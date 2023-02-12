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https://sputnikarabic.ae/20230212/رشاش-روسي-يطلق-النار-في-درجة-حرارة-66-تحت-الصفر-فيديو-1073407840.html
رشاش روسي يطلق النار في درجة حرارة 66 تحت الصفر... فيديو
رشاش روسي يطلق النار في درجة حرارة 66 تحت الصفر... فيديو
ظل الرشاش المتوازن "6بي67" يعمل بكامل طاقته حتى بعد تجميده في غرفة بدرجة حرارة -66 درجة مئوية. تم إجراء مثل هذه التجربة القاسية في برنامج "الاستخدام العسكري"... 12.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-12T08:14+0000
2023-02-12T08:14+0000
رصد عسكري
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في البداية، كان السلاح في غرفة خاصة، حيث تم تجميده في الجليد. بعد ساعات قليلة أخرجوه ووضعوه في الجليد وأطلقوا عدة طلقات. تعاملت الآلة بشكل جيد مع مثل هذه الاختبارات.قال رومان سبيرين المصمم الرئيس للسلاح: "كما ترون، حتى في مثل هذه الظروف القاسية، أثبت السلاح موثوقيته".هناك نوعان من هذه الرشاشات الهجومية "6بي67" عيار 5.45 ملم و"6بي68" عيار 7.62 ملم. وهي تختلف عن الرشاشات الهجومية التقليدية بوجود نظام موازنة خاص يكاد يخمد تمامًا الارتداد عند إطلاق النار.
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رصد عسكري
رصد عسكري

رشاش روسي يطلق النار في درجة حرارة 66 تحت الصفر... فيديو

08:14 GMT 12.02.2023
© Sputnik . RAMEL SYTDKOV / الانتقال إلى بنك الصوررشاش روسي عيار 9 ملم طراز "بي بي كا - 20"
رشاش روسي عيار 9 ملم طراز بي بي كا - 20 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2023
© Sputnik . RAMEL SYTDKOV
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ظل الرشاش المتوازن "6بي67" يعمل بكامل طاقته حتى بعد تجميده في غرفة بدرجة حرارة -66 درجة مئوية. تم إجراء مثل هذه التجربة القاسية في برنامج "الاستخدام العسكري" على قناة "زفيزدا" الروسية.
في البداية، كان السلاح في غرفة خاصة، حيث تم تجميده في الجليد. بعد ساعات قليلة أخرجوه ووضعوه في الجليد وأطلقوا عدة طلقات. تعاملت الآلة بشكل جيد مع مثل هذه الاختبارات.
قال رومان سبيرين المصمم الرئيس للسلاح: "كما ترون، حتى في مثل هذه الظروف القاسية، أثبت السلاح موثوقيته".
هناك نوعان من هذه الرشاشات الهجومية "6بي67" عيار 5.45 ملم و"6بي68" عيار 7.62 ملم. وهي تختلف عن الرشاشات الهجومية التقليدية بوجود نظام موازنة خاص يكاد يخمد تمامًا الارتداد عند إطلاق النار.
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