عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230212/الوليد-بن-طلال-يكافئ-الهلال-السعودي-بـ100-مليون-ريال-بعد-وصافة-كأس-العالم-للأندية-1073406071.html
الوليد بن طلال يكافئ الهلال السعودي بـ100 مليون ريال بعد وصافة كأس العالم للأندية
الوليد بن طلال يكافئ الهلال السعودي بـ100 مليون ريال بعد وصافة كأس العالم للأندية
أعلن الملياردير ورجل الأعمال السعودي، الأمير الوليد بن طلال، عن منحه مبلغ 100 مليون ريال، لنادي ‏‏الهلال السعودي، بعد فوزه بوصافة كأس العالم للأندية.‏ 12.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-12T07:12+0000
2023-02-12T07:12+0000
مجتمع
رياضة
أخبار نادي الهلال السعودي
كأس العالم للأندية
أخبار نادي ريال مدريد
السعودية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/08/1b/1049960220_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_867d7474de43aa3a8447891b7f53fd1a.jpg
وقال الوليد وهو العضو الذهبي في النادي، على "تويتر": "مني مكافأة إضافية لنادي الهلال ليصل المجموع 100 مليون ريال سعودي".وكان الأمير السعودي أعلن في وقت سابق، عن منح مكافأة مليون ريال لكل لاعب في فريق الهلال، بعد وصوله الى نهائي البطولة، ليقرر إضافة مكافأة جديدة إليها، ويكون إجمالي مكافآته للفريق 100 مليون ريال سعودي.وكان نادي الهلال السعودي، بالمركز الثاني لبطولة كأس العالم للأندية 2022، بعد هزيمته أمام الفائز بالبطولة فريق ريال مدريد الإسباني، بنتيجة (5-3).وأحرز نادي الهلال 3 أهداف في شباك ريال مدريد، في مباراة أمس، التي أقيمت على ملعب "الأمير مولاي عبد الله" بمدينة الرباط.وبعد غياب لثلاث نسخ كاملة من بطولة كأس العالم للأندية، عاد الفريق الملكي إلى عرشه ليتوج بالبطولة الخامسة في تاريخه، بعد أعوام 2014، و2016، و2017، و2018، ليعزز رقمه القياسي كأكثر فريق تتويجا باللقب.
أخبار نادي الهلال السعودي
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/08/1b/1049960220_252:0:2500:1686_1920x0_80_0_0_297859444f52f542917365e06915ea05.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة, أخبار نادي الهلال السعودي, كأس العالم للأندية, أخبار نادي ريال مدريد, السعودية
رياضة, أخبار نادي الهلال السعودي, كأس العالم للأندية, أخبار نادي ريال مدريد, السعودية

الوليد بن طلال يكافئ الهلال السعودي بـ100 مليون ريال بعد وصافة كأس العالم للأندية

07:12 GMT 12.02.2023
© AFP 2023 / GERARD CERLESالأمير السعودي، الوليد بن طلال
الأمير السعودي، الوليد بن طلال - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2023
الأمير السعودي، الوليد بن طلال
© AFP 2023 / GERARD CERLES
تابعنا عبرTelegram
أعلن الملياردير ورجل الأعمال السعودي، الأمير الوليد بن طلال، عن منحه مبلغ 100 مليون ريال، لنادي ‏‏الهلال السعودي، بعد فوزه بوصافة كأس العالم للأندية.‏
وقال الوليد وهو العضو الذهبي في النادي، على "تويتر": "مني مكافأة إضافية لنادي الهلال ليصل المجموع 100 مليون ريال سعودي".
وكان الأمير السعودي أعلن في وقت سابق، عن منح مكافأة مليون ريال لكل لاعب في فريق الهلال، بعد وصوله الى نهائي البطولة، ليقرر إضافة مكافأة جديدة إليها، ويكون إجمالي مكافآته للفريق 100 مليون ريال سعودي.
وكان نادي الهلال السعودي، بالمركز الثاني لبطولة كأس العالم للأندية 2022، بعد هزيمته أمام الفائز بالبطولة فريق ريال مدريد الإسباني، بنتيجة (5-3).
وأحرز نادي الهلال 3 أهداف في شباك ريال مدريد، في مباراة أمس، التي أقيمت على ملعب "الأمير مولاي عبد الله" بمدينة الرباط.
وبعد غياب لثلاث نسخ كاملة من بطولة كأس العالم للأندية، عاد الفريق الملكي إلى عرشه ليتوج بالبطولة الخامسة في تاريخه، بعد أعوام 2014، و2016، و2017، و2018، ليعزز رقمه القياسي كأكثر فريق تتويجا باللقب.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала