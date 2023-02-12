https://sputnikarabic.ae/20230212/بعد-تهديد-أمني-وصف-بـالخطير-إعلام-طواقم-الإنقاذ-الإسرائيلية-في-تركيا-تقرر-العودة-فورا-1073426878.html

بعد تهديد أمني وصف بـ"الخطير".. إعلام: طواقم الإنقاذ الإسرائيلية في تركيا تقرر العودة فورا

بعد تهديد أمني وصف بـ"الخطير".. إعلام: طواقم الإنقاذ الإسرائيلية في تركيا تقرر العودة فورا

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، أن طواقم الإنقاذ الإسرائيلية "أغصان الزيتون" الموجودة في تركيا للمساهمة في إجلاء المصابين تحت الأنقاض جراء الزلزال... 12.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-12T17:07+0000

2023-02-12T17:07+0000

2023-02-12T17:07+0000

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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مساء اليوم الأحد، أنه على خلفية تهديد أمني خطير، قررت أطقم الإنقاذ الإسرائيلية الموجودة في تركيا للمساعدة في إجلاء المصابين من بين الأنقاض جراء الزلزال في تركيا وسوريا ستنهي مهمتها وستعود إلى إسرائيل.ومن جانبها، أكدت صحيفة معاريف العبرية على موقعها الإلكتروني، أنه على إثر تهديد أمني قرر وفد الإنقاذ الوطني العودة إلى إسرائيل من تركيا في أسرع وقت ممكن، دون ذكر ماهية هذا التهديد.ويشار إلى أن إسرائيل قد أقامت مستشفى ميدانيا في تركيا ونجحت في إنقاذ 18 شخصا من تحت الأنقاض، حتى أول أمس الجمعة.وأفادت صفحة "إسرائيل بالعربية"، المتحدثة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، بأن بلادها دشنت مستشفى ميدانيا في تركيا، واستهلت أعمالها الطبية الجمعة، ونجحت عمليات البحث والإنقاذ للجبهة الداخلية عن إنقاذ 18 شخصا من تحت الأنقاض.وأكدت أن الطاقم الإسرائيلي الذي وصل إلى تركيا، منذ يوم الثلاثاء الماضي، بلغ نحو 450 شخصا، حيث تم تدشين المستشفى في مدينة كهرمان مرعش التركية.يضم الوفد الطبي الإسرائيلي العامل في المستشفى ما يقرب من 140 طبيبا وممرضا وصيدلانيا ومسعفين آخرين ممثلين عن نجمة داود الحمراء ووزارة الصحة ومنظمات إسرائيلية أخرى.أوضح الجيش الإسرائيلي على موقعه الرسمي على "تويتر"، أن وفد بلاده الطبي نجح في إعادة فتح مستشفى محلي في تركيا، بعد أن هجره خلال الزلزال الأخير، وسيقدم الآن العلاج الطبي للمصابين في المنطقة، من خلال استخدامه للمعدات والأجهزة الطبية التي تم جلبها من تل أبيب.ومساء الأربعاء الماضي، أفادت وسائل إعلام عبرية بإقلاع طائرات عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي وعلى متنها 250 من عناصر وفد طبي إلى تركيا مع تجهيزات لإقامة مستشفى ميداني، وفق الصحيفة.ويوم الثلاثاء الماضي، هبطت مهمة الإنقاذ الإسرائيلية "أغصان الزيتون"، في مطار مدينة أضنة في تركيا، الواقعة في منطقة الزلزال الذي ضرب البلاد، الاثنين.وإسرائيل ليست سوى واحدة من عشرات الدول التي قدمت المساعدة لتركيا.وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين الماضي، الموافق السادس من شباط/فبراير الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.وبلغت حصيلة ضحايا الزلزال إلى 1480 قتيلا، و2341 مصابا في سوريا، فيما تجاوز عدد ضحاياه في تركيا 29600 قتيلا.ولا تكفّ حصيلة الضحايا عن الارتفاع، إذ لا يزال عدد كبير من الأشخاص تحت أنقاض المباني التي انهارت، ولا تزال أعمال الإنقاذ جارية للبحث عن ناجين تحت أكوام ضخمة من الأنقاض، في المناطق التي ضربها الزلزال.وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.

https://sputnikarabic.ae/20230210/إسرائيل-تقيم-مستشفى-ميدانيا-في-تركيا-وتنقذ-18-شخصا-من-تحت-الأنقاض-1073343305.html

https://sputnikarabic.ae/20230208/رئيس-الوفد-الإسرائيلي-نحن-الأكثر-إنقاذا-للعالقين-تحت-الأنقاض-في-تركيا-1073276156.html

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أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, زلزال, أخبار إسرائيل اليوم, العالم