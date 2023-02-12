الحكومة الإسرائيلية تشكل لجنة وزارية لتجهيز الجبهة الداخلية للتعامل مع الزلازل
© Sputnik . Monzer Said"سبوتنيك" تواكب فرق الإنقاذ اللبنانية والفنزويلية في عمليات البحث والإنقاذ باللاذقية
© Sputnik . Monzer Said
وافقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على تشكيل لجنة وزارية لتأهب الجبهة الداخلية لحالات الطوارئ، خاصة الزلازل.
وأفادت القناة العبرية الـ 12، ظهر اليوم الأحد، بأن الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو، وافقت على تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الدفاع يوآف غالانت، تقوم مهامها على تجهيز الجبهة الداخلية أو الساحة المدنية في حالات الطوارئ.
وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أنه على خلفية الزلزال المدمر الذي اجتاح سوريا وتركيا، فجر يوم الاثنين الماضي، وأودى بعشرات الآلاف من السكان في البلدين، قرر نتنياهو تشكيل لجنة وزارية تقضي بجاهزية الجبهة الداخلية والتعامل مع الزلازل وأي حالات طارئة.
ومن جهته، أكد الموقع الإلكتروني العبري "0404"، أن اللجنة الوزارية الجديدة تقوم على تجهيز وإعداد الجبهة الداخلية لحالات الطوارئ المختلفة، حيث يفترض أن تتعاطي مع خطط حكومية لحماية البنى التحتية الوطنية، وخطط أخرى لتعزيز المباني العامة والحفاظ عليها من أي زلازل محتملة، باعتبارها جزءا من التقييمات لسيناريوهات الطوارئ المختلفة.
הממשלה אישרה את הקמת ועדת השרים למוכנות הזירה האזרחית במצבי חירום, בראשות שר הביטחון @yoavgallant. הוועדה, שאחראית על מוכנות העורף למצבי החירום השונים, תעסוק בין היתר בתוכניות להגנת התשתיות הלאומיות, תוכניות לצמצום פערי מיגון ותוכניות לחיזוק מבנים ציבוריים @ndvori— החדשות - N12 (@N12News) February 12, 2023
وضرب زلزال بقوة 7.7 درجة، يوم الاثنين الماضي، أجزاء من تركيا وسوريا، تبعته عدة هزات ارتدادية قوية.
הממשלה אישרה הקמת ועדת השרים למוכנות הזירה האזרחית במצבי חירום https://t.co/O6zebMnxxy— 0404 (@0404news) February 12, 2023
وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.
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© Sputnik