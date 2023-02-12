https://sputnikarabic.ae/20230212/الأمم-المتحدة-خذلنا-السوريين-في-كارثة-الزلزال-وهم-محقون-في-شعورهم-بالتخلي-عنهم-1073416352.html
الأمم المتحدة: خذلنا السوريين في كارثة الزلزال وهم محقون في شعورهم بالتخلي عنهم
الأمم المتحدة: خذلنا السوريين في كارثة الزلزال وهم محقون في شعورهم بالتخلي عنهم
أقر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، اليوم الأحد، بفشل المنظمة في مساعدة آلاف المدنيين السوريين، وعجزها عن إيصال... 12.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-12T12:48+0000
2023-02-12T12:48+0000
2023-02-12T12:48+0000
أخبار سوريا اليوم
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وقال غريفيث في تغريدة على "تويتر"، "خذلنا سكان شمال غربي سوريا... إنهم على حق في شعورهم بالتخلي عنهم.. يتطلعون إلى مساعدة دولية لم تصل".وأضاف "واجبي والتزامنا هو تصحيح هذا الفشل بأسرع ما يمكن".وأتم "هذا هو تركيزي الآن".وتعاني سوريا أزمة إنسانية كبيرة، وخاصة بعد الزلزال الذي ضرب عددا من المحافظات، ما رتب أعباء كبيرة على الدولة بظل محدودية الإمكانات جراء الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة.وتناشد سوريا اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمات وهيئات الأمم المتحدة بالضغط على الولايات المتحدة لفك الحصار المفروض على الشعب السوري، والذي يخالف كل العهود والمواثيق الدولية.وكانت وزارة الصحة السورية، قد أعلنت أمس السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب شمالي البلاد يوم الاثنين الماضي إلى 1408 قتلى و2341 مصابا.وضرب زلزال مدمر قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر كلا من جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر يوم الاثنين الماضي، وأعقبته هزات ارتدادية شعر بها السكان في دول مجاورة بينها مصر ولبنان والعراق.وسارعت العديد من الدول لإرسال مساعدات إغاثية للدولتين، حيث لا تزال أعمال البحث والإنقاذ جارية في المناطق التي ضربها الزلزال.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, منظمة الأمم المتحدة, زلزال, العالم, العالم العربي, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, منظمة الأمم المتحدة, زلزال, العالم, العالم العربي, الأخبار
الأمم المتحدة: خذلنا السوريين في كارثة الزلزال وهم محقون في شعورهم بالتخلي عنهم
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أقر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، اليوم الأحد، بفشل المنظمة في مساعدة آلاف المدنيين السوريين، وعجزها عن إيصال المساعدات إلى المنكوبين جراء كارثة الزلزال.
وقال غريفيث في تغريدة على "تويتر"، "خذلنا سكان شمال غربي سوريا
... إنهم على حق في شعورهم بالتخلي عنهم.. يتطلعون إلى مساعدة دولية لم تصل".
وأضاف "واجبي والتزامنا هو تصحيح هذا الفشل بأسرع ما يمكن".
وأتم "هذا هو تركيزي الآن".
وتعاني سوريا أزمة إنسانية كبيرة، وخاصة بعد الزلزال
الذي ضرب عددا من المحافظات، ما رتب أعباء كبيرة على الدولة بظل محدودية الإمكانات جراء الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة.
وتناشد سوريا اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمات وهيئات الأمم المتحدة بالضغط على الولايات المتحدة لفك الحصار المفروض على الشعب السوري، والذي يخالف كل العهود والمواثيق الدولية.
وكانت وزارة الصحة السورية، قد أعلنت أمس السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب شمالي البلاد يوم الاثنين الماضي إلى 1408 قتلى و2341 مصابا.
وضرب زلزال مدمر
قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر كلا من جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر يوم الاثنين الماضي، وأعقبته هزات ارتدادية شعر بها السكان في دول مجاورة بينها مصر ولبنان والعراق.
وسارعت العديد من الدول لإرسال مساعدات إغاثية
للدولتين، حيث لا تزال أعمال البحث والإنقاذ جارية في المناطق التي ضربها الزلزال.