تغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
06:41 GMT 12.02.2023
06:21 GMT 12.02.2023
05:50 GMT 12.02.2023
ناقش وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، الوضع في أوكرانيا مع وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف خلال اتصال هاتفي.
وقال السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الجنرال بات رايدر في بيان يوم السبت، "تحدث وزير الدفاع لويد أوستن عبر الهاتف مع نظيره الأوكراني أليكسي ريزنيكوف بشأن أولويات اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية ومتطلبات المدفعية والدفاع الجوي الأوكراني والتي ستناقش الأسبوع المقبل في بروكسل".
05:49 GMT 12.02.2023
ناقش مسؤولو صناعة الدفاع البريطانية مع نظرائهم الأوكرانيين خططًا لإنتاج أسلحة بريطانية في أوكرانيا، حسبما ذكرت صحيفة "تلغراف".
وقالت الصحيفة: "قد يتم إنتاج أسلحة ومركبات عسكرية بريطانية في أوكرانيا وفقًا للخطط، ما يعني تعميق علاقات هذا البلد مع الناتو. ويناقش كبار المسؤولين في صناعة الدفاع البريطانية الخطط مع نظرائهم في كييف، وسينظر إلى أي اتفاقية على أنها تعزيز مهم للعلاقات بين بريطانيا وأوكرانيا".