https://sputnikarabic.ae/20230212/الناتو-ستولتنبرغ-يخطط-لمغادرة-منصب-الأمين-العام-في-أكتوبر-1073412624.html

"الناتو": ستولتنبرغ يخطط لمغادرة منصب الأمين العام في أكتوبر

"الناتو": ستولتنبرغ يخطط لمغادرة منصب الأمين العام في أكتوبر

قال حلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم الأحد، إن أمينه العام، ينس ستولتنبرغ، ليس لديه خطط لتمديد ولايته للمرة الرابعة، ويتوقع أن ‏يتم استبداله في شهر أكتوبر/... 12.02.2023, سبوتنيك عربي

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وقالت المتحدثة باسم "الناتو"، أوانا لونجيسكو: "تم تمديد تفويض الأمين العام ينس ستولتنبرغ 3 مرات، وشغل المنصب ما يقرب من 9 سنوات"، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.تابعت: "تنتهي ولاية الأمين العام في أكتوبر من هذا العام، وليس لديه أي نية السعي لتمديد آخر لولايته".يأتي هذا بعد أن نقلت صحيفة "فيلت إم زونتاج" الألمانية، اليوم الأحد، عن مصادر دبلوماسية، قولها إن "الأعضاء سيمددون ولاية ستولتنبرغ حتى أبريل/ نيسان 2024".وأضافت المصادر أن هناك اتفاقا "غير رسمي" بين الدول الـ30 الأعضاء حول هذا الأمر.وأوضحت أن التمديد يضمن الاستقرار في قيادة الناتو في وقت صعب (الأزمة الأوكرانية).ورجحت المصادر أن الدول الأعضاء ترغب في منح ستولتنبرغ الفرصة لترؤس قمة الذكرى الـ75 لتأسيس الحلف الأطلسي والمقرر عقدها في واشنطن في أبريل 2024.يذكر أن ولاية ستولتنبرغ قد انتهت العام الماضي، لكن تم التجديد له في المنصب لمدة عام واحد، بسبب الوضع في أوكرانيا.وكان ستولتنبرغ قد شغل منصب رئيس وزراء النرويج من 2000 إلى 2001 ثم من 2005 إلى 2013 قبل أن يصبح أمينا عاما لحلف الناتو في عام 2014.

https://sputnikarabic.ae/20230212/الناتو-يعتزم-تمديد-ولاية-ستولتنبرغ-حتى-2024-1073405431.html

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