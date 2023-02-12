https://sputnikarabic.ae/20230212/تركيا-نفحص-السدود-يوميا-في-مناطق-الزلزال-والتشققات-غير-مقلقة-1073409148.html
تركيا: نفحص السدود يوميا في مناطق الزلزال و"التشققات" غير مقلقة
تركيا: نفحص السدود يوميا في مناطق الزلزال و"التشققات" غير مقلقة
أعلن وزير الزراعة التركي وحيد كيريشتي، اليوم الأحد، أن جميع السدود ومحطات الطاقة في البلاد بحالة جيدة. 12.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-12T09:17+0000
2023-02-12T09:17+0000
2023-02-12T09:17+0000
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وقال الوزير التركي في إيجاز صحفي بثه التلفزيون مباشرة، "نقوم بالتدقيق والفحص اليومي لها بعد الهزات الأرضية التي ضربت البلاد على مدى الأيام الماضية".وأضاف "جميع محطات الطاقة بحالة جيدة ولا توجد أي تسريبات سواء في السدود أو المحطات الهيدروليكية".وتابع "اتخذنا جميع التدابير والاحتياطات اللازمة بشأن جميع السدود".كما أكد أنه لا توجد أخطار من فيضان نهر العاصي في سوريا.وتعرض جنوب تركيا لزلزال فجر الاثنين الماضي بلغت شدته 7.7 درجة على مقياس ريختر، ما أدى إلى سقوط آلاف الضحايا ووقوع أضرار هائلة في الجنوب التركي والشمال السوري.
https://sputnikarabic.ae/20230211/هل-يتأثر-سد-أتاتورك-بارتدادات-زلزال-تركيا-الأخير؟-1073389081.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, زلزال, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, زلزال, الأخبار
تركيا: نفحص السدود يوميا في مناطق الزلزال و"التشققات" غير مقلقة
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أعلن وزير الزراعة التركي وحيد كيريشتي، اليوم الأحد، أن جميع السدود ومحطات الطاقة في البلاد بحالة جيدة.
وقال الوزير التركي في إيجاز صحفي بثه التلفزيون مباشرة، "نقوم بالتدقيق والفحص اليومي لها بعد الهزات الأرضية التي ضربت البلاد على مدى الأيام الماضية".
وأضاف "جميع محطات الطاقة بحالة جيدة ولا توجد أي تسريبات سواء في السدود
أو المحطات الهيدروليكية".
وتابع "اتخذنا جميع التدابير والاحتياطات اللازمة بشأن جميع السدود".
وأشار كيريشتي إلى أن "هناك بعض التشققات ولكنها تحدث دائما في السدود وليست نتيجة الزلزال".
كما أكد أنه لا توجد أخطار من فيضان نهر العاصي في سوريا.
وتعرض جنوب تركيا
لزلزال فجر الاثنين الماضي بلغت شدته 7.7 درجة على مقياس ريختر، ما أدى إلى سقوط آلاف الضحايا ووقوع أضرار هائلة في الجنوب التركي والشمال السوري.