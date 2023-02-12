عربي
https://sputnikarabic.ae/20230212/إعلام-كوريا-الشمالية-يحث-على-حجر-صحي-شامل-بسبب-وضع-غير-مستقر-للغاية-لكورونا-1073405108.html
إعلام كوريا الشمالية يحث على حجر صحي شامل بسبب وضع "غير مستقر للغاية" لكورونا
إعلام كوريا الشمالية يحث على حجر صحي شامل بسبب وضع "غير مستقر للغاية" لكورونا
دعت وسائل إعلام كوريا الشمالية، اليوم الأحد، إلى بذل جهود شاملة للحجر الصحي، مشيرة إلى الوضع ‏‏"غير المستقر للغاية" الذي يتسم بانتشار "كوفيد-19"، والإنفلونزا... 12.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-12T06:51+0000
2023-02-12T06:51+0000
كوريا الشمالية
فيروس كورونا
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/11/1062330497_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9e35cfb5798226bff77d187679d865da.jpg
وقال التلفزيون المركزي الكوري الشمالي الرسمي، إن "المجتمع بأكمله في البلاد يجب أن يستمر في الحفاظ على حملة مكافحة الفيروسات، عن طريق منع جميع طرق انتقال الفيروس، بما في ذلك المناطق الحدودية والساحلية، حتى تنتهي الأزمة الصحية العامة في العالم"، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.وأضاف أنه "حتى بداية العام الجديد، لا توجد حتى الآن علامات على حل حالة المرض الخبيث المعدي"، متابعا أنه "نظرا لأنه ساء نتيجة ظهور وانتشار متحورات ذات قدرات أقوى على التهرب المناعي، فإن وضع الحجر الصحي غير مستقر للغاية".وأشار المذيع في التلفزيون المركزي الكوري الشمالي الرسمي، إلى انتشار "كوفيد-19" بالتزامن مع الإنفلونزا، والفيروس المخلوي التنفسي.وفي أغسطس/ آب الماضي، أعلنت كوريا الشمالية الانتصار على أزمة "كوفيد-19"، لكنها استمرت في التأكيد على الحاجة إلى جهود حجر صحي قوية، لأنها لا تزال حذرة من تفجر محتمل في حالات الإصابة بالفيروس.
https://sputnikarabic.ae/20220819/زعيم-كوريا-الشمالية-يشيد-بتضحيات-الأطباء-العسكريين-من-أجل-الانتصار-على-كورونا-1066637737.html
كوريا الشمالية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/11/1062330497_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7659dbf5f26b05b53a67d00eab8776bd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
كوريا الشمالية, فيروس كورونا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
كوريا الشمالية, فيروس كورونا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

إعلام كوريا الشمالية يحث على حجر صحي شامل بسبب وضع "غير مستقر للغاية" لكورونا

06:51 GMT 12.02.2023
© AP Photo / Jon Chol Jinارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية 16 مايو 2022
ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية 16 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2023
ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية 16 مايو 2022
© AP Photo / Jon Chol Jin
تابعنا عبرTelegram
دعت وسائل إعلام كوريا الشمالية، اليوم الأحد، إلى بذل جهود شاملة للحجر الصحي، مشيرة إلى الوضع ‏‏"غير المستقر للغاية" الذي يتسم بانتشار "كوفيد-19"، والإنفلونزا الموسمية، والأمراض المعدية الأخرى.‏
وقال التلفزيون المركزي الكوري الشمالي الرسمي، إن "المجتمع بأكمله في البلاد يجب أن يستمر في الحفاظ على حملة مكافحة الفيروسات، عن طريق منع جميع طرق انتقال الفيروس، بما في ذلك المناطق الحدودية والساحلية، حتى تنتهي الأزمة الصحية العامة في العالم"، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.
وأضاف أنه "حتى بداية العام الجديد، لا توجد حتى الآن علامات على حل حالة المرض الخبيث المعدي"، متابعا أنه "نظرا لأنه ساء نتيجة ظهور وانتشار متحورات ذات قدرات أقوى على التهرب المناعي، فإن وضع الحجر الصحي غير مستقر للغاية".
زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، يلقي خطابا لتهنئة أعضاء القسم الطبي العسكري بالجيش الشعبي الكوري على المساهمة في منع انتشار (كوفيد-19) في بيونغ يانغ، 18 أغسطس/ آب 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2022
زعيم كوريا الشمالية يشيد بتضحيات الأطباء العسكريين من أجل "الانتصار" على كورونا
19 أغسطس 2022, 19:17 GMT
وأشار المذيع في التلفزيون المركزي الكوري الشمالي الرسمي، إلى انتشار "كوفيد-19" بالتزامن مع الإنفلونزا، والفيروس المخلوي التنفسي.
وفي أغسطس/ آب الماضي، أعلنت كوريا الشمالية الانتصار على أزمة "كوفيد-19"، لكنها استمرت في التأكيد على الحاجة إلى جهود حجر صحي قوية، لأنها لا تزال حذرة من تفجر محتمل في حالات الإصابة بالفيروس.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала