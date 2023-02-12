https://sputnikarabic.ae/20230212/السفير-الروسي-الرياض-لن-تنضم-إلى-تحالف-الغرب-ضد-روسيا-1073405751.html
السفير الروسي: الرياض لن تنضم إلى تحالف الغرب ضد موسكو
السفير الروسي: الرياض لن تنضم إلى تحالف الغرب ضد موسكو
أعلن السفير الروسي لدى الرياض سيرغي كوزلوف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن المملكة العربية السعودية تتجاهل المحاولات الغربية لربط المملكة بتحالف ضد روسيا. 12.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-12T07:03+0000
2023-02-12T07:03+0000
2023-02-12T07:04+0000
العالم العربي
روسيا
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وقال الدبلوماسي إنه "على الرغم من المحاولات المتكررة لربط السعودية بالتحالف المناهض لروسيا الذي شكلته واشنطن، على حد علمنا، في الرياض تم رفض مثل هذه الدعوات بناء على تقييماتهم الخاصة للوضع حول أوكرانيا".وأضاف في الوقت نفسه أن موقف المملكة العربية السعودية يتلخص في ضرورة تحقيق تسوية للأزمة بالوسائل السياسية والدبلوماسية، مع مراعاة مصالح جميع الأطراف المعنية، وتتميز بموقف متوازن وغير متحيز.وتابع: "هذا نهج الأصدقاء السعوديين نفهمه بشكل صحيح".وأشار السفير إلى أن المملكة العربية السعودية تنطلق في المقام الأول من مصالحها الوطنية وترى أنه من الضروري التمسك بالمبادئ التقليدية للعلاقات بين الدول - المساواة والاحترام المتبادل ومراعاة مصالح جميع دول العالم.
https://sputnikarabic.ae/20230212/روسيا-والسعودية-تعتزمان-رفع-حجم-التبادل-التجاري-إلى-5-مليارات-دولار-1073404995.html
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العالم العربي, روسيا
السفير الروسي: الرياض لن تنضم إلى تحالف الغرب ضد موسكو
07:03 GMT 12.02.2023 (تم التحديث: 07:04 GMT 12.02.2023) تابعنا عبر
أعلن السفير الروسي لدى الرياض سيرغي كوزلوف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن المملكة العربية السعودية تتجاهل المحاولات الغربية لربط المملكة بتحالف ضد روسيا.
وقال الدبلوماسي إنه "على الرغم من المحاولات المتكررة لربط السعودية بالتحالف المناهض لروسيا الذي شكلته واشنطن، على حد علمنا، في الرياض تم رفض مثل هذه الدعوات بناء على تقييماتهم الخاصة للوضع حول أوكرانيا".
وأضاف في الوقت نفسه أن موقف المملكة العربية السعودية يتلخص في ضرورة تحقيق تسوية للأزمة بالوسائل السياسية والدبلوماسية، مع مراعاة مصالح جميع الأطراف المعنية، وتتميز بموقف متوازن وغير متحيز.
وتابع: "هذا نهج الأصدقاء السعوديين نفهمه بشكل صحيح".
وأشار السفير إلى أن المملكة العربية السعودية تنطلق في المقام الأول من مصالحها الوطنية وترى أنه من الضروري التمسك بالمبادئ التقليدية للعلاقات بين الدول - المساواة والاحترام المتبادل ومراعاة مصالح جميع دول العالم.