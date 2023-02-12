https://sputnikarabic.ae/20230212/الرئيس-البولندي-يكشف-عدد-الجنود-الأمريكيين-في-البلاد-1073413786.html
الرئيس البولندي يكشف عدد الجنود الأمريكيين في البلاد
الرئيس البولندي يكشف عدد الجنود الأمريكيين في البلاد
أعلن الرئيس البولندي أندريه دودا في مقابلة صحفية اليوم الأحد أن عدد العسكريين الأمريكيين المتمركزين في البلاد يبلغ قرابة 10 آلاف عنصر. 12.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-12T11:24+0000
2023-02-12T11:24+0000
2023-02-12T11:24+0000
بولندا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال دودا لصيحفة "لو فيغارو" الفرنسية: "لقد فعلنا كل شيء للانضمام إلى الناتو، وعلى وجه التحديد من أجل الحصول على ضمان المادة 5 من المعاهدة.وفي نهاية عام 2020 ، أفادت الأنباء بتمركز خمسة آلاف جندي أمريكي في بولندا.وأعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة في 10 شباط/ فبراير أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيزور بولندا، خلال الشهر الجاري.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، في مؤتمر صحفي، بواشنطن، إن "بايدن سيسافر إلى بولندا في الفترة من 20 إلى 22 فبراير الجاري".وتابعت أن بايدن سيلقي خلال زيارته تصريحات، قبل الذكرى السنوية الأولى للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
بولندا, الولايات المتحدة الأمريكية
بولندا, الولايات المتحدة الأمريكية
الرئيس البولندي يكشف عدد الجنود الأمريكيين في البلاد
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أعلن الرئيس البولندي أندريه دودا في مقابلة صحفية اليوم الأحد أن عدد العسكريين الأمريكيين المتمركزين في البلاد يبلغ قرابة 10 آلاف عنصر.
وقال دودا لصيحفة "لو فيغارو" الفرنسية: "لقد فعلنا كل شيء للانضمام إلى الناتو، وعلى وجه التحديد من أجل الحصول على ضمان المادة 5 من المعاهدة.
الأمر لا يتعلق بالكلمات فقط، اليوم، ومع تعزيز وجود الناتو على الجانب الشرقي، يوجد ما يقرب من 10000 جندي أمريكي على أرضنا.
وفي نهاية عام 2020 ، أفادت الأنباء بتمركز خمسة آلاف جندي أمريكي في بولندا.
وأعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة في 10 شباط/ فبراير أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيزور بولندا، خلال الشهر الجاري.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، في مؤتمر صحفي، بواشنطن، إن "بايدن سيسافر إلى بولندا في الفترة من 20 إلى 22 فبراير الجاري".
وتابعت أن بايدن
سيلقي خلال زيارته تصريحات، قبل الذكرى السنوية الأولى للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.