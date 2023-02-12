https://sputnikarabic.ae/20230212/السيسي-يزور-الإمارات-على-رأس-وفد-حكومي-رفيع-المستوى-1073411888.html
السيسي يزور الإمارات على رأس وفد حكومي رفيع المستوى
السيسي يزور الإمارات على رأس وفد حكومي رفيع المستوى
أعلنت الرئاسة المصرية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيزور، اليوم الأحد، دولة الإمارات، وذلك على رأس وفد حكومي رفيع المستوى للمشاركة في القمة العالمية للحكومات. 12.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-12T11:07+0000
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وحسب بيان الرئاسة المصرية، تعقد القمة في إمارة دبي تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.وأضاف البيان أن برنامج الرئيس المصري سيتضمن عقد لقاءات ثنائية مع أبرز المشاركين في القمة من كبار مسؤولي المؤسسات الاقتصادية والمالية على الصعيدين الإقليمي والدولي.وأوضح أن السيسي سيعرض خلال القمة أهم الاستراتيجيات والأولويات الحكومية المصرية على المستويين الاقتصادي والتنموي في ظل الأزمات المتلاحقة التي يشهدها العالم.وتأتي مشاركة الوفد المصري برئاسة السيسي في إطار كون مصر ضيف شرف على نسخة هذا العام.وتعد مشاركة مصر في هذه النسخة هي الأكبر على مدار السنوات الماضية، بما يؤكد عمق العلاقات الأخوية المتميزة والراسخة بين مصر والإمارات.
https://sputnikarabic.ae/20230212/السيسي-جهود-مصر-ستصبح-العنصر-الحاسم-في-تخفيف-آثار-أزمة-الطلب-على-الغاز-لأوروبا-1073409409.html
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة, دبي, الرئيس عبدالفتاح السيسي, العالم, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة, دبي, الرئيس عبدالفتاح السيسي, العالم, العالم العربي, الأخبار
السيسي يزور الإمارات على رأس وفد حكومي رفيع المستوى
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أعلنت الرئاسة المصرية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيزور، اليوم الأحد، دولة الإمارات، وذلك على رأس وفد حكومي رفيع المستوى للمشاركة في القمة العالمية للحكومات.
وحسب بيان الرئاسة المصرية، تعقد القمة في إمارة دبي تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وأضاف البيان أن برنامج الرئيس المصري
سيتضمن عقد لقاءات ثنائية مع أبرز المشاركين في القمة من كبار مسؤولي المؤسسات الاقتصادية والمالية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأوضح أن السيسي سيعرض خلال القمة أهم الاستراتيجيات والأولويات الحكومية المصرية على المستويين الاقتصادي والتنموي في ظل الأزمات المتلاحقة التي يشهدها العالم.
وتأتي مشاركة الوفد المصري برئاسة السيسي في إطار كون مصر
ضيف شرف على نسخة هذا العام.
وتعد مشاركة مصر في هذه النسخة هي الأكبر على مدار السنوات الماضية، بما يؤكد عمق العلاقات الأخوية المتميزة والراسخة بين مصر والإمارات
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