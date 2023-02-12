عربي
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230212/القوات-الروسية-تستخدم-أسلحة-جديدة-خلال-هجماتها-على-الأهداف-أوكرانية-1073406602.html
القوات الروسية تستخدم أسلحة جديدة خلال هجماتها على الأهداف الأوكرانية
القوات الروسية تستخدم أسلحة جديدة خلال هجماتها على الأهداف الأوكرانية
أظهرت الضربات على أهداف عسكرية وبنية تحتية أوكرانية في 10 فبراير/ شباط عناصر تكتيك جديدة لمجابهة الدفاعات الجوية الأوكرانية، فضلاً عن استخدام أسلحة جديدة. 12.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-12T07:30+0000
2023-02-12T07:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104179/05/1041790522_0:230:3077:1961_1920x0_80_0_0_4fd16fa48784461197974da6d2b44c5d.jpg
خلال الموجة الأولى من الهجمات على الأهداف، تم إطلاق طائرات مسيرة "غيران-2" الانتحارية. هذا الإطلاق "أيقظ" أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية، حسبما ذكرت صحيفة "كومسومولسكايا برافدا".سجلت طائرات القوات الجوية الروسية، بدورها، إشعاع الرادارات، وبعد ذلك اختارت القيادة على الفور الطرق المؤدية إلى الأهداف خلال الموجة الثانية من الضربات. بالإضافة إلى ذلك، في 10 فبراير، استخدم الجيش الروسي زوارق انتحارية لأول مرة للهجوم.بالإضافة إلى الضربات، تؤدي "غيران" مهمة أخرى - فهي "إيقاظ" الدفاع الجوي الأوكراني.استجابة لهذه التهديدات المحتملة، يتم تفعيل رادارات الدفاع الجوي الأوكرانية، والتي يتم الكشف عن إشعاعها باستخدام طائرات الإنذار المبكر الروسية.مع الأخذ في الاعتبار أحدث المعلومات حول مواقع أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية، يتم تحديد طرق توجيه الصواريخ إلى أهداف الموجة الثانية، بما في ذلك صواريخ "كاليبر" البحرية.لذلك، وفقًا للقنوات الأوكرانية، فإن الصواريخ، بعد أن دخلت زابوروجيه من الجنوب، غيرت مسارها وتوجهت نحو منطقة دنيبروبيتروفسك وكريفوي روغ، حيث توجد تقاطعات السكك الحديدية الرئيسية التي تزود الجبهة.
https://sputnikarabic.ae/20230210/الدفاع-الروسية-القضاء-على-أكثر-من-125-عسكريا-أوكرانيا-في-اتجاه-دونيتسك-1073349509.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104179/05/1041790522_192:0:2921:2047_1920x0_80_0_0_f446051c4c8c45a12638e6595000d8fd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الروسية تستخدم أسلحة جديدة خلال هجماتها على الأهداف الأوكرانية

07:30 GMT 12.02.2023
© Sputnik . Sergey Pivovarov / الانتقال إلى بنك الصور"إس-300" (فافوريت) - أنظمة الصواريخ الروسية المضادة للطائرات بعيدة المدى
إس-300 (فافوريت) - أنظمة الصواريخ الروسية المضادة للطائرات بعيدة المدى - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2023
© Sputnik . Sergey Pivovarov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أظهرت الضربات على أهداف عسكرية وبنية تحتية أوكرانية في 10 فبراير/ شباط عناصر تكتيك جديدة لمجابهة الدفاعات الجوية الأوكرانية، فضلاً عن استخدام أسلحة جديدة.
خلال الموجة الأولى من الهجمات على الأهداف، تم إطلاق طائرات مسيرة "غيران-2" الانتحارية. هذا الإطلاق "أيقظ" أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية، حسبما ذكرت صحيفة "كومسومولسكايا برافدا".
سجلت طائرات القوات الجوية الروسية، بدورها، إشعاع الرادارات، وبعد ذلك اختارت القيادة على الفور الطرق المؤدية إلى الأهداف خلال الموجة الثانية من الضربات. بالإضافة إلى ذلك، في 10 فبراير، استخدم الجيش الروسي زوارق انتحارية لأول مرة للهجوم.
بالإضافة إلى الضربات، تؤدي "غيران" مهمة أخرى - فهي "إيقاظ" الدفاع الجوي الأوكراني.
مدرعات قوات الجيش الروسي منطقة بيلغورود، على حدود روسيا و أوكرانيا 26 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: القضاء على أكثر من 125 عسكريا أوكرانيا في اتجاه دونيتسك
10 فبراير, 11:58 GMT
استجابة لهذه التهديدات المحتملة، يتم تفعيل رادارات الدفاع الجوي الأوكرانية، والتي يتم الكشف عن إشعاعها باستخدام طائرات الإنذار المبكر الروسية.
مع الأخذ في الاعتبار أحدث المعلومات حول مواقع أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية، يتم تحديد طرق توجيه الصواريخ إلى أهداف الموجة الثانية، بما في ذلك صواريخ "كاليبر" البحرية.
لذلك، وفقًا للقنوات الأوكرانية، فإن الصواريخ، بعد أن دخلت زابوروجيه من الجنوب، غيرت مسارها وتوجهت نحو منطقة دنيبروبيتروفسك وكريفوي روغ، حيث توجد تقاطعات السكك الحديدية الرئيسية التي تزود الجبهة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала