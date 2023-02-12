https://sputnikarabic.ae/20230212/أوبك-صناعة-البترول-بحاجة-إلى-استثمارات-بقيمة-12-تريليون-دولار-حتى-2024-1073408376.html
"أوبك": صناعة البترول بحاجة إلى استثمارات بقيمة 12 تريليون دولار حتى 2024
"أوبك": صناعة البترول بحاجة إلى استثمارات بقيمة 12 تريليون دولار حتى 2024
قال أمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، هيثم الغيص، إن صناعة البترول في حاجة إلى استثمارات بقيمة 12 تريليون دولار أمريكي، حتى العام المقبل 2024. 12.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-12T08:34+0000
2023-02-12T08:34+0000
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وأوضح الغيص في كلمته، خلال انطلاق النسخة السادسة من معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول "إيجيس"، أن "الطلب على البترول زاد بعد جائحة (كوفيد-19)، إذ وصل إلى 202 مليون برميل في اليوم، ومن المتوقع أن يصل إلى 10 ملايين برميل في اليوم بحلول عام 2045".وتابع: "إلا أن صناعة البترول عانت خلال الفترة الأخيرة من نقص الاستثمارات، وحتى نضع هذه الصناعة في محلها لا بد أن نضع 12 تريليون دولار أمريكي كاستثمارات في هذا المجال حتى عام 2024، وهذا يعني أننا في حاجة إلى أكثر من 5 مليار دولار كل عام".وأكد أمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، في كلمته بمؤتمر "إيجيبس 2023" أن "مصر لها دور ريادي في أسواق الطاقة بدعم من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي".وكانت منظمة "أوبك" ذكرت في تقريرها الصادر نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أن استهلاك النفط العالمي سيرتفع بنسبة 13%، ليصل إلى 109.5 مليون برميل يوميا في عام 2035 ويستقر حول هذا المستوى لعقد آخر.
https://sputnikarabic.ae/20230117/أوبك-تثبت-توقعات-نمو-الطلب-العالمي-على-النفط-هذا-العام-عند-22-مليون-برميل-1072394690.html
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العالم, أخبار العالم الآن, مصر, الأخبار, أسعار النفط اليوم, اقتصاد
العالم, أخبار العالم الآن, مصر, الأخبار, أسعار النفط اليوم, اقتصاد
"أوبك": صناعة البترول بحاجة إلى استثمارات بقيمة 12 تريليون دولار حتى 2024
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قال أمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، هيثم الغيص، إن صناعة البترول في حاجة إلى استثمارات بقيمة 12 تريليون دولار أمريكي، حتى العام المقبل 2024.
وأوضح الغيص في كلمته، خلال انطلاق النسخة السادسة من معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول "إيجيس"
، أن "الطلب على البترول زاد بعد جائحة (كوفيد-19)، إذ وصل إلى 202 مليون برميل في اليوم، ومن المتوقع أن يصل إلى 10 ملايين برميل في اليوم بحلول عام 2045".
وتابع: "إلا أن صناعة البترول عانت خلال الفترة الأخيرة من نقص الاستثمارات، وحتى نضع هذه الصناعة في محلها لا بد أن نضع 12 تريليون دولار أمريكي كاستثمارات في هذا المجال حتى عام 2024، وهذا يعني أننا في حاجة إلى أكثر من 5 مليار دولار كل عام".
وأكد أمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، في كلمته بمؤتمر "إيجيبس 2023" أن "مصر لها دور ريادي في أسواق الطاقة بدعم من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي".
وكانت منظمة "أوبك" ذكرت في تقريرها الصادر نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أن استهلاك النفط العالمي
سيرتفع بنسبة 13%، ليصل إلى 109.5 مليون برميل يوميا في عام 2035 ويستقر حول هذا المستوى لعقد آخر.