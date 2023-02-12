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https://sputnikarabic.ae/20230212/دراسة-استنشاق-الهواء-الملوث-يزيد-خطر-الإصابة-بالاكتئاب-1073406266.html
دراسة: استنشاق الهواء الملوث يزيد خطر الإصابة بالاكتئاب
دراسة: استنشاق الهواء الملوث يزيد خطر الإصابة بالاكتئاب
كشفت دراستان تم إجراؤهما مؤخرا، أن استنشاق الهواء الملوث على المدى البعيد، يتسبب بزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب. 12.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-12T07:20+0000
2023-02-12T07:20+0000
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وحسب شبكة "سي إن إن"، شملت الدراسة الأولى التي نشرت الأسبوع الماضي في مجلة "غاما سايكتري"، مجموعة تضم نحو 390 شخصا في المملكة المتحدة، خضعوا للدراسة على مدى أكثر من 10 سنوات، وقُدّرت مستويات التلوث التي تعرضوا لها استنادا إلى عناوين منازلهم.ودرس الباحثون مستويات الجسيمات الدقيقة "PM2.5" و"PM10" وثاني أكسيد النيتروجين وأكسيد النيتريك، وهي غازات ملوثة متأتية من محطات توليد الطاقة بالوقود الأحفوري وحركة المرور على الطرق.وخلص الباحثون إلى أن "التعرض على المدى البعيد لملوثات متعددة، مرتبط بزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق".وقال معدّو الدراسة "مع أن معايير جودة الهواء في دول كثيرة لا تزال تتجاوز إلى حد كبير أحدث توصيات أفادت بها منظمة الصحة العالمية عام 2021، ينبغي تحديد معايير أو قواعد للتلوث أكثر صرامة".أما الدراسة الثانية التي نُشرت، الجمعة، في مجلة "غاما أوبن نتوورك"، فركزت على تأثير الجسيمات الدقيقة "PM2.5" وثاني أكسيد النيتروجين والأوزون على الأشخاص الذين تتخطى أعمارهم الـ 64 عاما.وتمثل الهدف من ذلك في دراسة أثر تلوث الهواء على معاناة الاكتئاب في مرحلة متقدمة من العمر.واستندت الدراسة إلى قاعدة بيانات من "ميديكير"، هو نظام تأمين صحي مخصص لكبار السن في الولايات المتحدة، وشملت 8.9 مليون شخص بينهم 1.5 مليون يعانون اكتئابا.وأظهرت النتيجة مرة جديدة وجود رابط قوي بين التلوث والاكتئاب، تحديدا من خلال مراقبة مستويات الجزيئات الدقيقة وثاني أكسيد النيتروجين.ويمكن تفسير هذا الرابط من خلال العلاقة التي لوحظت بين التركيزات العالية من الملوثات والالتهابات في الدماغ، بحسب الدراستين.ووفقا للباحثين، فإن نتيجتي الدراستين "تضافان إلى الأدلة المتزايدة التي تؤكد أن علينا القلق من آثار التلوث على الصحة النفسية، بالإضافة إلى روابط أكثر وضوحا بين التلوث وأمراض الجهاز التنفسي".
https://sputnikarabic.ae/20221127/الاتحاد-الأوروبي-تلوث-الهواء-تسبب-في-وفاة-238-ألف-مواطن-1070594804.html
https://sputnikarabic.ae/20230126/علماء-يتوصلون-لعلاج-اكتئاب-الشباب-باستخدام-تكنولوجيا-جديدة-1072738526.html
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منوعات, الصحة, علوم
منوعات, الصحة, علوم

دراسة: استنشاق الهواء الملوث يزيد خطر الإصابة بالاكتئاب

07:20 GMT 12.02.2023
© AFP 2023 / ARIF ALIتلوث الهواء
تلوث الهواء - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2023
© AFP 2023 / ARIF ALI
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كشفت دراستان تم إجراؤهما مؤخرا، أن استنشاق الهواء الملوث على المدى البعيد، يتسبب بزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب.
وحسب شبكة "سي إن إن"، شملت الدراسة الأولى التي نشرت الأسبوع الماضي في مجلة "غاما سايكتري"، مجموعة تضم نحو 390 شخصا في المملكة المتحدة، خضعوا للدراسة على مدى أكثر من 10 سنوات، وقُدّرت مستويات التلوث التي تعرضوا لها استنادا إلى عناوين منازلهم.
ودرس الباحثون مستويات الجسيمات الدقيقة "PM2.5" و"PM10" وثاني أكسيد النيتروجين وأكسيد النيتريك، وهي غازات ملوثة متأتية من محطات توليد الطاقة بالوقود الأحفوري وحركة المرور على الطرق.
وخلص الباحثون إلى أن "التعرض على المدى البعيد لملوثات متعددة، مرتبط بزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق".
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وقال معدّو الدراسة "مع أن معايير جودة الهواء في دول كثيرة لا تزال تتجاوز إلى حد كبير أحدث توصيات أفادت بها منظمة الصحة العالمية عام 2021، ينبغي تحديد معايير أو قواعد للتلوث أكثر صرامة".
أما الدراسة الثانية التي نُشرت، الجمعة، في مجلة "غاما أوبن نتوورك"، فركزت على تأثير الجسيمات الدقيقة "PM2.5" وثاني أكسيد النيتروجين والأوزون على الأشخاص الذين تتخطى أعمارهم الـ 64 عاما.
وتمثل الهدف من ذلك في دراسة أثر تلوث الهواء على معاناة الاكتئاب في مرحلة متقدمة من العمر.
واستندت الدراسة إلى قاعدة بيانات من "ميديكير"، هو نظام تأمين صحي مخصص لكبار السن في الولايات المتحدة، وشملت 8.9 مليون شخص بينهم 1.5 مليون يعانون اكتئابا.
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وأظهرت النتيجة مرة جديدة وجود رابط قوي بين التلوث والاكتئاب، تحديدا من خلال مراقبة مستويات الجزيئات الدقيقة وثاني أكسيد النيتروجين.
ويمكن تفسير هذا الرابط من خلال العلاقة التي لوحظت بين التركيزات العالية من الملوثات والالتهابات في الدماغ، بحسب الدراستين.
ووفقا للباحثين، فإن نتيجتي الدراستين "تضافان إلى الأدلة المتزايدة التي تؤكد أن علينا القلق من آثار التلوث على الصحة النفسية، بالإضافة إلى روابط أكثر وضوحا بين التلوث وأمراض الجهاز التنفسي".
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