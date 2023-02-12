عربي
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230212/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-مستودعي-ذخائر-أوكرانيين-1073415077.html
قوات الفضاء الروسية تدمر خطا لإنتاج المدرعات في أوكرانيا
قوات الفضاء الروسية تدمر خطا لإنتاج المدرعات في أوكرانيا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد قضاء مجموعة قوات "فوستوك" (الشرق) على أكثر من 50 عسكريًا أوكرانيًا في اتجاه جنوب دونيتسك إثر الهجمات النارية المكثفة. 12.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-12T11:56+0000
2023-02-12T12:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101629/27/1016292701_0:0:2881:1621_1920x0_80_0_0_087ba0fcdb07b6a46c47658d7d7a56e6.jpg
كما كشف البيان عن "تدمير مدفع "مستا بي" وناقلتي جند في اتجاه جنوب دونيتسك في مدينتي بافلوفكا وأوغليدار".وعلى محور كوبيانسك، نفذ سلاح الجو وسلاح المدفعية ضربات عملياتية، حيث أصابت النيران وأعمال المجموعات الهجومية التابعة لمجموعة القوات "الغربية" وحدات من الألوية الميكانيكية 14 و 92 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق غريانيكوفكا ودفوريشنايا وبرشوترافنيف وتيمكوفكا وماسيوتوفكا وكراخمالنو في منطقة خاركوف.وعلى محور كراسني ليمان كبدت القوات الروسية القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة في مناطق تورسكوي، ويامبولوفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، وستيلماخوفكا،ونيفسكويه، وتشيرفونوبوبوفكا وتشيرفونايا دوبروفا في جمهورية لوغاتسك الشعبية.كما تم تدمير مستودع ذخيرة بالقرب من قرية بيلوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.وعلى محور خيرسون، تم تدمير مدفع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز غفوزديكا، ومدفع اكاسيا، ورادار مضاد للبطارية "تي بي كيو 50" أمريكي الصنع.كما نسفت القوات الروسية نظام الصواريخ المضاد للطائرات "أوسا- أيه كي إم" الأوكراني بالقرب من كراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية.
https://sputnikarabic.ae/20230208/الجيش-الروسي-يدمر-مراكز-تصنيع-المسيرات-الأوكرانية-1073265398.html
https://sputnikarabic.ae/20230212/-لافروف-المسؤولون-الأمريكيون-يعترفون-بأنهم-يقفون-وراء-تفجيرات-خطوط-التيار-الشمالي-1073415519.html
https://sputnikarabic.ae/20230212/القوات-الروسية-تستخدم-أسلحة-جديدة-خلال-هجماتها-على-الأهداف-أوكرانية-1073406602.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101629/27/1016292701_360:0:2521:1621_1920x0_80_0_0_04d67a47afa76ab049cf33682b20e876.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

قوات الفضاء الروسية تدمر خطا لإنتاج المدرعات في أوكرانيا

11:56 GMT 12.02.2023 (تم التحديث: 12:49 GMT 12.02.2023)
© Sputnik . Ramil Sitdikovميغ 35 الروسية
ميغ 35 الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2023
© Sputnik . Ramil Sitdikov
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد قضاء مجموعة قوات "فوستوك" (الشرق) على أكثر من 50 عسكريًا أوكرانيًا في اتجاه جنوب دونيتسك إثر الهجمات النارية المكثفة.
كما كشف البيان عن "تدمير مدفع "مستا بي" وناقلتي جند في اتجاه جنوب دونيتسك في مدينتي بافلوفكا وأوغليدار".
كما دمرت القوات الروسية مخزني ذخيرة أوكرانيين في مناطق إليزافيتوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية ودروزيليوبوفكا في منطقة زابوروجيه.
وعلى محور كوبيانسك، نفذ سلاح الجو وسلاح المدفعية ضربات عملياتية، حيث أصابت النيران وأعمال المجموعات الهجومية التابعة لمجموعة القوات "الغربية" وحدات من الألوية الميكانيكية 14 و 92 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق غريانيكوفكا ودفوريشنايا وبرشوترافنيف وتيمكوفكا وماسيوتوفكا وكراخمالنو في منطقة خاركوف.
سو 34 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يدمر مركزا لإنتاج المسيرات و5 مستودعات ذخيرة ووقود أوكرانية
8 فبراير, 12:06 GMT

وتم القضاء على ما يصل إلى 80 جنديًا أوكرانيًا وست مركبات ومدفع هاوتزر من طراز "دي 20".

وعلى محور كراسني ليمان كبدت القوات الروسية القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة في مناطق تورسكوي، ويامبولوفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، وستيلماخوفكا،ونيفسكويه، وتشيرفونوبوبوفكا وتشيرفونايا دوبروفا في جمهورية لوغاتسك الشعبية.
وتم القضاء على ما يصل إلى 100 جندي أوكراني وعربة نقل جند وخمس عربات قتال مصفحة ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز أكاسيا على هذا المحور.
التيار الشمالي 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2023
لافروف: المسؤولون الأمريكيون يعترفون بأنهم يقفون وراء تفجيرات خطوط "التيار الشمالي"
12:11 GMT
وعلى محور دونيتسك، ونتيجة للضربات الجوية ونيران المدفعية من مجموعة القوات الجنوبية، تم القضاء على أكثر من 250 جنديًا أوكرانيًا، وعربة نقل جند، وأربع مركبات، ومدفعي "‘م 777" أمريكيي الصنع، ومدفع "إم 109 بالادين" أمريكي الصنع ومدفع هاوتزر من طراز "أكاسيا"، وقطر مدفع "غياتسينت" ومدفعان مضادان للدبابات من طراز "رابير".
كما تم تدمير مستودع ذخيرة بالقرب من قرية بيلوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
إس-300 (فافوريت) - أنظمة الصواريخ الروسية المضادة للطائرات بعيدة المدى - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تستخدم أسلحة جديدة خلال هجماتها على الأهداف الأوكرانية
07:30 GMT

ونتيجة لضربة صاروخية فائقة الدقة لقوات الفضاء الروسية في مدينة خاركوف، تعرضت ورش تجميع المركبات المدرعة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية للقصف على أراضي مصنع ماليشيف لبناء الآلات.

وعلى محور خيرسون، تم تدمير مدفع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز غفوزديكا، ومدفع اكاسيا، ورادار مضاد للبطارية "تي بي كيو 50" أمريكي الصنع.
كما نسفت القوات الروسية نظام الصواريخ المضاد للطائرات "أوسا- أيه كي إم" الأوكراني بالقرب من كراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала