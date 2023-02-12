https://sputnikarabic.ae/20230212/حزب-الله-يطلق-قافلة-مساعدات-ضخمة-نحو-سوريا-صور-1073423424.html

حزب الله يطلق قافلة مساعدات ضخمة نحو سوريا... فيديو

حزب الله يطلق قافلة مساعدات ضخمة نحو سوريا... فيديو

أطلق حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، قافلة ضخمة من المساعدات الإنسانية والصحية والغذائية الى سوريا وذلك تحت شعار "رحماء". 12.02.2023, سبوتنيك عربي

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وتوجهت القافلة إلى محافظة اللاذقية لمساعدة المنكوبين جراء الزلزال، وستليها قوافل أخرى الى مدينة حلب ومناطق أخرى.ولفت رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله هاشم صفي الدين الذي رعى انطلاق القافلة إلى أن "الغرب كشف عن الثقافة التي ينتمي إليها وأكد أنه يحمل شعارات كاذبة بالدفاع عن حقوق الإنسان".وقال مسؤول الدفاع المدني في الهيئة الصحية رجا زريق لـ "سبوتنيك"، إنه "أطلقنا القافلة بناء لتوجيهات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله تحت شعار من الشعب اللبناني المقاوم الى الشعب السوري الشقيق، وهي تحتوي كل ما قد يحتاجه الشعب السوري المنكوب وأهلنا في سوريا من مواد غذائية، وملابس للصغار والكبار وجميع الفئات العمرية، فضلا عن المستلزمات الطبية والأدوية".وختم: "القافلة التي انطلقت اليوم هي الأولى وليست الأخيرة، وستسير قوافل كل عدة أيام بعد جمع المساعدات من الجمعيات الأهلية والناس ومن الشعب اللبناني الوفي لتضحيات سوريا وشعبها التي وقفت معنا في حرب تموز، ونحن جاهزين لرد الجميل عبر الوقوف معهم في هذه المحنة التي أصابتهم".وكانت وزارة الصحة السورية، قد أعلنت أمس السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب شمالي البلاد يوم الإثنين الماضي إلى 1408 قتلى و2341 مصابا.وسارعت العديد من الدول لإرسال مساعدات إغاثية للدولتين، حيث لا تزال أعمال البحث والإنقاذ جارية في المناطق التي ضربها الزلزال.

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