في تهدئة اللثة الملتهبة، وفقا لموقع "Championsdental".ويمكنك القيام بذلك عن طريق خلط بعض الماء الدافئ مع ملعقة صغيرة أو ملعقتين صغيرتين من الملح، أولا اشطف فمك بهذا المحلول لمدة دقيقة تقريبا، وتأكد من سحب السائل الملحي من خلال أسنانك وحركه جيدا، وأخيرا ابصق الماء المالح.ويمكنك تكرار ذلك 3 مرات يوميا للحصول على أفضل النتائج.2) الشاي الأخضرقد يحتوي الشاي الأخضر على مركبات تتحكم في تعداد البكتيريا داخل فمك، ويمكن أن يساعد ذلك في تحسين صحة الأسنان واللثة.ويمكنك تجربة تناول كوبين من الشاي الأخضر يوميا، مع التأكد من عدم إضافة أي شيء إلى الشاي، مثل السكريات أو المنكهات، التي يمكن أن تلغي الفوائد، وتمنح البكتيريا شيئا لتتغذى عليه.3) سحب الزيتيعد سحب الزيت من ممارسات الأيورفيدا، التي يُزعم أنها تساعد في تقليل تراكم البلاك، والسيطرة على البكتيريا، وتقليل أعراض أمراض اللثة.وللقيام بذلك، استخدم زيت جوز الهند شديد النعومة المكرر للاستهلاك البشري، ثم ابدأ بمضمضة ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند في فمك.ويمكنك "سحب" الزيت بين أسنانك بإحكام باستخدام لسانك لمدة 15 دقيقة، وبمجرد الانتهاء من ذلك، ابصق الزيت واشطف فمك بالماء المالح، أما الخطوة الأخيرة فهي غسل أسنانك بالفرشاة.4) شطف بمحلول بيروكسيد الهيدروجينيمكن أن يعمل ربع كوب من محلول بيروكسيد الهيدروجين بتركيز 3٪ في ربع كوب من الماء، كعلاج طبيعي للثة الملتهبة أو المتورمة.اشطف فمك بهذا الخليط لمدة 30 ثانية ثم ابصقه، وتأكد من عدم ابتلاع أي سائل وعدم الإفراط في استخدامه، وكرر هذا 3 مرات في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.5) الصباركشفت دراسة في مجلة "Oral Health and Dental Management"، والتي نشرت في عام 2014، أن غسول الفم الذي يحتوي على الصبار فعال في تقليل مؤشرات اللثة تساوي "الكلورهيكسيدين"، وهو مطهر ومضاد للعدوى، يستخدم للمساعدة في تقليل عدد الجراثيم والبكتيريا في الفم.6) الثوميحتوي على مكون نشط يثبط نمو مسببات الأمراض الفموية المرتبطة بتسوس الأسنان والتهاب اللثة، وهو "الأليسين"، كما أن الثوم يساعد على تسكين ألم الأسنان، لكونه مرتبط بقتل البكتيريا التي تسهم في زيادة الشعور بالألم، خاصة عند الإصابة بتسوس الأسنان.7) القرنفلتساعد الغرغرة بزيت القرنفل المخفف في تهدئة الحلق، ورائحته المميزة تساعد في إزالة رائحة الفم الكريهة.8) أوراق الجوافةمن الممكن أن يساعد غسول الفم المصنوع من أوراق الجوافة، في السيطرة على البلاك، بسبب خصائصه المضادة للبكتيريا، كما أنه قد يقلل من الالتهاب.وويتطلب لإعداد غسول للفم بأوراق الجوافة، طحن 6 أوراق جوافة، وإضافة كوبا من الماء المغلي.9) الكركمينصح باستخدام جيل الكركم لعلاج التهاب اللثة، وذلك بجعله يُطبق عليها، ويظل متروكا لمدة 10 دقائق، قبل الشطف بالماء والبصق.10) الرمانيمتلك الرمان كميات مضادة للبكتيريا تقلل من فرص الإصابة بتسوس الأسنان وأمراض اللثة عن طريق منع البلاك.
https://sputnikarabic.ae/20220806/عادات-ضارة-للأسنان-واللثة-1066074328.html
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علوم, منوعات, الأخبار, العالم
علوم, منوعات, الأخبار, العالم

10 علاجات طبيعية لالتهابات اللثة داخل المنزل... منها الثوم والصبار

13:40 GMT 11.02.2023
CC0 / / الثوم
الثوم - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2023
الثوم
CC0 / /
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قد يكون التهاب اللثة أمرا مقلقا للغاية، خاصة إذا كنت تلاحظه للمرة الأولى، لكن لحسن الحظ، هناك ‏علاجات طبيعية يمكنك تجربتها، خاصة إذا كنت تعاني من التهاب خفيف.‏
1) الشطف بالماء المالح
تعد المياه المالحة أداة طبيعية رائعة لاستخدامها كغسول للفم، ولها فوائد محتملة كعامل مضاد للجراثيم ويمكن أن تساعد في تهدئة اللثة الملتهبة، وفقا لموقع "Championsdental".
ويمكنك القيام بذلك عن طريق خلط بعض الماء الدافئ مع ملعقة صغيرة أو ملعقتين صغيرتين من الملح، أولا اشطف فمك بهذا المحلول لمدة دقيقة تقريبا، وتأكد من سحب السائل الملحي من خلال أسنانك وحركه جيدا، وأخيرا ابصق الماء المالح.
ويمكنك تكرار ذلك 3 مرات يوميا للحصول على أفضل النتائج.
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2) الشاي الأخضر
قد يحتوي الشاي الأخضر على مركبات تتحكم في تعداد البكتيريا داخل فمك، ويمكن أن يساعد ذلك في تحسين صحة الأسنان واللثة.
ويمكنك تجربة تناول كوبين من الشاي الأخضر يوميا، مع التأكد من عدم إضافة أي شيء إلى الشاي، مثل السكريات أو المنكهات، التي يمكن أن تلغي الفوائد، وتمنح البكتيريا شيئا لتتغذى عليه.
3) سحب الزيت
يعد سحب الزيت من ممارسات الأيورفيدا، التي يُزعم أنها تساعد في تقليل تراكم البلاك، والسيطرة على البكتيريا، وتقليل أعراض أمراض اللثة.
وللقيام بذلك، استخدم زيت جوز الهند شديد النعومة المكرر للاستهلاك البشري، ثم ابدأ بمضمضة ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند في فمك.
ويمكنك "سحب" الزيت بين أسنانك بإحكام باستخدام لسانك لمدة 15 دقيقة، وبمجرد الانتهاء من ذلك، ابصق الزيت واشطف فمك بالماء المالح، أما الخطوة الأخيرة فهي غسل أسنانك بالفرشاة.
4) شطف بمحلول بيروكسيد الهيدروجين
يمكن أن يعمل ربع كوب من محلول بيروكسيد الهيدروجين بتركيز 3٪ في ربع كوب من الماء، كعلاج طبيعي للثة الملتهبة أو المتورمة.
اشطف فمك بهذا الخليط لمدة 30 ثانية ثم ابصقه، وتأكد من عدم ابتلاع أي سائل وعدم الإفراط في استخدامه، وكرر هذا 3 مرات في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.
5) الصبار
كشفت دراسة في مجلة "Oral Health and Dental Management"، والتي نشرت في عام 2014، أن غسول الفم الذي يحتوي على الصبار فعال في تقليل مؤشرات اللثة تساوي "الكلورهيكسيدين"، وهو مطهر ومضاد للعدوى، يستخدم للمساعدة في تقليل عدد الجراثيم والبكتيريا في الفم.
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6) الثوم
يحتوي على مكون نشط يثبط نمو مسببات الأمراض الفموية المرتبطة بتسوس الأسنان والتهاب اللثة، وهو "الأليسين"، كما أن الثوم يساعد على تسكين ألم الأسنان، لكونه مرتبط بقتل البكتيريا التي تسهم في زيادة الشعور بالألم، خاصة عند الإصابة بتسوس الأسنان.
7) القرنفل
تساعد الغرغرة بزيت القرنفل المخفف في تهدئة الحلق، ورائحته المميزة تساعد في إزالة رائحة الفم الكريهة.
8) أوراق الجوافة
من الممكن أن يساعد غسول الفم المصنوع من أوراق الجوافة، في السيطرة على البلاك، بسبب خصائصه المضادة للبكتيريا، كما أنه قد يقلل من الالتهاب.
وويتطلب لإعداد غسول للفم بأوراق الجوافة، طحن 6 أوراق جوافة، وإضافة كوبا من الماء المغلي.
9) الكركم
ينصح باستخدام جيل الكركم لعلاج التهاب اللثة، وذلك بجعله يُطبق عليها، ويظل متروكا لمدة 10 دقائق، قبل الشطف بالماء والبصق.
10) الرمان
يمتلك الرمان كميات مضادة للبكتيريا تقلل من فرص الإصابة بتسوس الأسنان وأمراض اللثة عن طريق منع البلاك.
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