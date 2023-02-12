https://sputnikarabic.ae/20230212/القوات-الروسية-تستخدم-أسلحة-جديدة-خلال-هجماتها-على-الأهداف-أوكرانية-1073406602.html

القوات الروسية تستخدم أسلحة جديدة خلال هجماتها على الأهداف الأوكرانية

القوات الروسية تستخدم أسلحة جديدة خلال هجماتها على الأهداف الأوكرانية

أظهرت الضربات على أهداف عسكرية وبنية تحتية أوكرانية في 10 فبراير/ شباط عناصر تكتيك جديدة لمجابهة الدفاعات الجوية الأوكرانية، فضلاً عن استخدام أسلحة جديدة. 12.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-12T07:30+0000

2023-02-12T07:30+0000

2023-02-12T07:30+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

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خلال الموجة الأولى من الهجمات على الأهداف، تم إطلاق طائرات مسيرة "غيران-2" الانتحارية. هذا الإطلاق "أيقظ" أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية، حسبما ذكرت صحيفة "كومسومولسكايا برافدا".سجلت طائرات القوات الجوية الروسية، بدورها، إشعاع الرادارات، وبعد ذلك اختارت القيادة على الفور الطرق المؤدية إلى الأهداف خلال الموجة الثانية من الضربات. بالإضافة إلى ذلك، في 10 فبراير، استخدم الجيش الروسي زوارق انتحارية لأول مرة للهجوم.بالإضافة إلى الضربات، تؤدي "غيران" مهمة أخرى - فهي "إيقاظ" الدفاع الجوي الأوكراني.استجابة لهذه التهديدات المحتملة، يتم تفعيل رادارات الدفاع الجوي الأوكرانية، والتي يتم الكشف عن إشعاعها باستخدام طائرات الإنذار المبكر الروسية.مع الأخذ في الاعتبار أحدث المعلومات حول مواقع أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية، يتم تحديد طرق توجيه الصواريخ إلى أهداف الموجة الثانية، بما في ذلك صواريخ "كاليبر" البحرية.لذلك، وفقًا للقنوات الأوكرانية، فإن الصواريخ، بعد أن دخلت زابوروجيه من الجنوب، غيرت مسارها وتوجهت نحو منطقة دنيبروبيتروفسك وكريفوي روغ، حيث توجد تقاطعات السكك الحديدية الرئيسية التي تزود الجبهة.

https://sputnikarabic.ae/20230210/الدفاع-الروسية-القضاء-على-أكثر-من-125-عسكريا-أوكرانيا-في-اتجاه-دونيتسك-1073349509.html

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