https://sputnikarabic.ae/20230212/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-مستودعي-ذخائر-أوكرانيين-1073415077.html
قوات الفضاء الروسية تدمر خطا لإنتاج المدرعات في أوكرانيا
قوات الفضاء الروسية تدمر خطا لإنتاج المدرعات في أوكرانيا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد قضاء مجموعة قوات "فوستوك" (الشرق) على أكثر من 50 عسكريًا أوكرانيًا في اتجاه جنوب دونيتسك إثر الهجمات النارية المكثفة. 12.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-12T11:56+0000
2023-02-12T11:56+0000
2023-02-12T12:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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كما كشف البيان عن "تدمير مدفع "مستا بي" وناقلتي جند في اتجاه جنوب دونيتسك في مدينتي بافلوفكا وأوغليدار".وعلى محور كوبيانسك، نفذ سلاح الجو وسلاح المدفعية ضربات عملياتية، حيث أصابت النيران وأعمال المجموعات الهجومية التابعة لمجموعة القوات "الغربية" وحدات من الألوية الميكانيكية 14 و 92 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق غريانيكوفكا ودفوريشنايا وبرشوترافنيف وتيمكوفكا وماسيوتوفكا وكراخمالنو في منطقة خاركوف.وعلى محور كراسني ليمان كبدت القوات الروسية القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة في مناطق تورسكوي، ويامبولوفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، وستيلماخوفكا،ونيفسكويه، وتشيرفونوبوبوفكا وتشيرفونايا دوبروفا في جمهورية لوغاتسك الشعبية.كما تم تدمير مستودع ذخيرة بالقرب من قرية بيلوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.وعلى محور خيرسون، تم تدمير مدفع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز غفوزديكا، ومدفع اكاسيا، ورادار مضاد للبطارية "تي بي كيو 50" أمريكي الصنع.كما نسفت القوات الروسية نظام الصواريخ المضاد للطائرات "أوسا- أيه كي إم" الأوكراني بالقرب من كراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية.
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https://sputnikarabic.ae/20230212/-لافروف-المسؤولون-الأمريكيون-يعترفون-بأنهم-يقفون-وراء-تفجيرات-خطوط-التيار-الشمالي-1073415519.html
https://sputnikarabic.ae/20230212/القوات-الروسية-تستخدم-أسلحة-جديدة-خلال-هجماتها-على-الأهداف-أوكرانية-1073406602.html
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رصد عسكري, روسيا
قوات الفضاء الروسية تدمر خطا لإنتاج المدرعات في أوكرانيا
11:56 GMT 12.02.2023 (تم التحديث: 12:49 GMT 12.02.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد قضاء مجموعة قوات "فوستوك" (الشرق) على أكثر من 50 عسكريًا أوكرانيًا في اتجاه جنوب دونيتسك إثر الهجمات النارية المكثفة.
كما كشف البيان عن "تدمير مدفع "مستا بي" وناقلتي جند في اتجاه جنوب دونيتسك في مدينتي بافلوفكا وأوغليدار".
كما دمرت القوات الروسية مخزني ذخيرة أوكرانيين في مناطق إليزافيتوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية ودروزيليوبوفكا في منطقة زابوروجيه.
وعلى محور كوبيانسك، نفذ سلاح الجو وسلاح المدفعية ضربات عملياتية، حيث أصابت النيران وأعمال المجموعات الهجومية التابعة لمجموعة القوات "الغربية" وحدات من الألوية الميكانيكية 14 و 92 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق غريانيكوفكا ودفوريشنايا وبرشوترافنيف وتيمكوفكا وماسيوتوفكا وكراخمالنو في منطقة خاركوف.
وتم القضاء على ما يصل إلى 80 جنديًا أوكرانيًا وست مركبات ومدفع هاوتزر من طراز "دي 20".
وعلى محور كراسني ليمان كبدت القوات الروسية القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة في مناطق تورسكوي، ويامبولوفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، وستيلماخوفكا،ونيفسكويه، وتشيرفونوبوبوفكا وتشيرفونايا دوبروفا في جمهورية لوغاتسك الشعبية.
وتم القضاء على ما يصل إلى 100 جندي أوكراني وعربة نقل جند وخمس عربات قتال مصفحة ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز أكاسيا على هذا المحور.
وعلى محور دونيتسك، ونتيجة للضربات الجوية ونيران المدفعية من مجموعة القوات الجنوبية، تم القضاء على أكثر من 250 جنديًا أوكرانيًا، وعربة نقل جند، وأربع مركبات، ومدفعي "‘م 777" أمريكيي الصنع، ومدفع "إم 109 بالادين" أمريكي الصنع ومدفع هاوتزر من طراز "أكاسيا"، وقطر مدفع "غياتسينت" ومدفعان مضادان للدبابات من طراز "رابير".
كما تم تدمير مستودع ذخيرة بالقرب من قرية بيلوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
ونتيجة لضربة صاروخية فائقة الدقة لقوات الفضاء الروسية في مدينة خاركوف، تعرضت ورش تجميع المركبات المدرعة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية للقصف على أراضي مصنع ماليشيف لبناء الآلات.
وعلى محور خيرسون، تم تدمير مدفع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز غفوزديكا، ومدفع اكاسيا، ورادار مضاد للبطارية "تي بي كيو 50" أمريكي الصنع.
كما نسفت القوات الروسية نظام الصواريخ المضاد للطائرات "أوسا- أيه كي إم" الأوكراني
بالقرب من كراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية.