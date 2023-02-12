https://sputnikarabic.ae/20230212/خلال-5-دقائق-مانشستر-يونايتد-يضرب-ليذر-بهدفين-ويلاحق-آرسنال-فيديو-1073428127.html
خلال 5 دقائق.. مانشستر يونايتد يضرب ليذر بهدفين ويلاحق آرسنال.. فيديو
خلال 5 دقائق.. مانشستر يونايتد يضرب ليذر بهدفين ويلاحق آرسنال.. فيديو
تغلب مانشستر يونايتد على ليدز 2-0 على ملعب إيلاند رود ليقلص الفارق مع أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز إلى خمس نقاط، ونقطة عن مانشستر سيتي الثالث. 12.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-12T17:32+0000
2023-02-12T17:32+0000
2023-02-12T17:32+0000
مجتمع
رياضة
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مانشستر يونايتد
منوعات
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بعد تعادلهما 2-2 في ملعب أولد ترافورد مساء الأربعاء الماضي، التقى الغريمان الشرسان مرة أخرى في ويست يوركشاير اليوم الأحد، وقدما للجماهير عرضا ترفيهيا آخر، ضمن حسابات الأسبوع الـ23 من منافسات الدوري.بعد الشوط الأول المثير للاهتمام وبدون أهداف، سجل ماركوس راشفورد الهدف الأول بضربة رأس رائعة في الدقيقة 80 بعد عرضية من لوك شو.وفي الدقيقة 85 من عمر المباراة سجل البديل أليخاندرو جارناتشو الهدف الثاني بعد تمريرة من فاوت فيجورست. وسجل راشفورد مجددا في الدقيقة 90 ولكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل. وفي الدقيقة 93 سجل فيجورست ولكن من وضعية تسلل أيضا.ورفع الفوز رصيد مان يونايتد إلى 46 نقطة في المركز الثاني مؤقتا من 23 مباراة، وذلك بفارق 5 نقاط عن أرسنال المتصدر الذي لعب مباراتين أقل، ونقطة واحدة عن مانشستر سيتي الثالث الذي لعب هو الآخر مباراتين أقل.وبخسارته، يكون رصيد ليدز قد تجمد عند 19 نقطة في المركز السابع عشر.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, أخبار الدوري الإنجليزي, الأخبار, مانشستر يونايتد, منوعات
رياضة, أخبار الدوري الإنجليزي, الأخبار, مانشستر يونايتد, منوعات
خلال 5 دقائق.. مانشستر يونايتد يضرب ليذر بهدفين ويلاحق آرسنال.. فيديو
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تغلب مانشستر يونايتد على ليدز 2-0 على ملعب إيلاند رود ليقلص الفارق مع أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز إلى خمس نقاط، ونقطة عن مانشستر سيتي الثالث.
بعد تعادلهما 2-2 في ملعب أولد ترافورد مساء الأربعاء الماضي، التقى الغريمان الشرسان مرة أخرى في ويست يوركشاير اليوم الأحد، وقدما للجماهير عرضا ترفيهيا آخر، ضمن حسابات الأسبوع الـ23 من منافسات الدوري.
بعد الشوط الأول المثير للاهتمام وبدون أهداف، سجل ماركوس راشفورد
الهدف الأول بضربة رأس رائعة في الدقيقة 80 بعد عرضية من لوك شو.
وفي الدقيقة 85 من عمر المباراة سجل البديل أليخاندرو جارناتشو الهدف الثاني بعد تمريرة من فاوت فيجورست.
وسجل راشفورد مجددا في الدقيقة 90 ولكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل. وفي الدقيقة 93 سجل فيجورست ولكن من وضعية تسلل أيضا.
ورفع الفوز رصيد مان يونايتد إلى 46 نقطة في المركز الثاني مؤقتا من 23 مباراة، وذلك بفارق 5 نقاط عن أرسنال
المتصدر الذي لعب مباراتين أقل، ونقطة واحدة عن مانشستر سيتي الثالث الذي لعب هو الآخر مباراتين أقل.
وبخسارته، يكون رصيد ليدز قد تجمد عند 19 نقطة في المركز السابع عشر.