https://sputnikarabic.ae/20230212/خلل-في-الرادار-البنتاغون-يؤكد-عدم-العثور-على-أي-جسم-طائر-فوق-مونتانا-1073402908.html
خلل في الرادار.. البنتاغون يؤكد عدم العثور على أي "جسم طائر" فوق مونتانا
خلل في الرادار.. البنتاغون يؤكد عدم العثور على أي "جسم طائر" فوق مونتانا
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الأحد، عن رصد "خلل في الرادار" وعدم العثور على أي "جسم" فوق ولاية مونتانا الأمريكية. 12.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-12T03:38+0000
2023-02-12T03:38+0000
2023-02-12T03:38+0000
البنتاغون الأمريكي
مونتانا
الولايات المتحدة الأمريكية
جسم طائر
العالم
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وفي وقت سابق أمس، أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني الأمريكي، إغلاق المجال الجوي في ولاية مونتانا الأمريكية في منطقة تبلغ مساحتها 50 في 50 ميلاً بحرياً حول هافر بولاية مونتانا بالقرب من الحدود الكندية، وصنفت المنطقة على أنها "مجال جوي للدفاع الوطني".وأمس السبت، أسقطت قوات الدفاع الجوي في أمريكا الشمالية (نوراد) جسما مجهولا فوق الأجواء الكندية، ليكون بذلك الجسم الثاني الذي تسقطه نوارد في أقل من 24 ساعة.هذا وأسقطت واشنطن الأسبوع الماضي منطادا صينيا قبالة سواحلها الأطلسية كان قد حلّق فوق مواقع عسكرية حساسة. غير أن بكين أكدت أنه "منطاد مدني جرفته الرياح ويُستخدم لأغراض بحثية، خصوصا في مجال الأرصاد الجوية".وتعتقد الولايات المتحدة أن الجيش الصيني كان يوجه المنطاد، وكان جزءا من أسطول مناطيد أرسلته بكين فوق أكثر من 40 دولة في خمس قارات لأغراض التجسس.
https://sputnikarabic.ae/20230212/إدارة-الطيران-الأمريكية-تغلق-المجال-الجوي-فوق-مونتانا-لفترة-وجيزة-1073402768.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
البنتاغون الأمريكي, مونتانا, الولايات المتحدة الأمريكية, جسم طائر, العالم
البنتاغون الأمريكي, مونتانا, الولايات المتحدة الأمريكية, جسم طائر, العالم
خلل في الرادار.. البنتاغون يؤكد عدم العثور على أي "جسم طائر" فوق مونتانا
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الأحد، عن رصد "خلل في الرادار" وعدم العثور على أي "جسم" فوق ولاية مونتانا الأمريكية.
وفي وقت سابق أمس، أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني الأمريكي، إغلاق المجال الجوي في ولاية مونتانا الأمريكية
في منطقة تبلغ مساحتها 50 في 50 ميلاً بحرياً حول هافر بولاية مونتانا بالقرب من الحدود الكندية، وصنفت المنطقة على أنها "مجال جوي للدفاع الوطني".
وأشارت هيئة تنظيم الطيران المدني الأمريكي إلى أنه تم رصد "جسم" في السماء.
وأمس السبت، أسقطت قوات الدفاع الجوي في أمريكا الشمالية (نوراد) جسما مجهولا فوق الأجواء الكندية، ليكون بذلك الجسم الثاني الذي تسقطه نوارد في أقل من 24 ساعة.
هذا وأسقطت واشنطن الأسبوع الماضي منطادا صينيا قبالة سواحلها الأطلسية كان قد حلّق فوق مواقع عسكرية حساسة. غير أن بكين أكدت أنه "منطاد مدني جرفته الرياح ويُستخدم لأغراض بحثية، خصوصا في مجال الأرصاد الجوية".
وتعتقد الولايات المتحدة أن الجيش الصيني كان يوجه المنطاد، وكان جزءا من أسطول مناطيد أرسلته بكين فوق أكثر من 40 دولة في خمس قارات لأغراض التجسس.