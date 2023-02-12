عربي
https://sputnikarabic.ae/20230212/تركيا-نفحص-السدود-يوميا-في-مناطق-الزلزال-والتشققات-غير-مقلقة-1073409148.html
تركيا: نفحص السدود يوميا في مناطق الزلزال و"التشققات" غير مقلقة
تركيا: نفحص السدود يوميا في مناطق الزلزال و"التشققات" غير مقلقة
أعلن وزير الزراعة التركي وحيد كيريشتي، اليوم الأحد، أن جميع السدود ومحطات الطاقة في البلاد بحالة جيدة. 12.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-12T09:17+0000
2023-02-12T09:17+0000
أخبار تركيا اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
زلزال
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/03/1065943042_128:0:1152:576_1920x0_80_0_0_6012b2607d1eb707b50b47427cdec45f.jpg
وقال الوزير التركي في إيجاز صحفي بثه التلفزيون مباشرة، "نقوم بالتدقيق والفحص اليومي لها بعد الهزات الأرضية التي ضربت البلاد على مدى الأيام الماضية".وأضاف "جميع محطات الطاقة بحالة جيدة ولا توجد أي تسريبات سواء في السدود أو المحطات الهيدروليكية".وتابع "اتخذنا جميع التدابير والاحتياطات اللازمة بشأن جميع السدود".كما أكد أنه لا توجد أخطار من فيضان نهر العاصي في سوريا.وتعرض جنوب تركيا لزلزال فجر الاثنين الماضي بلغت شدته 7.7 درجة على مقياس ريختر، ما أدى إلى سقوط آلاف الضحايا ووقوع أضرار هائلة في الجنوب التركي والشمال السوري.
https://sputnikarabic.ae/20230211/هل-يتأثر-سد-أتاتورك-بارتدادات-زلزال-تركيا-الأخير؟-1073389081.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/03/1065943042_256:0:1024:576_1920x0_80_0_0_af3e61f11c51213bdf620eb183e721b7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, زلزال, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, زلزال, الأخبار

تركيا: نفحص السدود يوميا في مناطق الزلزال و"التشققات" غير مقلقة

09:17 GMT 12.02.2023
© Sputnik . Burcu Okutanسفينة ريزوني المحملة بالذرة تعبر مضيق البوسفور في اسطنبول، تركيا 3 أغسطس 2022
سفينة ريزوني المحملة بالذرة تعبر مضيق البوسفور في اسطنبول، تركيا 3 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2023
© Sputnik . Burcu Okutan
تابعنا عبرTelegram
أعلن وزير الزراعة التركي وحيد كيريشتي، اليوم الأحد، أن جميع السدود ومحطات الطاقة في البلاد بحالة جيدة.
وقال الوزير التركي في إيجاز صحفي بثه التلفزيون مباشرة، "نقوم بالتدقيق والفحص اليومي لها بعد الهزات الأرضية التي ضربت البلاد على مدى الأيام الماضية".
وأضاف "جميع محطات الطاقة بحالة جيدة ولا توجد أي تسريبات سواء في السدود أو المحطات الهيدروليكية".
وتابع "اتخذنا جميع التدابير والاحتياطات اللازمة بشأن جميع السدود".
مصيف سد دوكان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2023
هل يتأثر سد "أتاتورك" بارتدادات زلزال تركيا الأخير؟
أمس, 16:36 GMT
وأشار كيريشتي إلى أن "هناك بعض التشققات ولكنها تحدث دائما في السدود وليست نتيجة الزلزال".
كما أكد أنه لا توجد أخطار من فيضان نهر العاصي في سوريا.
وتعرض جنوب تركيا لزلزال فجر الاثنين الماضي بلغت شدته 7.7 درجة على مقياس ريختر، ما أدى إلى سقوط آلاف الضحايا ووقوع أضرار هائلة في الجنوب التركي والشمال السوري.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала