https://sputnikarabic.ae/20230212/الحكومة-الإسرائيلية-تشكل-لجنة-وزارية-لتجهيز-الجبهة-الداخلية-للتعامل-مع-الزلازل-1073411554.html

الحكومة الإسرائيلية تشكل لجنة وزارية لتجهيز الجبهة الداخلية للتعامل مع الزلازل

الحكومة الإسرائيلية تشكل لجنة وزارية لتجهيز الجبهة الداخلية للتعامل مع الزلازل

وافقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على تشكيل لجنة وزارية لتأهب الجبهة الداخلية لحالات الطوارئ، خاصة الزلازل. 12.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-12T10:59+0000

2023-02-12T10:59+0000

2023-02-12T10:59+0000

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وأفادت القناة العبرية الـ 12، ظهر اليوم الأحد، بأن الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو، وافقت على تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الدفاع يوآف غالانت، تقوم مهامها على تجهيز الجبهة الداخلية أو الساحة المدنية في حالات الطوارئ.وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أنه على خلفية الزلزال المدمر الذي اجتاح سوريا وتركيا، فجر يوم الاثنين الماضي، وأودى بعشرات الآلاف من السكان في البلدين، قرر نتنياهو تشكيل لجنة وزارية تقضي بجاهزية الجبهة الداخلية والتعامل مع الزلازل وأي حالات طارئة.ومن جهته، أكد الموقع الإلكتروني العبري "0404"، أن اللجنة الوزارية الجديدة تقوم على تجهيز وإعداد الجبهة الداخلية لحالات الطوارئ المختلفة، حيث يفترض أن تتعاطي مع خطط حكومية لحماية البنى التحتية الوطنية، وخطط أخرى لتعزيز المباني العامة والحفاظ عليها من أي زلازل محتملة، باعتبارها جزءا من التقييمات لسيناريوهات الطوارئ المختلفة.وضرب زلزال بقوة 7.7 درجة، يوم الاثنين الماضي، أجزاء من تركيا وسوريا، تبعته عدة هزات ارتدادية قوية.وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.

https://sputnikarabic.ae/20230212/تركيا-8-آلاف-مبنى-في-مناطق-الزلزال-بحاجة-لإزالة-عاجلة-1073410157.html

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