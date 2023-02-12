الوليد بن طلال يكافئ الهلال السعودي بـ100 مليون ريال بعد وصافة كأس العالم للأندية
© AFP 2023 / GERARD CERLESالأمير السعودي، الوليد بن طلال
الأمير السعودي، الوليد بن طلال
© AFP 2023 / GERARD CERLES
أعلن الملياردير ورجل الأعمال السعودي، الأمير الوليد بن طلال، عن منحه مبلغ 100 مليون ريال، لنادي الهلال السعودي، بعد فوزه بوصافة كأس العالم للأندية.
وقال الوليد وهو العضو الذهبي في النادي، على "تويتر": "مني مكافأة إضافية لنادي الهلال ليصل المجموع 100 مليون ريال سعودي".
وكان الأمير السعودي أعلن في وقت سابق، عن منح مكافأة مليون ريال لكل لاعب في فريق الهلال، بعد وصوله الى نهائي البطولة، ليقرر إضافة مكافأة جديدة إليها، ويكون إجمالي مكافآته للفريق 100 مليون ريال سعودي.
مبروك لوالدي الـمـلك @KingSalman🇸🇦💚— الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) February 11, 2023
مبروك لأخي #ولي_العهد_الأمير_محمد🇸🇦💚
مبروك لـ #الهلال🥈 وللشعب السعودي 🇸🇦💚
رفـع #الـهـلال الـعـلم 🇸🇦 عــاليـاً:
وصيف🥈#كـأس_العالم_للأندية.
ومني مكـافأة اضـافية للتغريدة المرفقة لنـادي
الهلال ليصل المجموع ١٠٠ مليون ريـال سعـودي https://t.co/J1SWA7cqrc
وكان نادي الهلال السعودي، بالمركز الثاني لبطولة كأس العالم للأندية 2022، بعد هزيمته أمام الفائز بالبطولة فريق ريال مدريد الإسباني، بنتيجة (5-3).
🌍 #الهلال ثاني أندية العالـم 🤩🔝💙#الهلال_وصيف_العالم pic.twitter.com/Ga1srrKpAp— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) February 11, 2023
وأحرز نادي الهلال 3 أهداف في شباك ريال مدريد، في مباراة أمس، التي أقيمت على ملعب "الأمير مولاي عبد الله" بمدينة الرباط.
🙌🏆 #W8RLDCHAMPIONS pic.twitter.com/Yrbonq1CH7— ريال مدريد (@realmadridarab) February 11, 2023
وبعد غياب لثلاث نسخ كاملة من بطولة كأس العالم للأندية، عاد الفريق الملكي إلى عرشه ليتوج بالبطولة الخامسة في تاريخه، بعد أعوام 2014، و2016، و2017، و2018، ليعزز رقمه القياسي كأكثر فريق تتويجا باللقب.