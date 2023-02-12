https://sputnikarabic.ae/20230212/البنك-الدولي-يؤكد-التزامه-بدعم-تونس-في-تنفيذ-البرامج-التنموية-1073415373.html
البنك الدولي يؤكد التزامه بدعم تونس في تنفيذ البرامج التنموية
البنك الدولي يؤكد التزامه بدعم تونس في تنفيذ البرامج التنموية
أكد نائب رئيس البنك الدولي المكلف بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاج، التزام البنك بمواصلة دعم تونس في تنفيذ برامجها التنموية والإصلاحية. 12.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-12T12:09+0000
2023-02-12T12:09+0000
2023-02-12T12:09+0000
تونس
تنمية
العالم العربي
الأخبار
فيروس كورونا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101984/07/1019840757_0:300:1600:1200_1920x0_80_0_0_4c85e9762f7afc72fcbc663b25d1b4e4.jpg
وقال المسؤول الدولي إن برنامج التعاون بين الجانبين سيركز خلال الفترة المقبلة على جملة من المحاور المهمة منها دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص والتنمية البشرية، بحسب موقع قناة "نسمة".وأشار إلى أنه سيركز أيضا على خلق فرص عمل وعلى قطاعات الصحة والطاقات المتجددة والتغيرات المناخية والبيئية.يأتي هذا في الوقت الذي استقبلت فيه رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن وفدا من البنك يتقدمه فريد بلحاج.وأشادت رئيسة الوزراء التونسية باتفاقية التمويل التي تم توقيعها مع البنك لدعم وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تضررت جراء وباء كورونا.
https://sputnikarabic.ae/20221229/الحكومة-التونسية-تقرر-ترحيل-مهاجرين-ومنظمات-تصف-ذلك-بالسابقة-الخطيرة-1071734107.html
تونس
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101984/07/1019840757_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_70de6ab0d5139b701efc83de8e873f4b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
تونس, تنمية, العالم العربي, الأخبار, فيروس كورونا
تونس, تنمية, العالم العربي, الأخبار, فيروس كورونا
البنك الدولي يؤكد التزامه بدعم تونس في تنفيذ البرامج التنموية
تابعنا عبر
أكد نائب رئيس البنك الدولي المكلف بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاج، التزام البنك بمواصلة دعم تونس في تنفيذ برامجها التنموية والإصلاحية.
وقال المسؤول الدولي إن برنامج التعاون بين الجانبين سيركز خلال الفترة المقبلة على جملة من المحاور المهمة منها دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص والتنمية البشرية، بحسب موقع قناة
"نسمة".
29 ديسمبر 2022, 12:49 GMT
وأشار إلى أنه سيركز أيضا على خلق فرص عمل وعلى قطاعات الصحة والطاقات المتجددة والتغيرات المناخية والبيئية.
يأتي هذا في الوقت الذي استقبلت فيه رئيسة الحكومة التونسية
نجلاء بودن وفدا من البنك يتقدمه فريد بلحاج.
وأشادت رئيسة الوزراء التونسية باتفاقية التمويل التي تم توقيعها مع البنك لدعم وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تضررت جراء وباء كورونا.