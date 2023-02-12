https://sputnikarabic.ae/20230212/خبير-عسكري-روسيا-الاتحادية-والرئيس-الروسي-لن-يقبلا-أن-يخسرا-الحرب-1073417975.html
خبير عسكري: روسيا الاتحادية والرئيس الروسي لن يقبلا أن يخسرا الحرب
خبير عسكري: روسيا الاتحادية والرئيس الروسي لن يقبلا أن يخسرا الحرب
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية": البنتاغون لا يمانع استهداف أوكرانيا للقرم، إسرائيل لن تتردد قي قصف الأسلحة الإيرانية المتوجهة إلى سوريا تحت غطاء المساعدات... 12.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-12T13:55+0000
2023-02-12T13:55+0000
2023-02-12T13:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
شؤون عسكرية
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خبير عسكري: الاتحاد الروسي والرئيس الروسي لن يقبلا أن يخسرا الحرب
خبير عسكري: الاتحاد الروسي والرئيس الروسي لن يقبلا أن يخسرا الحرب
صرحت مساعدة وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الأمن الدولي سيليست والاندر، بأن السلطات الأمريكية لا تعارض استهداف قوات كييف للأراضي الأوكرانية الخاضعة للسيطرة الروسية بحسب تعبيرها. وأضافت أن واشنطن تدعم محاولات أوكرانيا لاستعادة شبه جزيرة القرم باستخدام الأسلحة الغربية، حول هذا تحدث لـ "شؤون عسكرية " من سوريا الخبير العسكري اللواء رضا شريقي قائلا:خبير: تصديرمسيَّرات إيرانية إلى الصين هو خطوة إضافية في العلاقات الاستراتيجيةكشف مستشار إيراني دولي أن الصين في قائمة الانتظار لاستقبال 15 ألف طائرة مسيَّرة إيرانية وأكد أن الصين عميلا وحليفا رئيسيا من بين 90 دولة تسعى للاستفادة من صناعة الطائرات دون طيار واسعة النطاق في طهرانحول هذا الموضوع تحدث لـ "شؤون عسكرية" الاستاذ علي محمود ريا مدير موقع الصين بعيون عربية، قائلا:التفاصيل في الملف الصوتي...
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شيماء ثامر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شيماء ثامر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
شؤون عسكرية, аудио
خبير عسكري: روسيا الاتحادية والرئيس الروسي لن يقبلا أن يخسرا الحرب
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نناقش في حلقة "شؤون عسكرية": البنتاغون لا يمانع استهداف أوكرانيا للقرم، إسرائيل لن تتردد قي قصف الأسلحة الإيرانية المتوجهة إلى سوريا تحت غطاء المساعدات الإنسانية، حماس تعتبر عملية الدهس رد فعل طبيعي على جرائم تل أبيب، إيران ستزود الصين ب15 ألف طائرة مسيرة، انتهاء تمرين درع الإمارات المشترك 51
صرحت مساعدة وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الأمن الدولي سيليست والاندر، بأن السلطات الأمريكية لا تعارض استهداف قوات كييف للأراضي الأوكرانية الخاضعة للسيطرة الروسية بحسب تعبيرها. وأضافت أن واشنطن تدعم محاولات أوكرانيا لاستعادة شبه جزيرة القرم باستخدام الأسلحة الغربية، حول هذا تحدث لـ "شؤون عسكرية " من سوريا الخبير العسكري اللواء رضا شريقي قائلا:
"الأمريكي ظالم بطبيعته فالأسلحة الحديثة سوف تستخدم بشكل متدرج حتى تصل إلى الكبس على الزر النووي، عندئذ ستقف الحرب في المنطقة لأن الاتحاد الروسي والرئيس الروسي لن يقبلا أن يخسرا الحرب".
خبير: تصديرمسيَّرات إيرانية إلى الصين هو خطوة إضافية في العلاقات الاستراتيجية
كشف مستشار إيراني دولي أن الصين في قائمة الانتظار لاستقبال 15 ألف طائرة مسيَّرة إيرانية وأكد أن الصين عميلا وحليفا رئيسيا من بين 90 دولة تسعى للاستفادة من صناعة الطائرات دون طيار واسعة النطاق في طهران
حول هذا الموضوع تحدث لـ "شؤون عسكرية" الاستاذ علي محمود ريا مدير موقع الصين بعيون عربية، قائلا:
"في حال صحت الأنباء عن تصدير 15 ألف مسيرة من إيران إلى بكين فهذا خطوة إضافية في العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وبنفس الوقت قد يزيد من التوتر في العلاقات المتوترة أصلا بين الصين والولايات المتحدة".
التفاصيل في الملف الصوتي...