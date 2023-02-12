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https://sputnikarabic.ae/20230212/إعلام-تطوير-الصين-لمقاتلة-من-الجيل-السادس-يثير-مخاوف-الولايات-المتحدة-1073414980.html
إعلام: تطوير الصين لمقاتلة من الجيل السادس يثير مخاوف الولايات المتحدة
إعلام: تطوير الصين لمقاتلة من الجيل السادس يثير مخاوف الولايات المتحدة
تبدو الولايات المتحدة قلقة بشأن عمل الصين على مقاتلة من الجيل السادس، ويعتقد ممثلو البنتاغون رفيعو المستوى أن أول طائرة من هذا النوع في العالم يمكن أن تدخل... 12.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-12T11:58+0000
2023-02-12T11:58+0000
رصد عسكري
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حاليًا، يتم تطوير مقاتلة الجيل السادس فقط في الولايات المتحدة وروسيا والصين. هذه الدول لديها طائرات مقاتلة من الجيل الخامس، حسب موقع "بوليت روس".تقوم بكين حاليًا بإنتاج مقاتلة "Chengdu J-20" الثقيلة ذات المحركين وتكمل أعمال التصميم على مقاتلة "Shenyang J-31" متعددة المهام. اعتمدت الولايات المتحدة على طائرة "F-35" ذات المحرك الواحد، وبدأت روسيا في إنتاج مقاتلة "سو-57" متعددة المهام، بالإضافة إلى المقاتلة التكتيكية "سو-75 "تشيك ميت".وفقًا للخبراء، فإن النموذج الصيني لمقاتلة الجيل السادس سيعتمد على تصميم طائرة "J-20".
https://sputnikarabic.ae/20230123/مقاتلة-صينية-غريبة-بلا-ذيل-خلفي-تحدث-جدلا-صور-----1072621115.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

إعلام: تطوير الصين لمقاتلة من الجيل السادس يثير مخاوف الولايات المتحدة

11:58 GMT 12.02.2023
© AP Photo / Kin Cheungطائرة حربية صينية - مقاتلة الجيل الخامس الصينية "جي - 20"
طائرة حربية صينية - مقاتلة الجيل الخامس الصينية جي - 20 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2023
© AP Photo / Kin Cheung
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تبدو الولايات المتحدة قلقة بشأن عمل الصين على مقاتلة من الجيل السادس، ويعتقد ممثلو البنتاغون رفيعو المستوى أن أول طائرة من هذا النوع في العالم يمكن أن تدخل ترسانة الجيش الصيني.
حاليًا، يتم تطوير مقاتلة الجيل السادس فقط في الولايات المتحدة وروسيا والصين. هذه الدول لديها طائرات مقاتلة من الجيل الخامس، حسب موقع "بوليت روس".
شابة صينية تستعد لقيادة مقاتلة صينية لأداء عرض جوي في تشوهاى بمقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين عام 2014 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2023
مقاتلة صينية غريبة "بلا ذيل خلفي" تحدث جدلا... صور
23 يناير, 14:50 GMT
تقوم بكين حاليًا بإنتاج مقاتلة "Chengdu J-20" الثقيلة ذات المحركين وتكمل أعمال التصميم على مقاتلة "Shenyang J-31" متعددة المهام. اعتمدت الولايات المتحدة على طائرة "F-35" ذات المحرك الواحد، وبدأت روسيا في إنتاج مقاتلة "سو-57" متعددة المهام، بالإضافة إلى المقاتلة التكتيكية "سو-75 "تشيك ميت".
وفقًا للخبراء، فإن النموذج الصيني لمقاتلة الجيل السادس سيعتمد على تصميم طائرة "J-20".
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