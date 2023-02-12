https://sputnikarabic.ae/20230212/السفير-الروسي-روساتوم-تتنافس-على-بناء-أول-محطة-للطاقة-النووية-في-السعودية-1073407144.html

السفير الروسي: "روساتوم" تتنافس على بناء أول محطة للطاقة النووية في السعودية

السفير الروسي: "روساتوم" تتنافس على بناء أول محطة للطاقة النووية في السعودية

أعرب السفير الروسي لدى الرياض، سيرغي كوزلوف، عن أمله في أن تقدر الرياض المزايا التنافسية التي تتمتع بها مؤسسة "روساتوم" الروسية، لبناء أول محطة للطاقة النووية... 12.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-12T07:48+0000

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موسكو - سبوتنيك. وقال كوزلوف خلال مقابلة مع "سبوتنيك": "التحضير لمناقصة بناء محطة طاقة نووية في المملكة العربية السعودية أصبح في المراحل النهائية".وأشار كوزلوف إلى أن المناقصة تتنافس فيها مع "روساتوم" شركات من الصين، وفرنسا، وكوريا الجنوبية.وأوضح أن من سمات هذا المشروع، هو أن السعوديين مهتمون بتوفير ظروف متساوية وتنافسية لجميع المشاركين.وتابع "هذه الحقيقة مشجعة للغاية بالنسبة للجانب الروسي في الوقت الحالي"، لافتا إلى أن روسيا رائدة في مجال صناعة الطاقة النووية على مستوى العالم.وأردف "نأمل أن يتم تقييم هذه المزايا التنافسية الواضحة لمؤسسة روساتوم على نحو صحيح من جانب الشركاء السعوديين عند اختيار الفائز".يذكر أنه منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2017، تشارك "روساتوم" في مناقصة للفوز ببناء أول محطة للطاقة النووية في المملكة العربية السعودية. وكان الأمر يتعلق بطاقة المحطة النووية التي تريد الرياض الحصول عليها، ولم يتم استبعاد إمكانية بناء محطة طاقة نووية ذات طاقة صغيرة أو متوسطة.وكان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قد صرح في وقت سابق، بأن روسيا مختصة في بناء وحدات صغيرة لمحطات الطاقة النووية العائمة والأرضية ومستعدة لتزويد المملكة العربية السعودية بالمقترحات ذات الصلة في هذا المجال إذا أبدت الرياض اهتمامًا.

https://sputnikarabic.ae/20230212/روسيا-والسعودية-تعتزمان-رفع-حجم-التبادل-التجاري-إلى-5-مليارات-دولار-1073404995.html

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