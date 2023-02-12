https://sputnikarabic.ae/20230212/الناتو-يعتزم-تمديد-ولاية-ستولتنبرغ-حتى-2024-1073405431.html
"الناتو" يعتزم تمديد ولاية ستولتنبرغ حتى 2024
"الناتو" يعتزم تمديد ولاية ستولتنبرغ حتى 2024
قرر حلف شمال الأطلسي (الناتو) تمديد فترة ولاية الأمين العام ينس ستولتنبرغ مرة أخرى، أملاً في الحفاظ على الاستقرار خلال الأزمة الأوكرانية. 12.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-12T06:54+0000
2023-02-12T06:54+0000
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ونقلت صحيفة "فيلت إم زونتاج" الألمانية، اليوم الأحد، عن مصادر دبلوماسية، قولها إن "الأعضاء سيمددون ولاية ستولتنبرغ حتى أبريل/نيسان 2024".وأضافت المصادر أن هناك اتفاقا "غير رسمي" بين الدول الـ 30 الأعضاء حول هذا الأمر.وأوضحت أن التمديد يضمن الاستقرار في قيادة الناتو في وقت صعب (الأزمة الأوكرانية).ورجحت المصادر أن الدول الأعضاء ترغب في منح ستولتنبرغ الفرصة لترؤس قمة الذكرى الـ75 لتأسيس الحلف الأطلسي والمقرر عقدها في واشنطن في أبريل 2024.ووفقا للمصادر، سيتم اتخاذ قرار رسمي بهذا الشأن في الأسابيع المقبلة.يذكر أن ولاية ستولتنبرغ قد انتهت العام الماضي، لكن تم التجديد له في المنصب لمدة عام واحد، بسبب الوضع في أوكرانيا.وكان ستولتنبرغ قد شغل منصب رئيس وزراء النرويج من 2000 إلى 2001 ثم من 2005 إلى 2013 قبل أن يصبح أمينا عاما لحلف الناتو في عام 2014.
https://sputnikarabic.ae/20221217/ستولتنبرغ-أمد-الصراع-في-أوكرانيا-قد-يطول-لكنه-سينتهي-على-طاولة-المفاوضات-1071283314.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الناتو, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار أوكرانيا
الناتو, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار أوكرانيا
"الناتو" يعتزم تمديد ولاية ستولتنبرغ حتى 2024
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قرر حلف شمال الأطلسي (الناتو) تمديد فترة ولاية الأمين العام ينس ستولتنبرغ مرة أخرى، أملاً في الحفاظ على الاستقرار خلال الأزمة الأوكرانية.
ونقلت
صحيفة "فيلت إم زونتاج" الألمانية، اليوم الأحد، عن مصادر دبلوماسية، قولها إن "الأعضاء سيمددون ولاية ستولتنبرغ حتى أبريل/نيسان 2024".
وأضافت المصادر أن هناك اتفاقا "غير رسمي" بين الدول الـ 30 الأعضاء حول هذا الأمر.
وأوضحت أن التمديد يضمن الاستقرار في قيادة الناتو في وقت صعب (الأزمة الأوكرانية).
ورجحت المصادر أن الدول الأعضاء ترغب في منح ستولتنبرغ
الفرصة لترؤس قمة الذكرى الـ75 لتأسيس الحلف الأطلسي والمقرر عقدها في واشنطن في أبريل 2024.
17 ديسمبر 2022, 01:26 GMT
ووفقا للمصادر، سيتم اتخاذ قرار رسمي بهذا الشأن في الأسابيع المقبلة.
يذكر أن ولاية ستولتنبرغ قد انتهت العام الماضي، لكن تم التجديد له في المنصب لمدة عام واحد، بسبب الوضع في أوكرانيا.
وكان ستولتنبرغ قد شغل منصب رئيس وزراء النرويج من 2000 إلى 2001 ثم من 2005 إلى 2013 قبل أن يصبح أمينا عاما لحلف الناتو
في عام 2014.