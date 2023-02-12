https://sputnikarabic.ae/20230212/المغرب-يتعرض-لزلزالان-بقوة-38-و43-درجة-1073414563.html
المغرب يتعرض لزلزالان بقوة 3.8 و4.3 درجة
المغرب يتعرض لزلزالان بقوة 3.8 و4.3 درجة
تعرض المغرب، صباح اليوم الأحد، لهزتين أرضيتين، في إقليم الحسيمة شمالي البلاد. 12.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-12T11:45+0000
2023-02-12T11:45+0000
2023-02-12T11:45+0000
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وبلغت قوة الهزة الأرضية الأولى 4.3 درجة بمقياس "ريختر"، والتي وقعت "في الساعة السابعة و59 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي، في جماعة النكور لإقليم الحسيمة،على عمق 18 كيلومترات، وعند التقاء خط العرض 35.023 درجة شمالا، وخط الطول 3.864 درجة غربا"، وفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية.أما الهزة الأرضية الثانية فوقعت في إقليم الحسيمة، وبلغت قوتها 3.8 درجة بمقياس "ريختر"، وكان مركزها في جماعة إمرابطن، ووقعت في الساعة التاسعة و36 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي.
https://sputnikarabic.ae/20230212/زلزالان-يضربان-جورجيا-1073410054.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, زلزال, العالم
أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, زلزال, العالم
المغرب يتعرض لزلزالان بقوة 3.8 و4.3 درجة
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تعرض المغرب، صباح اليوم الأحد، لهزتين أرضيتين، في إقليم الحسيمة شمالي البلاد.
وبلغت قوة الهزة الأرضية الأولى 4.3 درجة بمقياس "ريختر"، والتي وقعت "في الساعة السابعة و59 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي، في جماعة النكور لإقليم الحسيمة،على عمق 18 كيلومترات، وعند التقاء خط العرض 35.023 درجة شمالا، وخط الطول 3.864 درجة غربا"، وفقا لصحيفة
"هسبريس" المغربية.
أما الهزة الأرضية الثانية فوقعت في إقليم الحسيمة، وبلغت قوتها 3.8 درجة بمقياس "ريختر"، وكان مركزها في جماعة إمرابطن، ووقعت في الساعة التاسعة و36 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي.