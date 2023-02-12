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https://sputnikarabic.ae/20230212/الناتو-يعلن-تعرض-مواقعة-الإلكترونية-لهجوم-سيراني-1073435747.html
"الناتو" يعلن تعرض مواقعة الإلكترونية لهجوم سيراني
"الناتو" يعلن تعرض مواقعة الإلكترونية لهجوم سيراني
أعلن متحدث باسم حلف شمال الأطلنطي "الناتو"، اليوم الأحد، أن مواقع الحلف الإلكترونية تعرضت للاختراق إثر هجوم إلكتروني. 12.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-12T21:54+0000
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موسكو- سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء الألمانية نقلا عن المتحدث، اليوم الاثنين إن: " مواقع الحلف الإلكترونية تعرضت للاختراق".يأتي ذلك بعد وقت قصير من إعلان إعلان وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، تعرض موقعها بنسخه متعددة اللغات لسلسلة من الهجمات السيبرانية، مصدرها الجغرافي إسرائيل والمغرب وبعض المناطق في أوروبا.وقالت الوكالة الرسمية، في بيان، اليوم الأحد إن "الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء الجزائرية بنُسخه متعددة اللغات يتعرض منذ ساعات إلى سلسلة من الهجمات السيبرانية الحادة والتي تستهدف اختراقه، ما دفع إلى حجبه مؤقتا".وأضافت أن "هذه السلسلة من الهجمات الحادة اتضح أن مصادرها الجغرافية من الكيان الصهيوني المحتل والمغرب وبعض المناطق من أوروبا"،وتابعت أن "هذه الهجمات السيبرانية تندرج في إطار الحرب الإعلامية والإلكترونية التي تستهدف بلادنا".
https://sputnikarabic.ae/20230106/إيران-تعلن-إحباط-هجوم-إلكتروني-على-المصرف-المركزي-1071994949.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الناتو, الجزائر, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, الناتو, الجزائر, الأخبار

"الناتو" يعلن تعرض مواقعة الإلكترونية لهجوم سيراني

21:54 GMT 12.02.2023
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الانتقال إلى بنك الصورشعار حلف شمال الأطلسي
شعار حلف شمال الأطلسي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2023
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أعلن متحدث باسم حلف شمال الأطلنطي "الناتو"، اليوم الأحد، أن مواقع الحلف الإلكترونية تعرضت للاختراق إثر هجوم إلكتروني.
موسكو- سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء الألمانية نقلا عن المتحدث، اليوم الاثنين إن: " مواقع الحلف الإلكترونية تعرضت للاختراق".
يأتي ذلك بعد وقت قصير من إعلان إعلان وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، تعرض موقعها بنسخه متعددة اللغات لسلسلة من الهجمات السيبرانية، مصدرها الجغرافي إسرائيل والمغرب وبعض المناطق في أوروبا.
البنك المركزي الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2023
إيران تعلن إحباط هجوم إلكتروني على المصرف المركزي
6 يناير, 15:47 GMT
وقالت الوكالة الرسمية، في بيان، اليوم الأحد إن "الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء الجزائرية بنُسخه متعددة اللغات يتعرض منذ ساعات إلى سلسلة من الهجمات السيبرانية الحادة والتي تستهدف اختراقه، ما دفع إلى حجبه مؤقتا".
وأضافت أن "هذه السلسلة من الهجمات الحادة اتضح أن مصادرها الجغرافية من الكيان الصهيوني المحتل والمغرب وبعض المناطق من أوروبا"،وتابعت أن "هذه الهجمات السيبرانية تندرج في إطار الحرب الإعلامية والإلكترونية التي تستهدف بلادنا".
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