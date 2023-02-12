https://sputnikarabic.ae/20230212/تونس-تحتضن-مونديال-الطبخ-العالمي-ومقروط-اللوز-الجزائري-يتربع-على-عرش-صناعة-الحلويات--1073419192.html
تونس تحتضن مونديال الطبخ العالمي ومقروط اللوز الجزائري يتربع على عرش صناعة الحلويات
تونس تحتضن مونديال الطبخ العالمي ومقروط اللوز الجزائري يتربع على عرش صناعة الحلويات
تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن احتضان تونس لمونديال الطبخ العالمي وسط مشاركة عربية ودولية واسعة، الصناعات التقليدية في تونس، كلبة رجال الإنقاذ... 12.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-12T14:20+0000
2023-02-12T14:20+0000
2023-02-12T14:20+0000
راديو
صدى الحياة
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تونس تحتضن مونديال الطبخ العالمي ومقروط اللوز الجزائري يتربع على عرش صناعة الحلويات
تونس تحتضن مونديال الطبخ العالمي ومقروط اللوز الجزائري يتربع على عرش صناعة الحلويات
فنون الطبخ والطهي واجهة تعريفية للدولتمثل المأكولات التقليدية لكل دولة حول العالم موروثا ثقافيا وهوية مميزة وواجهة لكل بلاد وشعب، واليوم وعلى اختلاف عادات الشعوب في الطبخ والطهي هناك العديد من المأكلولات التي أدرجتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونيسكو" ضمن التراث غير المادي.تونس الخضراء وكعادتها تحافظ على هذا النوع من التراث وتستقطب العديد من الفعاليات والنشاطات الثقافية حفاظا على الموروث والإرث الحضاري للشعوب. استضافت هذا الأسبوع منافسة مونديال الطبخ العالمي في طبعته الثانية بمشاركة العديد من الدول العربية والأجنبية حول العالم.وعن أجواء هذه الفعالية والدول المشاركة فيها، تحدّث الإعلامي إدريس قديدح، رئيس الوفد الإعلامي الجزائري بمونديال فنون الطهي بتونس لبرنامج "صدى الحياة"، وقال لنا:وأشار قديدح إلى أنّوقال قديدح:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
صدى الحياة, аудио
تونس تحتضن مونديال الطبخ العالمي ومقروط اللوز الجزائري يتربع على عرش صناعة الحلويات
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تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن احتضان تونس لمونديال الطبخ العالمي وسط مشاركة عربية ودولية واسعة، الصناعات التقليدية في تونس، كلبة رجال الإنقاذ تساعد في إنجاد 12 شخصا كانوا تحت الأنقاض بتركيا، نادي ريال مدريد الإسباني يتوّج بطلا لكأس العالم للأندية للمرة الخامسة.
فنون الطبخ والطهي واجهة تعريفية للدول
تمثل المأكولات التقليدية لكل دولة حول العالم موروثا ثقافيا وهوية مميزة وواجهة لكل بلاد وشعب، واليوم وعلى اختلاف عادات الشعوب في الطبخ والطهي هناك العديد من المأكلولات التي أدرجتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونيسكو" ضمن التراث غير المادي.
تونس الخضراء وكعادتها تحافظ على هذا النوع من التراث وتستقطب العديد من الفعاليات والنشاطات الثقافية حفاظا على الموروث والإرث الحضاري للشعوب. استضافت هذا الأسبوع منافسة مونديال الطبخ العالمي في طبعته الثانية بمشاركة العديد من الدول العربية والأجنبية حول العالم.
وعن أجواء هذه الفعالية والدول المشاركة فيها، تحدّث الإعلامي إدريس قديدح، رئيس الوفد الإعلامي الجزائري بمونديال فنون الطهي بتونس لبرنامج "صدى الحياة"، وقال لنا:
"إنّ تونس هي ملتقى أغلب الدول، فالسفر إليها لا يتطلب فيزا، وبالتالي تكون دوما قادرة على استضافة مثل هكذا فعاليات، فهذا النشاط الثقافي الذي يهدف إلى تلاقي مختلف الثقافات خاصة في مجال فنون الطهي والطبخ التقليدي والعصري وفنون الحلويات، وأيضا الاحتكاك والتعارف على مختلف الثقافات ورفع المستوى في مجال فنون الطهي".
"بلاده دائما تكون حاضرة وبقوة في مثل هكذا نشاطات وفعاليات دولية، والجزائر عوّدتنا على المشاركة دوليّا، فالمطبخ الجزائري دائما ما يفوز بأغلب الجوائز، وقد شارك هذه المرة نحو 60 طبّاخا وصانع حلوى من مختلف ولايات الجزائر، وهناك 18 تخصصا في هذا المونديال، حيث تشارك بلادنا في أغلبها، وأيضا شاركت 35 دولة منها العربية والأجنبية، فلسطين ولبنان وسوريا وروسيا وإسبانيا والكاميرون وبوركينافاسو، وهناك حكام دوليين من بينهم الشيف الروسي نيكولاي يوزدني".
"إنّ حلوى مقروط اللوز الجزائري تربّع على عرش صناعة الحلوى في هذا المونديال وأخذ المرتبة الأولى ، وتحصّل الوفد الجزائري على الكأس المتعلقة بصناعة الحلوى".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...