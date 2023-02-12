https://sputnikarabic.ae/20230212/السيسي-يزور-الإمارات-على-رأس-وفد-حكومي-رفيع-المستوى-1073411888.html

السيسي يزور الإمارات على رأس وفد حكومي رفيع المستوى

السيسي يزور الإمارات على رأس وفد حكومي رفيع المستوى

أعلنت الرئاسة المصرية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيزور، اليوم الأحد، دولة الإمارات، وذلك على رأس وفد حكومي رفيع المستوى للمشاركة في القمة العالمية للحكومات. 12.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-12T11:07+0000

2023-02-12T11:07+0000

2023-02-12T11:07+0000

مصر

أخبار مصر الآن

أخبار الإمارات العربية المتحدة

دبي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

العالم

العالم العربي

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/0a/1070039924_0:0:1134:639_1920x0_80_0_0_7c5657a604539e02479583bdce65d2bd.jpg

وحسب بيان الرئاسة المصرية، تعقد القمة في إمارة دبي تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.وأضاف البيان أن برنامج الرئيس المصري سيتضمن عقد لقاءات ثنائية مع أبرز المشاركين في القمة من كبار مسؤولي المؤسسات الاقتصادية والمالية على الصعيدين الإقليمي والدولي.وأوضح أن السيسي سيعرض خلال القمة أهم الاستراتيجيات والأولويات الحكومية المصرية على المستويين الاقتصادي والتنموي في ظل الأزمات المتلاحقة التي يشهدها العالم.وتأتي مشاركة الوفد المصري برئاسة السيسي في إطار كون مصر ضيف شرف على نسخة هذا العام.وتعد مشاركة مصر في هذه النسخة هي الأكبر على مدار السنوات الماضية، بما يؤكد عمق العلاقات الأخوية المتميزة والراسخة بين مصر والإمارات.

https://sputnikarabic.ae/20230212/السيسي-جهود-مصر-ستصبح-العنصر-الحاسم-في-تخفيف-آثار-أزمة-الطلب-على-الغاز-لأوروبا-1073409409.html

مصر

دبي

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة, دبي, الرئيس عبدالفتاح السيسي, العالم, العالم العربي, الأخبار