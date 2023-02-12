https://sputnikarabic.ae/20230212/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-مستودعي-ذخائر-أوكرانيين-1073415077.html

قوات الفضاء الروسية تدمر خطا لإنتاج المدرعات في أوكرانيا

قوات الفضاء الروسية تدمر خطا لإنتاج المدرعات في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد قضاء مجموعة قوات "فوستوك" (الشرق) على أكثر من 50 عسكريًا أوكرانيًا في اتجاه جنوب دونيتسك إثر الهجمات النارية المكثفة. 12.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-12T11:56+0000

2023-02-12T11:56+0000

2023-02-12T12:49+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

روسيا

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كما كشف البيان عن "تدمير مدفع "مستا بي" وناقلتي جند في اتجاه جنوب دونيتسك في مدينتي بافلوفكا وأوغليدار".وعلى محور كوبيانسك، نفذ سلاح الجو وسلاح المدفعية ضربات عملياتية، حيث أصابت النيران وأعمال المجموعات الهجومية التابعة لمجموعة القوات "الغربية" وحدات من الألوية الميكانيكية 14 و 92 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق غريانيكوفكا ودفوريشنايا وبرشوترافنيف وتيمكوفكا وماسيوتوفكا وكراخمالنو في منطقة خاركوف.وعلى محور كراسني ليمان كبدت القوات الروسية القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة في مناطق تورسكوي، ويامبولوفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، وستيلماخوفكا،ونيفسكويه، وتشيرفونوبوبوفكا وتشيرفونايا دوبروفا في جمهورية لوغاتسك الشعبية.كما تم تدمير مستودع ذخيرة بالقرب من قرية بيلوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.وعلى محور خيرسون، تم تدمير مدفع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز غفوزديكا، ومدفع اكاسيا، ورادار مضاد للبطارية "تي بي كيو 50" أمريكي الصنع.كما نسفت القوات الروسية نظام الصواريخ المضاد للطائرات "أوسا- أيه كي إم" الأوكراني بالقرب من كراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية.

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https://sputnikarabic.ae/20230212/-لافروف-المسؤولون-الأمريكيون-يعترفون-بأنهم-يقفون-وراء-تفجيرات-خطوط-التيار-الشمالي-1073415519.html

https://sputnikarabic.ae/20230212/القوات-الروسية-تستخدم-أسلحة-جديدة-خلال-هجماتها-على-الأهداف-أوكرانية-1073406602.html

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رصد عسكري, روسيا