https://sputnikarabic.ae/20230212/إعلام-كوريا-الشمالية-يحث-على-حجر-صحي-شامل-بسبب-وضع-غير-مستقر-للغاية-لكورونا-1073405108.html

إعلام كوريا الشمالية يحث على حجر صحي شامل بسبب وضع "غير مستقر للغاية" لكورونا

إعلام كوريا الشمالية يحث على حجر صحي شامل بسبب وضع "غير مستقر للغاية" لكورونا

دعت وسائل إعلام كوريا الشمالية، اليوم الأحد، إلى بذل جهود شاملة للحجر الصحي، مشيرة إلى الوضع ‏‏"غير المستقر للغاية" الذي يتسم بانتشار "كوفيد-19"، والإنفلونزا... 12.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-12T06:51+0000

2023-02-12T06:51+0000

2023-02-12T06:51+0000

كوريا الشمالية

فيروس كورونا

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/11/1062330497_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9e35cfb5798226bff77d187679d865da.jpg

وقال التلفزيون المركزي الكوري الشمالي الرسمي، إن "المجتمع بأكمله في البلاد يجب أن يستمر في الحفاظ على حملة مكافحة الفيروسات، عن طريق منع جميع طرق انتقال الفيروس، بما في ذلك المناطق الحدودية والساحلية، حتى تنتهي الأزمة الصحية العامة في العالم"، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.وأضاف أنه "حتى بداية العام الجديد، لا توجد حتى الآن علامات على حل حالة المرض الخبيث المعدي"، متابعا أنه "نظرا لأنه ساء نتيجة ظهور وانتشار متحورات ذات قدرات أقوى على التهرب المناعي، فإن وضع الحجر الصحي غير مستقر للغاية".وأشار المذيع في التلفزيون المركزي الكوري الشمالي الرسمي، إلى انتشار "كوفيد-19" بالتزامن مع الإنفلونزا، والفيروس المخلوي التنفسي.وفي أغسطس/ آب الماضي، أعلنت كوريا الشمالية الانتصار على أزمة "كوفيد-19"، لكنها استمرت في التأكيد على الحاجة إلى جهود حجر صحي قوية، لأنها لا تزال حذرة من تفجر محتمل في حالات الإصابة بالفيروس.

https://sputnikarabic.ae/20220819/زعيم-كوريا-الشمالية-يشيد-بتضحيات-الأطباء-العسكريين-من-أجل-الانتصار-على-كورونا-1066637737.html

كوريا الشمالية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

كوريا الشمالية, فيروس كورونا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار