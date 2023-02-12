https://sputnikarabic.ae/20230212/السيسي-جهود-مصر-ستصبح-العنصر-الحاسم-في-تخفيف-آثار-أزمة-الطلب-على-الغاز-لأوروبا-1073409409.html
السيسي: جهود مصر ستصبح العنصر الحاسم في تخفيف آثار أزمة الطلب على الغاز لأوروبا
السيسي: جهود مصر ستصبح العنصر الحاسم في تخفيف آثار أزمة الطلب على الغاز لأوروبا
أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، أن الجهد الذي تبذله مصر مع شركات البحث والتنقيب، سيصبح العنصر الحاسم في قيام منتدى الغار لشرق المتوسط،... 12.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-12T09:25+0000
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وأشار السيسي في ختام الجلسة الحوارية بانطلاق النسخة السادسة من معرض ومؤتمر مصر الدولى للبترول "إيجبس 2023" إلى أنه "كلما ظهرت اكتشافات غاز سواء في مصر أو لبنان أو إسرائيل أو أي دولة أخرى، ووصوله إلى أوروبا سيقلل من حجم الطلب والضغط الناتج عن الأزمة الروسية الأوكرانية".وتابع الرئيس المصري أن "الشركات الكبيرة التي تعمل في مجال الغاز تأثرت كثيرا بالانطباع عن فكرة الطلب على الغاز والطاقة خلال السنوات الماضية، الأمر الذي أثر على حجم الضخ للاستثمارات في مجال الطاقة الأحفورية للبترول والغاز، وبالتالي حجم المعروض لم يكن بالمستوى المطلوب وخلال فترة جائحة "كورونا" المستجد، وبعدها الأزمة الروسية الأوكرانية أصبحت هناك زيادة في الأسعار، مما يعني ضرورة عدم التأثر كثيرا بالانطباع والتعامل مع واقع الطلب ووقع نموه خلال السنوات القادمة".وكان أمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، هيثم الغيص، قال في كلمته بالنسخة السادسة من معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول "إيجيس"، اليوم الأحد، إن مصر لها دور ريادي في أسواق الطاقة بدعم الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.وفي شهر ديسمبر/ كانون الأول، وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بتوسيع رقعة مناطق الاستكشافات الجديدة للغاز والبترول، وتكثيف جهود البحث سعياً لتحقيق الاستغلال الاقتصادى والتنموي الأمثل لموارد البلاد وتعظيم الاحتياطيات المضافة من الغاز الطبيعي.وأعلنت شركة "إيني" الإيطالية، الشهر الماضي، عن اكتشاف جديد للغاز وصفته بالمهم في شرق البحر الأبيض المتوسط، أمام السواحل المصرية.وحسب بيان للشركة نشره موقع "اليوم السابع" المصري، فإن الكشف الجديد يقع "في بئر الاستكشاف نرجس -1 الواقع في منطقة امتياز نرجس البحرية".
https://sputnikarabic.ae/20230212/أوبك-صناعة-البترول-بحاجة-إلى-استثمارات-بقيمة-12-تريليون-دولار-حتى-2024-1073408376.html
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الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار
الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار
السيسي: جهود مصر ستصبح العنصر الحاسم في تخفيف آثار أزمة الطلب على الغاز لأوروبا
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أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، أن الجهد الذي تبذله مصر مع شركات البحث والتنقيب، سيصبح العنصر الحاسم في قيام منتدى الغار لشرق المتوسط، لتخفيف آثار أزمة الطلب على الغاز لأوروبا خلال المرحلة المقبلة.
وأشار السيسي
في ختام الجلسة الحوارية بانطلاق النسخة السادسة من معرض ومؤتمر مصر الدولى للبترول "إيجبس 2023" إلى أنه "كلما ظهرت اكتشافات غاز سواء في مصر أو لبنان أو إسرائيل أو أي دولة أخرى، ووصوله إلى أوروبا سيقلل من حجم الطلب والضغط الناتج عن الأزمة الروسية الأوكرانية".
وتابع الرئيس المصري أن "الشركات الكبيرة التي تعمل في مجال الغاز تأثرت كثيرا بالانطباع عن فكرة الطلب على الغاز والطاقة خلال السنوات الماضية، الأمر الذي أثر على حجم الضخ للاستثمارات في مجال الطاقة الأحفورية للبترول والغاز، وبالتالي حجم المعروض لم يكن بالمستوى المطلوب وخلال فترة جائحة "كورونا" المستجد، وبعدها الأزمة الروسية الأوكرانية أصبحت هناك زيادة في الأسعار، مما يعني ضرورة عدم التأثر كثيرا بالانطباع والتعامل مع واقع الطلب ووقع نموه خلال السنوات القادمة".
وكان أمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، هيثم الغيص، قال في كلمته بالنسخة السادسة من معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول "إيجيس"
، اليوم الأحد، إن مصر لها دور ريادي في أسواق الطاقة بدعم الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.
وفي شهر ديسمبر/ كانون الأول، وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بتوسيع رقعة مناطق الاستكشافات الجديدة للغاز والبترول
، وتكثيف جهود البحث سعياً لتحقيق الاستغلال الاقتصادى والتنموي الأمثل لموارد البلاد وتعظيم الاحتياطيات المضافة من الغاز الطبيعي.
وأعلنت شركة "إيني" الإيطالية، الشهر الماضي، عن اكتشاف جديد للغاز وصفته بالمهم في شرق البحر الأبيض المتوسط، أمام السواحل المصرية.
وحسب بيان
للشركة نشره موقع "اليوم السابع" المصري، فإن الكشف الجديد يقع "في بئر الاستكشاف نرجس -1 الواقع في منطقة امتياز نرجس البحرية".