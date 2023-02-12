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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230212/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1073404094.html
تغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 12.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-12T05:50+0000
2023-02-12T05:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
أخبار أوكرانيا
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العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
جندي من طاقم نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (الإعصار) التابع للجيش السادس لمجموعة المنطقة الغربية للقوات التابعة لقوات روسيا الاتحادية في منطقة خاركوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:50 GMT 12.02.2023
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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الجديد أولاًالقديم أولاً
06:41 GMT 12.02.2023
تحطم مروحية في بروفاري بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
كييف تبدأ استخدام أنواع جديدة من الألغام
06:32 GMT
06:21 GMT 12.02.2023
مقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة إف - 16 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2023
صحيفة: المقاتلات الغربية غير مهيئة لظروف الصراع في أوكرانيا
05:55 GMT
05:50 GMT 12.02.2023
أوستن ونظيره الأوكراني يناقشان أولويات كييف الدفاعية قبل اجتماع بروكسل
ناقش وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، الوضع في أوكرانيا مع وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف خلال اتصال هاتفي.
وقال السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الجنرال بات رايدر في بيان يوم السبت، "تحدث وزير الدفاع لويد أوستن عبر الهاتف مع نظيره الأوكراني أليكسي ريزنيكوف بشأن أولويات اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية ومتطلبات المدفعية والدفاع الجوي الأوكراني والتي ستناقش الأسبوع المقبل في بروكسل".
05:49 GMT 12.02.2023
إعلام: لندن وكييف تناقشان إنتاج الأسلحة البريطانية في أوكرانيا
ناقش مسؤولو صناعة الدفاع البريطانية مع نظرائهم الأوكرانيين خططًا لإنتاج أسلحة بريطانية في أوكرانيا، حسبما ذكرت صحيفة "تلغراف".
وقالت الصحيفة: "قد يتم إنتاج أسلحة ومركبات عسكرية بريطانية في أوكرانيا وفقًا للخطط، ما يعني تعميق علاقات هذا البلد مع الناتو. ويناقش كبار المسؤولين في صناعة الدفاع البريطانية الخطط مع نظرائهم في كييف، وسينظر إلى أي اتفاقية على أنها تعزيز مهم للعلاقات بين بريطانيا وأوكرانيا".
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