https://sputnikarabic.ae/20230212/خبير-عسكري-روسيا-الاتحادية-والرئيس-الروسي-لن-يقبلا-أن-يخسرا-الحرب-1073417975.html

خبير عسكري: روسيا الاتحادية والرئيس الروسي لن يقبلا أن يخسرا الحرب

خبير عسكري: روسيا الاتحادية والرئيس الروسي لن يقبلا أن يخسرا الحرب

نناقش في حلقة "شؤون عسكرية": البنتاغون لا يمانع استهداف أوكرانيا للقرم، إسرائيل لن تتردد قي قصف الأسلحة الإيرانية المتوجهة إلى سوريا تحت غطاء المساعدات... 12.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-12T13:55+0000

2023-02-12T13:55+0000

2023-02-12T13:55+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

شؤون عسكرية

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خبير عسكري: الاتحاد الروسي والرئيس الروسي لن يقبلا أن يخسرا الحرب خبير عسكري: الاتحاد الروسي والرئيس الروسي لن يقبلا أن يخسرا الحرب

صرحت مساعدة وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الأمن الدولي سيليست والاندر، بأن السلطات الأمريكية لا تعارض استهداف قوات كييف للأراضي الأوكرانية الخاضعة للسيطرة الروسية بحسب تعبيرها. وأضافت أن واشنطن تدعم محاولات أوكرانيا لاستعادة شبه جزيرة القرم باستخدام الأسلحة الغربية، حول هذا تحدث لـ "شؤون عسكرية " من سوريا الخبير العسكري اللواء رضا شريقي قائلا:خبير: تصديرمسيَّرات إيرانية إلى الصين هو خطوة إضافية في العلاقات الاستراتيجيةكشف مستشار إيراني دولي أن الصين في قائمة الانتظار لاستقبال 15 ألف طائرة مسيَّرة إيرانية وأكد أن الصين عميلا وحليفا رئيسيا من بين 90 دولة تسعى للاستفادة من صناعة الطائرات دون طيار واسعة النطاق في طهرانحول هذا الموضوع تحدث لـ "شؤون عسكرية" الاستاذ علي محمود ريا مدير موقع الصين بعيون عربية، قائلا:التفاصيل في الملف الصوتي...

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2023

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شؤون عسكرية, аудио