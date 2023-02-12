https://sputnikarabic.ae/20230212/دراسة-خطر-الإصابة-بالأمراض-يعتمد-على-عدد-مرات-الاستحمام-1073408769.html

دراسة: خطر الإصابة بالأمراض يعتمد على عدد مرات الاستحمام

دراسة: خطر الإصابة بالأمراض يعتمد على عدد مرات الاستحمام

خلال موسم البرد، يشعر الكثير من الناس بالسعادة عندما يأخذون حمامًا دافئًا، إذ أكدت الدراسات الحديثة أن الاستحمام اليومي يزيد من متوسط العمر المتوقع. 12.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-12T09:01+0000

2023-02-12T09:01+0000

2023-02-12T09:01+0000

مجتمع

علوم

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ما هي درجة حرارة الماء المثلى وكم من الوقت من الأفضل أن تقضيه في الاستحمام؟ كيف تستحم لتحصل على الفوائد الصحية؟ يجيب موقع "style.nikkei" على هذه الأسئلة.الحمام ليس مجرد شعور لطيف والحفاظ على نظافة الجسم. فإن له فوائد صحية وقد ثبت أنه يقلل من خطر الإصابة بالأمراض.تابع شينيا هاياساكا، الأستاذ وعميد كلية العلوم الإنسانية بجامعة مدينة طوكيو، وزملاؤه 14000 أثناء دراستهم، كبار السن الذين يبلغون من العمر 65 عامًا وأكثر لمدة ثلاث سنوات. ووجدوا أن أولئك الذين يستحمون يوميًا لديهم مخاطر أقل بنسبة 29% فيما يتعلق باحتياجات الرعاية الصحية مقارنة بمن استحموا أقل من مرتين في الأسبوع.أظهرت دراسة أجريت على ما يقرب من 30 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 40 و50 عامًا أن الاستحمام اليومي يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية واحتشاء عضلة القلب.يلاحظ البروفيسور أن هناك ثلاثة تأثيرات للاستحمام: الحرارية والطفوية والهيدروليكية.عند الانغماس في الحمام حتى الكتفين، فإن تأثير الطفو تقلل وزنك بشكل كبير، وبالتالي يقل الحمل على العظام والعضلات. يسرع ضغط الماء الدم في أصابع القدم ويقلل من التورم.الطريقة الأكثر فائدة للاستحمام هي الجلوس في الماء عند 40 درجة مئوية لمدة عشر دقائق. إذا كانت درجة الحرارة أعلى من 42 درجة مئوية، يتم تحفيز الجهاز العصبي الودي، وبالتالي لا يستطيع الجسم الاسترخاء. إذا لم تصل إلى 37 درجة مئوية، وهي أقل من درجة حرارة الجسم، فلا يوجد تأثير حراري.الاستحمام لفترة طويلة يزيد من خطر الإصابة بضربة حرارية. إذا كان نصفك مغمور في الماء فقط، فإن وقت الاستحمام الموصى به يزيد إلى 20 دقيقة.احذر من خطر الإصابة بضربة حرارية. يمكن أن تؤدي التغيرات المفاجئة في درجة الحرارة إلى ارتفاع ضغط الدم أو انخفاضه، ما يزيد من فرصة الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية. يجب أن يظل اختلاف درجة الحرارة في الغرفة عند أدنى حد ممكن.في فصل الشتاء، يقل إفراز الدهون، وبالتالي يصبح الجلد أكثر جفافاً. يمكن أن يتسبب التجفيف بالمنشفة في تقشر الطبقة القرنية، ما يؤدي إلى زيادة جفاف الجلد والحكة.يجادل البروفيسور أنه ليس من الضروري تنظيف الساقين واليدين وأجزاء الجسم الأخرى المعرضة للجفاف كل يوم. يجب على الأشخاص ذوي البشرة الجافة ترطيب بشرتهم جيدًا بعد الاستحمام.

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