https://sputnikarabic.ae/20230212/العثور-على-جسم-طائر-مجهول-قبالة-الساحل-الشرقي-للصين-1073417246.html
العثور على جسم طائر مجهول قبالة الساحل الشرقي للصين
العثور على جسم طائر مجهول قبالة الساحل الشرقي للصين
ذكرت صحيفة "غلوبال تايمز" الحكومية الصينية اليوم الأحد أن جسما طائرا مجهول الهوية شوهد قبالة سواحل مقاطعة شاندونغ بشرق الصين يوم الأحد وكان من الممكن ان تسقطه... 12.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-12T13:23+0000
2023-02-12T13:23+0000
2023-02-12T13:23+0000
العالم
الصين
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أرسل مكتب التنمية البحرية لمدينة تشينغداو، مقاطعة شاندونغ، إخطارًا يفيد بأنه "تم اكتشاف جسم طائر مجهول في منطقة المياه بمنطقة ريتشاو"، وفقًا لحسابه Weibo الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي. .وأشار الإخطار الذي تلقته قوارب الصيد إلى أنه يتم الاستعداد لإسقاط جسما طائرا مجهولا. وفي هذا الصدد، طُلب من الصيادين المحليين "مراعاة قواعد السلامة". تضمن الإشعار أيضًا طلبًا لالتقاط صور للجسم إذا سقط بالقرب من قارب الصيد.في الوقت الحالي، لا توجد تفاصيل أخرى حول الجسم الطائر المجهول الهوية وما إذا كان قد تم إسقاطه.
https://sputnikarabic.ae/20230211/رئيس-وزراء-كندا-يقول-إنه-تم-إسقاط-الجسم-المجهول-فوق-شمال-البلاد-1073400703.html
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العالم, الصين
العثور على جسم طائر مجهول قبالة الساحل الشرقي للصين
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ذكرت صحيفة "غلوبال تايمز" الحكومية الصينية اليوم الأحد أن جسما طائرا مجهول الهوية شوهد قبالة سواحل مقاطعة شاندونغ بشرق الصين يوم الأحد وكان من الممكن ان تسقطه "السلطات المختصة" الصينية.
أرسل مكتب التنمية البحرية لمدينة تشينغداو، مقاطعة شاندونغ، إخطارًا يفيد بأنه "تم اكتشاف جسم طائر مجهول في منطقة المياه بمنطقة ريتشاو"، وفقًا لحسابه Weibo الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي. .
وأشار الإخطار الذي تلقته قوارب الصيد إلى أنه يتم الاستعداد لإسقاط جسما طائرا مجهولا. وفي هذا الصدد، طُلب من الصيادين المحليين "مراعاة قواعد السلامة". تضمن الإشعار أيضًا طلبًا لالتقاط صور للجسم إذا سقط بالقرب من قارب الصيد.
في الوقت الحالي، لا توجد تفاصيل أخرى حول الجسم الطائر المجهول الهوية وما إذا كان قد تم إسقاطه.