https://sputnikarabic.ae/20230212/الرابع-خلال-أسبوع-الجيش-الأمريكي-يسقط-جسما-آخر-محمولا-جوا-فوق-بحيرة-هورون-1073435870.html

الرابع خلال أسبوع.. الجيش الأمريكي يسقط "جسما" آخر محمولا جوا فوق بحيرة هورون

الرابع خلال أسبوع.. الجيش الأمريكي يسقط "جسما" آخر محمولا جوا فوق بحيرة هورون

أكد عضو الكونغرس من ولاية ميشيغان، جاك بيرغمان، إن طائرة مقاتلة أمريكية أسقطت جسما آخر غير معروف، فوق بحيرة هورون بالقرب من الحدود مع كندا. 12.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-12T22:45+0000

2023-02-12T22:45+0000

2023-02-12T22:45+0000

جسم طائر

الجيش الأمريكي

البنتاغون الأمريكي

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار كندا

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وقال بيرغمان، "لقد كنت على اتصال بوزارة الدفاع (البنتاغون) فيما يتعلق بالعمليات في منطقة البحيرات العظمى اليوم. لقد أسقط الجيش الأمريكي جسمًا آخر فوق بحيرة هورون".في وقت سابق، قالت النائبة إليسا سلوتكين من ولاية ميشيغان على تويتر، إن الجيش الأمريكي كان يتعقب جسما فوق بحيرة هورون.أغلقت السلطات الأمريكية المجال الجوي بشكل مؤقت فوق بحيرة ميشيغان اليوم الأحد، لضمان سلامة الحركة الجوية في المنطقة خلال عمليات غير محددة لقيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية (نوراد).وفقًا لـ شبكة "سي بي سي"، أغلقت كندا جزءًا من مجالها الجوي اليوم أيضا فوق منطقة البحيرات العظمى بالقرب من الحدود مع الولايات المتحدة كإجراء احترازي.كما أغلقت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية المجال الجوي حول مدينة هافر في مونتانا، بالقرب من الحدود مع كندا، أمس السبت، لكن تم رفع قيود المجال الجوي في النهاية ولم يتم اكتشاف أي أجسام مشبوهة ، وفقًا لـ "نوراد".وفي يوم السبت أيضًا، قالت وكالة "نوراد" في بيان لوكالة سبوتنيك، إنها كانت تتعقب "جسمًا محمولًا على ارتفاع عالٍ" فوق شمال كندا. في وقت لاحق من اليوم، قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن طائرة أمريكية من طراز إف-22 أسقطتجسما طائرا فوق إقليم يوكون.وقال البيت الأبيض إن الجسم الذي سقط قد تم تعقبه على مدار 24 ساعة وكان بدون طيار.

https://sputnikarabic.ae/20230212/إدارة-الطيران-الأمريكية-تغلق-المجال-الجوي-فوق-مونتانا-لفترة-وجيزة-1073402768.html

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